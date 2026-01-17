Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 17., szombat Antal, Antónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Szoboszlai Dominik Buzsik Borka dubai
Szoboszlai Dominik a minap tévéadásban cáfolta, hogy ő és felesége külön töltötték az ünnepeket. Hozzátette, amíg ő felkészül a következő mérkőzésekre, addig Buzsik Borka és közös kislányuk Dubaiban pihennek

Szoboszlai Dominik a közelmúltban interjút adott a Spíler TV-nek, amelyben kitért azokra az online találgatásokra is, amelyek a magánéletét is érintették. A labdarúgó arról beszélt, hogy Buzsik Borka, a kislányuk és ő hogyan töltötték az ünnepeket. 

Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka és a kislányuk
Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka és a kislányuk
Forrás: Instagram

Buzsik Borka és a kislánya Dubaiba utazott

A Liverpool játékosa megerősítette, hogy a karácsonyi időszakot Buzsik Borka, a kislányuk és ő együtt töltötték

Ugyanúgy nézett ki, mint egy átlagos nap. December 24-én is volt edzésünk, aztán hazajöttem. Itt volt a családból mindenki, együtt voltunk. Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk. Volt karácsonyi vacsora, ajándékozás, 25-én pedig ment tovább minden

 − idézi a Bors

A felröppent hírekre reagálva Szoboszlai elmondta, hogy felesége az ünnepeket követően néhány napra Magyarországra utazott, ahol megmutatta a havat is kislányának. Azóta azonban Buzsik Borka már egy jóval melegebb úti célról adott hírt magáról: Dubajból osztott meg felvételeket, amelyeken a kislánya is látható, szúrta ki a lap. Borka azóta a 24 órán keresztül elérhető  Instagram-storyjában újabb képeket tett közzé, amiket itt nézhetsz meg

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ben Affleck keményen beszólt Hollywoodnak: reméli, hogy a gyerekei nem erre pazarolják az életüket

A színész egyáltalán nem szeretné, ha Jennifer Garnerrel közös gyerekeik a színészi pályát választanák. Ben Affleck A nagy fogás (The Rip) című film világpremierjén beszélt arról, hogy a hírnévért túl nagy árat kell fizetni.

Sean Penn újra szerelmes – így romantikázott 35 évvel fiatalabb párjával

Úgy tűnik, Sean Penn ismét komoly kapcsolatban él. A kétszeres Oscar-díjas színészt nemrég Los Angelesben látták sétálni jelenlegi kedvesével, Valeria Nicovval. A páros eddig csak ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Katalin hercegné megint lemosta Meghan Markle-t: a hisztis színésznő tanulhatna tőle

Katalin hercegné újra bebizonyította, miért ő a britek kedvence. Míg Meghan Markle állítólag elbarikádozná magát a következő angliai látogatása alatt, addig a walesi hercegné egyedül, sofőr nélkül, egy piros nadrágkosztümben és tízcentis tűsarkúban érkezett meg a windsori kastélyba – ráadásul esőben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu