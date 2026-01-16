Katalin és Vilmos felkészült a botrányra: Meghan Markle és Harry visszatérése miatt válságüzemmódra kapcsoltak

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban lépett vissza királyi feladataitól, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt nevelik. A friss hírek szerint 2026-ban Egyesült Királyságba utazhatnak: a brit királyi család azonban nincs elragadtatva az ötlettől, viszálytól tartanak.

Meghan Markle és Harry herceg az Egyesült Királyságba látogathat.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg válságkezelési szakértőt alkalmazott.

A döntés időzítése egybeesik Harry és Meghan esetleges brit visszatérésének hírével.

A sussexiek visszatérése nyomást gyakorolhat a királyi családra.

Ellentmondásos beszámolók jelentek meg Meghan feltételezett követeléseiről.

A rendőri védelem visszaállítása kulcskérdés Harry számára.

Harry és Meghan Markle visszatérése problémákat okozhat

Lapértesülések szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné alkalmazta Liza Ravenscroft válságkezelési szakértőt, még azelőtt, hogy Harry és Meghan visszatérésére sor kerülne. Ravenscroftot állítólag Julian Payne, Károly és Kamilla királynő korábbi kommunikációs titkára, az Edelman jelenlegi vezérigazgatója ajánlotta.

Nem valószínű, hogy véletlen lenne, hogy az egyik legrangosabb és legelismertebb munkatársa kulcsszerepet vállalt Vilmos hivatalában egy zűrzavaros időszak után. A Kensington-palota és a Buckingham-palota között még szorosabb összhangot szeretnének, de Vilmos esetleges trónöröklése és Meghan és Harry visszatérésének híre is napirenden van

− idézi a forrást az Express. Richard Eden királyi kommentátor úgy véli, a walesiek tisztában vannak az előttük álló kihívásokkal. Szerinte a sussexiek azt várják, hogy visszatértükkor vörös szőnyeget terítsenek a lábuk elé, annak ellenére, hogy a Kaliforniában élő pár soha nem kért bocsánatot azért, amilyen helyzetbe hozták a királyi családot.

Meghan Markle cáfolta, hogy bármilyen követelései lennének

2025 legkevésbé népszerű híressége, Meghan Markle visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint dívás követeléseket fogalmazott volna meg egy esetleges brit látogatás kapcsán. Egy, a sussexiekhez közel álló forrás így nyilatkozott: „Ez egy teljes kitaláció. Semmi sem igaz belőle. Soha nem hangzottak el ehhez hasonló követelések.” Ugyanakkor Rob Shuter Naughty But Nice Substack című műsorában egy másik forrás azt állította, hogy a 44 éves Meghan szeretné teljes mértékben kézben tartani az utazást, és mintha még talán azt is kijelentette volna, hogy az egyik alkalmazottja se nézhet rá. A forrás szerint emellett luxusautó-flottát is igényeltek.

Nem pusztán védelmet, hanem egy erődöt kér. Golyóálló üveget, fegyveres biztonságiakat mindenhol, ahová csak megy.

Egy másik bennfentes szerint a megszólítás kérdése is érzékeny pont.

Meghan elvárja, hogy bárki, aki bármilyen kapcsolatba kerül vele, köteles »Ő Királyi Fensége Sussex hercegnője«-nek szólítani. Nincsenek kivételek

− árulta el a bennfentes.