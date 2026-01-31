Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vége a több évtizedes viszálynak: kibékült Paris Hilton és Lindsay Lohan

Komáromi Bence
2026.01.31.
A 2000-es évek elején a sztárvilág királynői voltak, azonban 6 évvel később már csak a botrányaikról olvashattak a rajongók. Lindsay Lohan és Paris Hilton világhírű barátsága azonban most 20 év után újra rendeződni látszik.

Kevés olyan sztárbarátság van, amely olyan szoros és felhőtlen lett volna, mint amilyen Paris Hilton és Lindsay Lohan között volt a 2000-es évek elején. A színésznő és az örökösnő mindenhova együtt jártak és a társasági rendezvények középpontjai voltak. 2006-ban azonban úgy tűnt, hogy egy balhét követően végérvényesen véget ért a barátságuk. Most azonban kiderült, hogy 2026-ban kibékültek a felek egymással.

Mit lehet tudni Paris Hilton és Lindsay Lohan konfliktusáról?

  • A hírességek a 2000-es évek elején egy háromfős baráti társaságot alapítottak, amelybe bevették Britney Spearst is
  • A világhírű triumvirátus tagjai közösen jártak bulizni és mindig a címlapok tetejére kerültek, ha megjelentek valahol
  • Az énekesnő hamarosan kivált a csapatból és a karrierjére koncentrált, később pedig mentális gondjai miatt ideiglenesen megszakadt a kapcsolata a csajokkal
  • Lindsay Lohan és Paris Hilton legjobb barátnők maradtak és egészen a 2006-os szakításukig sülve-főve együtt lógtak
  • Akkor azonban egy szerelmi háromszög éket vert közéjük, amely 20 éven keresztül mérgezte a kapcsolatukat. Mint utóbb kiderült, mindketten versengtek egy görög milliárdos, Stavros Niarchos szerelméért
  • Később annyira elfajult a konfliktusuk, hogy állítólag Paris Hilton egy házibuliban megpofozta Lindsayt, a színésznő pedig többször is hívatlanul állított be az örökösnő bulijaira, csak azért, hogy balhét generáljon
  • Ezt több évnyi kölcsönös üzengetés követte, azonban az elmúlt időszakban lenyugodtak a kedélyek
  • Végül 2026-ban kiderült, hogy újra felvették egymással a kapcsolatot

Kibékült egymással Lindsay Lohan és Paris Hilton

Most a milliárdos örökösnő a Page Six számára árulta el, hogy megbeszélték a nézeteltéréseiket és érett családanyákként újra jó viszonyt alakítottak ki. Elmondta azt is, hogyan kezdődött a békülés.

„Az elmúlt években mind a ketten édesanyákká váltunk, ez pedig összekovácsolt minket. Sok a közös bennünk és mindketten imádjuk az anyaszerepet. Most azt tervezzük, hogy összehozzuk a gyerekeinket. Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem szépen lassan közeledtünk egymás felé. Amikor pár éve Lindsay megházasodott, akkor jókívánságokat küldtem neki, ő pedig nem utasította el a közeledésemet" - áradozott róla Paris Hilton a lapnak. Nem sokkal később a híresség nagynénje, Kyle Richards elárulta, hogy a Hilton család rendkívül örül neki, hogy Lindsay újra gyakori vendég náluk, ugyanis nagyon hiányolták őt az évek során.

