Dudás Miklós párja, Szigligeti Ivett megtörte a csendet: szívszorító sorok

gyászjelentés Dudás Miklós Szigligeti Ivett temetés
A közösségi oldalán tette közzé Szigligeti Ivett, hogy mikor lesz elhunyt szerelme temetése. Dudás Miklóst január 30-án helyezik végső nyugalomra.

Egy ország gyászolja a világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst. A sportoló holttestére január 5-én talált rá gyereei édesanyja Szigligeti Ivett, aki most az Instagramon tette közzé, mikor temetik el párját. 

Dudás Miklóst január 30-án helyezik végső nyugalomra.
Dudás Miklóst január 30-án helyezik végső nyugalomra. 

Dudás Miklóst gyászolja Szigligeti Ivett: ekkor lesz a sportoló temetése

A fiatalon elhunyt Dudás Miklós és Szigligeti Ivett se veled-se nélküled kapcsolatban éltek. Nagyon ragaszkodtak egymáshoz, Dudás Miki jó apa volt, rengeteget foglalkozott a gyerekeivel, erről Ivett beszélt egy korábbi interjúban: „Mindig is hullámzó kapcsolatban éltünk, és nyilván ezt két gyerek mellett már nehéz egálban tartani úgy, hogy minden jó legyen. (...) Rengeteg volt a feszültség, szerintem nem titok, hogy az ember a hozzá legközelebb állón vezeti le ilyenkor a búját, baját, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy lehet, hogy picit jobb, ha elválunk. De a mai napig, köszönjük szépen, jól vagyunk, és nagyon jól működünk együtt. Borzasztó jó apuka a Miki, rengeteg programot csinálunk, sok időt vagyunk együtt.”  Szigligeti Ivett az Instagramon megosztotta Miklós szívszorító gyászjelentését, a sportolót január 30-án 12 órakor a pilisszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra − szúrta ki a bejegyzést a Bors

A párnak két közös gyereke van 

Egy három- és egy hatéves kisgyerek maradt félárván, akiknek most minden eddiginél nagyobb szükségük lesz arra a biztonságra, amit édesanyjuk tud nekik nyújtani. „A nagyjából egyéves időszakot felölelő lelki gyógyulás azonban a gyerekeknél különösen hullámzó lehet. Nem ugyanúgy gyászol egy gyerek, mint egy felnőtt. A veszteséghez kapcsolódó érzelmei valósak és mélyek, de a halál fogalmát életkorának megfelelően értelmezi”nyilatkozta a Life.hu-nak Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

