Meghitt fotókon Vajna Timi és kislánya, Hailey: az üzletasszony boldog, kétgyerekes édesanya

Palácsik-Ráthonyi Tímea (Vajna Tímea) élete legnagyobb álma vált valóra, amikor édesanya lett és időről időre meg is mutatja a csöppségeket a közösségi oldalán a követőinek.

Vajna Tímea kétgyerekes édesanya.

Vajna Tímea végtelenül hálás gyerekeiért

Vajna Tímea soha nem mondott le arról, hogy édesanya lehessen, még akkor sem, amikor komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. Kitartása végül meghozta gyümölcsét: béranya segítségével megszületett kisfia, Ben, ezt megelőzően pedig ő maga is várandós lett egy kislánnyal, aki a Hailey nevet kapta. Most kislányával közös fotókat tett közzé, amelyekhez mindössze ennyit fűzött angolul: „végtelenül hálás”. A kommentszekció azonnal reagált a fotókra, Timi követői odavannak a pici lányért.

Az üzletasszony nem először mutatja meg Ráthonyi Zoltánnal közös gyerekeiket, nemrégiben arról posztolt, a két baba mennyire hasonlít egymásra.

