Meghitt fotókon Vajna Timi és kislánya, Hailey: az üzletasszony boldog, kétgyerekes édesanya

Megmutatta kislányát Vajna Tímea. A kis Hailey és édesanyja közös fotókon pózolnak.

Palácsik-Ráthonyi Tímea (Vajna Tímea) élete legnagyobb álma vált valóra, amikor édesanya lett és időről időre meg is mutatja a csöppségeket a közösségi oldalán a követőinek.

Vajna Tímea kétgyerekes édesanya.
Forrás: Bors

Vajna Tímea végtelenül hálás gyerekeiért

Vajna Tímea soha nem mondott le arról, hogy édesanya lehessen, még akkor sem, amikor komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. Kitartása végül meghozta gyümölcsét: béranya segítségével megszületett kisfia, Ben, ezt megelőzően pedig ő maga is várandós lett egy kislánnyal, aki a Hailey nevet kapta. Most kislányával közös fotókat tett közzé, amelyekhez mindössze ennyit fűzött angolul: „végtelenül hálás”. A kommentszekció azonnal reagált a fotókra, Timi követői odavannak a pici lányért. 

Az üzletasszony nem először mutatja meg Ráthonyi Zoltánnal közös gyerekeiket, nemrégiben arról posztolt, a két baba mennyire hasonlít egymásra

A képeket itt nézheted meg.

