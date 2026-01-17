Szoboszlai Dominik a közelmúltban interjút adott a Spíler TV-nek, amelyben kitért azokra az online találgatásokra is, amelyek a magánéletét is érintették. A labdarúgó arról beszélt, hogy Buzsik Borka, a kislányuk és ő hogyan töltötték az ünnepeket.

Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka és a kislányuk

Forrás: Instagram

Buzsik Borka és a kislánya Dubaiba utazott

A Liverpool játékosa megerősítette, hogy a karácsonyi időszakot Buzsik Borka, a kislányuk és ő együtt töltötték.

Ugyanúgy nézett ki, mint egy átlagos nap. December 24-én is volt edzésünk, aztán hazajöttem. Itt volt a családból mindenki, együtt voltunk. Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk. Volt karácsonyi vacsora, ajándékozás, 25-én pedig ment tovább minden

− idézi a Bors.

A felröppent hírekre reagálva Szoboszlai elmondta, hogy felesége az ünnepeket követően néhány napra Magyarországra utazott, ahol megmutatta a havat is kislányának. Azóta azonban Buzsik Borka már egy jóval melegebb úti célról adott hírt magáról: Dubajból osztott meg felvételeket, amelyeken a kislánya is látható, szúrta ki a lap. Borka azóta a 24 órán keresztül elérhető Instagram-storyjában újabb képeket tett közzé, amiket itt nézhetsz meg.

