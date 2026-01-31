Vége a több évtizedes viszálynak: kibékült Paris Hilton és Lindsay Lohan

Kevés olyan sztárbarátság van, amely olyan szoros és felhőtlen lett volna, mint amilyen Paris Hilton és Lindsay Lohan között volt a 2000-es évek elején. A színésznő és az örökösnő mindenhova együtt jártak és a társasági rendezvények középpontjai voltak. 2006-ban azonban úgy tűnt, hogy egy balhét követően végérvényesen véget ért a barátságuk. Most azonban kiderült, hogy 2026-ban kibékültek a felek egymással.

20 éve után kibékült Paris Hilton és Lindsay Lohan

Forrás: WireImage

Mit lehet tudni Paris Hilton és Lindsay Lohan konfliktusáról? A hírességek a 2000-es évek elején egy háromfős baráti társaságot alapítottak, amelybe bevették Britney Spearst is

A világhírű triumvirátus tagjai közösen jártak bulizni és mindig a címlapok tetejére kerültek, ha megjelentek valahol

Az énekesnő hamarosan kivált a csapatból és a karrierjére koncentrált, később pedig mentális gondjai miatt ideiglenesen megszakadt a kapcsolata a csajokkal

Lindsay Lohan és Paris Hilton legjobb barátnők maradtak és egészen a 2006-os szakításukig sülve-főve együtt lógtak

Akkor azonban egy szerelmi háromszög éket vert közéjük, amely 20 éven keresztül mérgezte a kapcsolatukat. Mint utóbb kiderült, mindketten versengtek egy görög milliárdos, Stavros Niarchos szerelméért

Később annyira elfajult a konfliktusuk, hogy állítólag Paris Hilton egy házibuliban megpofozta Lindsayt, a színésznő pedig többször is hívatlanul állított be az örökösnő bulijaira, csak azért, hogy balhét generáljon

Ezt több évnyi kölcsönös üzengetés követte, azonban az elmúlt időszakban lenyugodtak a kedélyek

Végül 2026-ban kiderült, hogy újra felvették egymással a kapcsolatot

Kibékült egymással Lindsay Lohan és Paris Hilton

Most a milliárdos örökösnő a Page Six számára árulta el, hogy megbeszélték a nézeteltéréseiket és érett családanyákként újra jó viszonyt alakítottak ki. Elmondta azt is, hogyan kezdődött a békülés.

„Az elmúlt években mind a ketten édesanyákká váltunk, ez pedig összekovácsolt minket. Sok a közös bennünk és mindketten imádjuk az anyaszerepet. Most azt tervezzük, hogy összehozzuk a gyerekeinket. Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem szépen lassan közeledtünk egymás felé. Amikor pár éve Lindsay megházasodott, akkor jókívánságokat küldtem neki, ő pedig nem utasította el a közeledésemet" - áradozott róla Paris Hilton a lapnak. Nem sokkal később a híresség nagynénje, Kyle Richards elárulta, hogy a Hilton család rendkívül örül neki, hogy Lindsay újra gyakori vendég náluk, ugyanis nagyon hiányolták őt az évek során.