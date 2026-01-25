Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megrendítő vallomás: Natasha Lyonne 10 évnyi józanság után nyíltan vállalta visszaesését

függőség alkoholfüggőség drogfüggőség
Rideg Léna
2026.01.25.
A színésznő tíz évig józan életet élt. Natasha Lyonne most saját közösségi oldalán vallotta be, hogy visszaesett.

Tíz évnyi józanság után újra nehézségekkel kell szembenéznie Natasha Lyonne-nak, a Horrorra akadva és a Narancs az új fekete sztárjának. A színésznő pénteken közösségi oldalán osztotta meg a rajongóival, hogy hosszú józanság után újra a démonaival küzd.

Natasha Lyonne hosszú posztban vallott függőségéről.
A függőséggel való harcáról vallott a színésznő

  • Natasha Lyonne tíz évnyi józanság után nyíltan bevallotta visszaesését az alkohol és a drogok világába.
  • A színésznő célja, hogy történetével reményt adjon azoknak, akik hasonló harcot vívnak a függőségekkel.
  • Lyonne hangsúlyozta: a felépülés egy élethosszig tartó folyamat, a kitartás és az őszinteség kulcsfontosságú.
  • A színésznő karrierjét és életét hosszú évekig meghatározták a szerhasználati problémák, többször került összetűzésbe a hatóságokkal és részt vett elvonókon.
  • Az egészségét is érintették a korábbi függőségek, 2012-ben szívproblémái miatt műtétre szorult, 2023-ban pedig abbahagyta a dohányzást.

Natasha Lyonne hosszú posztban vallott visszaeséséről

A színésznő visszaesett az alkohol és a drogok világába, és elismerte: a felépülés soha nem egyszerű folyamat. Lyonne célja, hogy történetével reményt nyújtson azoknak, akik hasonló harcot vívnak a függőségekkel – szúrta ki a People magazin.

„Szeretném nyíltan vállalni a visszaesésemet, a részleteket hamarosan megosztom” – írta rövid bejegyzésében, amelyre a követők azonnal támogató üzenetekkel reagáltak.

Később a színésznő hosszabb posztban is beszélt tapasztalatairól, hangsúlyozva, hogy a felépülés egy élethosszig tartó küzdelem. Lyonne kiemelte, mennyire fontos a kitartás és az őszinteség: „A felépülés egész életen át tart. Bárki, aki hasonló helyzetben van, ne feledje, hogy nincs egyedül. Hálás vagyok a szeretetért, és a családomért, akik miatt folytatom. Legyetek őszinték magatokhoz és másokhoz. Még a legsötétebb pillanatokban is lehet tanulni a tapasztalatainkból, és másoknak erőt adni. Ne adjátok fel, még ha nehéz is. A szeretet vezessen minden döntéseteket, a többi csak zaj és zavar.”

Töbször is volt rendőrségi ügye

Natasha Lyonne karrierjét és életét hosszú évekig meghatározták a szerhasználati problémái, amelyek többször is jogi és egészségügyi gondokhoz vezettek. Már a 2000-es évek elején többször került összetűzésbe a hatóságokkal ittas vezetés és zaklatás miatt, és több rehabilitációs intézetben is kezelték alkohol- és drogfogyasztása miatt.

A színésznő lakhatása is konfliktusok forrása volt, a szomszédokkal többször összetűzött, és átmenetileg kollégái segítségére szorult. A nyilvánosság gyakran követte a nehézségeit, a bulvársajtó pedig minden botlását dokumentálta. Lyonne többször is részt vett elvonókon, a szerhasználat hosszú távon egészségét is veszélyeztette: szívproblémái miatt 2012-ben műtétre szorult, és csak évekkel később tudta teljesen visszafogni a káros szokásait, például a dohányzást is 2023-ban hagyta abba.

Nem ő az egyetlen

Számos híres színész és színésznő küzdött drog- és alkoholproblémákkal, és egyre többen vállalják nyíltan a múltjukat, hogy másoknak is példát mutassanak a felépülésről. Robert Downey Jr. hosszú éveken át küzdött a függőséggel, többször járt rehabilitáción, de végül sikerült visszatérnie Hollywood élvonalába.

Demi Lovato és Lindsay Lohan nyíltan beszéltek a drog- és alkoholproblémáikról, valamint a mentális egészségükkel kapcsolatos kihívásaikról, míg Russell Brand saját könyveiben és interjúiban tárta fel múltját. A Jóbarátok sztárja, Matthew Perry többször beszélt függőségéről, a halálát ketamin túladagolás okozta.

