Megrendítő vallomás: Natasha Lyonne 10 évnyi józanság után nyíltan vállalta visszaesését

Tíz évnyi józanság után újra nehézségekkel kell szembenéznie Natasha Lyonne-nak, a Horrorra akadva és a Narancs az új fekete sztárjának. A színésznő pénteken közösségi oldalán osztotta meg a rajongóival, hogy hosszú józanság után újra a démonaival küzd.

Natasha Lyonne hosszú posztban vallott függőségéről.

A függőséggel való harcáról vallott a színésznő Natasha Lyonne tíz évnyi józanság után nyíltan bevallotta visszaesését az alkohol és a drogok világába.

A színésznő célja, hogy történetével reményt adjon azoknak, akik hasonló harcot vívnak a függőségekkel.

Lyonne hangsúlyozta: a felépülés egy élethosszig tartó folyamat, a kitartás és az őszinteség kulcsfontosságú.

A színésznő karrierjét és életét hosszú évekig meghatározták a szerhasználati problémák, többször került összetűzésbe a hatóságokkal és részt vett elvonókon.

Az egészségét is érintették a korábbi függőségek, 2012-ben szívproblémái miatt műtétre szorult, 2023-ban pedig abbahagyta a dohányzást.

A színésznő visszaesett az alkohol és a drogok világába, és elismerte: a felépülés soha nem egyszerű folyamat. Lyonne célja, hogy történetével reményt nyújtson azoknak, akik hasonló harcot vívnak a függőségekkel – szúrta ki a People magazin.

„Szeretném nyíltan vállalni a visszaesésemet, a részleteket hamarosan megosztom” – írta rövid bejegyzésében, amelyre a követők azonnal támogató üzenetekkel reagáltak.

Később a színésznő hosszabb posztban is beszélt tapasztalatairól, hangsúlyozva, hogy a felépülés egy élethosszig tartó küzdelem. Lyonne kiemelte, mennyire fontos a kitartás és az őszinteség: „A felépülés egész életen át tart. Bárki, aki hasonló helyzetben van, ne feledje, hogy nincs egyedül. Hálás vagyok a szeretetért, és a családomért, akik miatt folytatom. Legyetek őszinték magatokhoz és másokhoz. Még a legsötétebb pillanatokban is lehet tanulni a tapasztalatainkból, és másoknak erőt adni. Ne adjátok fel, még ha nehéz is. A szeretet vezessen minden döntéseteket, a többi csak zaj és zavar.”

Töbször is volt rendőrségi ügye

Natasha Lyonne karrierjét és életét hosszú évekig meghatározták a szerhasználati problémái, amelyek többször is jogi és egészségügyi gondokhoz vezettek. Már a 2000-es évek elején többször került összetűzésbe a hatóságokkal ittas vezetés és zaklatás miatt, és több rehabilitációs intézetben is kezelték alkohol- és drogfogyasztása miatt.