Ozzy Osbourne a túlvilágról üzent a családjának − Videó

2026.01.18.
Jack Osbourne megdöbbentő vallomást tett elhunyt apjával kapcsolatban. Azt állítja, Ozzy Osbourne a halála után is kapcsolatban van szeretteivel.

Már több mint fél éve, hogy a Sötétség hercege örökre itt hagyott bennünket. Ozzy Osbourne családja még mindig nem tudta feldolgozni a tragédiát, özvegye, Sharon, gyerekei, Jack és Kelly vállvetve támogatják egymást a nehéz időkben. Jack nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy az elhunyt családfő üzenetet küldött nekik a menyországból.

Jack Osbourne azt állítja, apja, Ozzy Osbourne üzent nekik a túlvilágról.
Forrás: Getty Images

Ozzy Osbourne azt kérte, hagyják abba a sírást

Ozzy Osbourne 17 nappal a július 5-i birminghami koncert után hunyt el, özvegye, Sharon később egy podcastban arról beszélt, milyen megpróbáltatás elé állította őket az élet. Elárulta, hogy Ozzy az utolsó fellépése előtt kórházba került, amit titkoltak és extra biztonyásgi személyzetet alkalmaztak. A zenész halála lesújtotta a családját, most azonban Jack arról beszélt, hogy a gyász közepette is találtak egy kis vigaszt, ugyanis Ozzy üzent nekik a túlvilágról. 

Álmomban nevetve kért az apám, hogy hagyjam abba a sírást. Ki nem állhatta, ha valaki gyászolt. Később a feleségem és a lányom álmaiban is megjelent 

− nyilatkozta Jack.

Nem ő volt az egyetlen, akinek Ozzy megjelent: a család jó barátja, Billy Morrison is állítja, hogy meglátogatta álmában a néhai rocksztár és elárulta neki, hogy boldog és többé már semmi sem fáj neki.

Ozzy Osbourne a túlvilágról üzent a családjának Jack Osbourne megdöbbentő vallomást tett elhunyt apjával kapcsolatban. #life #OzzyOsbourne #JackOsbourne #túlvilág #üzenet

