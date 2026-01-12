Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vészhelyzet Pittsburghben: a Golden Globe-díjas sorozat, amit nem lehet félvállról venni

Profimedia - Warrick Page
Hajdu Viktória
2026.01.12.
Van az a sorozat, amit csak „egy részre” indítasz el, aztán hajnali kettőkor azon kapod magad, hogy még mindig Pittsburghben vagy. Igen, ez az. A Vészhelyzet Pittsburghben nem hiába vitte el a Golden Globe-ot is!

A Vészhelyzet Pittsburghben pontosan az a sorozat, amire nehéz felkészülni, mert nem csupán szórakoztatni akar. Ez a széria kérdez, szorongat, néha kellemetlenül közel jön, és közben olyan tempóban adagolja a feszültséget, hogy a nézőnek esélye sincs kényelmesen hátradőlni. A történet egy súlyos ipari katasztrófa köré épül, amely egy pillanat alatt borítja fel Pittsburgh mindennapjait, és rántja magával a mentősöket, orvosokat, politikusokat és civileket egyaránt.

Miért imádja mindenki a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatot? Már jön a 3. évad! 

  • Egy sorozat, ami katasztrófát, emberi sorsokat és morális dilemmákat gyúr össze meglepően addiktív módon.
  • Golden Globe-díjjal jutalmazták, a nézők pedig már most a harmadik évadot várják.
  • A Vészhelyzet Pittsburghben nemcsak izgalmas, hanem fájdalmasan aktuális is.

A Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) karaktergárdája egy olyan orvosi csapatot vonultat fel, akiket nemcsak a sürgősségi osztály nyomása formál, hanem szikrázó emberi történetei is. Dr. Michael „Robby” Robinavitch  (Noah Wyle) a megfáradt, de elkötelezett vezetőorvos, aki mindent megtesz, hogy egyensúlyban tartsa a betegellátást és a saját személyes válságait – mondhatni, miközben menti mások életét, a sajátjával is küzd. 

Mellette ott van Dr. Heather Collins (Tracy Ifeachor), az ambiciózus rezidens, aki a szakmai elismerésért küzd, miközben egyre inkább rájön, hogy a sebészet és az empátia nem mindig jár kéz a kézben. 

Dr. Cassie McKay (Fiona Dourif) és Dr. King (Taylor Dearden) gyakran állnak szemben egymással az orvosi döntésekben, miközben mindketten a saját bizonytalanságukkal is megharcolnak. 

Dr. Santos (Isa Briones) a csapat lelkiismerete, aki próbálja egyensúlyozni a betegellátást és a személyes tragédiákat, Dana Evans (Katherine LaNasa) pedig a tapasztalt ápolónő, aki mindig tudja, mikor kell szigorúnak lennie és mikor kell mosolyognia egy kimerült kollégára. 

Ismerős történet, ismerős szituációkkal

A sorozat – bár nincs a valaha volt legjobb sorozatok listájában – egyik legnagyobb erőssége, hogy nem egyetlen hősre épít. Itt mindenki főszereplő a maga káoszában. A túlterhelt sürgősségi orvos, a tapasztalt, de kiégett tűzoltó, a városháza folyosóin lavírozó döntéshozó, és az egyszerű lakos, aki egyik napról a másikra veszít el mindent. A sztori rétegről rétegre bontja le, mit jelent egy válsághelyzet egy modern városban – és mit hoz ki az emberekből.

Nem véletlen, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben egy Golden Globe-díjat is bezsebelt. A kritikusok külön kiemelték az elképesztően hiteles színészi játékot és a forgatókönyvet, amely egyszerre feszült, emberi és meglepően intim. A sorozat nem fél csendben maradni ott, ahol más inkább hangos zenével oldaná a feszültséget. És ettől válik igazán ütőssé.

A rajongók számára külön jó hír, hogy a készítők már hivatalosan is berendelték a 3. évadot, ami azt jelenti: a történet messze nem ért még véget. Sőt, az alkotók szerint az eddigi események csak megalapozták azt, ami igazán fájni fog.

Egy érdekes kulisszatitok

A sorozat több jelenetét valódi pittsburghi helyszíneken forgatták, és a készítők konzultáltak a helyi mentőegységekkel és katasztrófavédelmi szakemberekkel is, hogy a lehető legrealisztikusabban mutassák be a válsághelyzetek működését. Talán ezért is hat sok jelenet ijesztően valóságosnak.

A Vészhelyzet Pittsburghben nem könnyű darab, de pontosan tudja, mit csinál. Nem akar mindenkit megnyugtatni, nem kínál gyors feloldozást, viszont cserébe olyan sorozatélményt ad, ami napokig veled marad. És ez manapság ritkább, mint egy nyugodt műszak egy sürgősségin.

Január 9-től kezdődött a második évad az HBO Maxon.

