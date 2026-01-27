Egy illat, amibe beleharapnál: pisztáciás parfümmel ünnepel 20 éves a Nina Eau de Parfum

A Nina Ricci ikonikus illatvonala idén 20. születésnapját ünnepli. A két évtizedes sikertörténet tiszteletére bemutatkozik az új ünnepi ikon: a Nina Eau de Parfum, amely egy ellenállhatatlan, krémes pisztáciás–virágos gourmand kompozícióval koronázza meg az izgalmas mérföldkövet.

A Nina Eau de Parfum krémes pisztáciás-virágos tortával ünnepli az izgalmas mérföldkövet.

Ünnepi kiadással készül a Nina Eau de Parfum

A 2006-ban debütált első Nina illat mára modern klasszikussá vált a parfümök világában. Az ikonikus Nina Eau de Toilette finom karamellás alma akkordja generációk személyes kedvencévé nőtte ki magát – és most, húsz év után, egy új fejezet nyílik az almácskák történetében. Az ünnepi kiadás Olivier Cresp és Sophie Labbé parfümőrök alkotása, akik valóra váltották minden pisztáciaimádó álmát. Olyan finom, hogy legszívesebben beleharapnál.

Az illat nyitányában a bergamott és a körte lédús frissessége olvad el a bőrön, akár egy citrusos cukorka. A gourmand szívjegyben a krémes pisztácia a fehér gardénia eleganciájával fonódik össze, bársonyosan ragyogó virágszirmokkal körülölelve az illatot. A leszáradásban a szantálfa melegsége és a karamellizált vanília érzékisége biztosít egész napon át tartó, édes ölelést.

Kényeztesd magad a Nina Eau de Parfum függőséget okozó illatával – ebből az ellenállhatatlan pisztácia túladagolásból sosem elég!

Születésnapi csúcsforma

A 20. évforduló alkalmából az ikonikus alma formájú Nina üveg ünnepi külsőt kapott: fényes vörös–rózsaszín átmenetes lakkozás, valamint figyelemfelhívó arany kupak teszi igazán különlegessé. A doboz belsejében egy exkluzív meglepetés vár: Safia Ouares egyedi illusztrációja, amely a Nina illatok két évtizedes történetét eleveníti meg – az Édenkert tiltott gyümölcsétől egészen a divatház francia gyökereit idéző párizsi ikonokig.

A környezettudatosság jegyében

A Nina Ricci számára a szépség és a környezettudatosság kéz a kézben jár. A 2006 óta megjelent Nina illatok vegán formulával készülnek, a bolygót szem előtt tartva.

A kompozíciók középpontjában újrahasznosított olasz citrom esszencia áll, melyet olyan gyümölcsökből nyernek, amelyek formájuk vagy méretük miatt nem kerülnének a boltok polcaira – ezekben az illatokban azonban minden cseppük aranyat ér.