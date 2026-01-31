Szívszorító: Catherine O'Hara röviddel a halála előtt arról beszélt, hogy 90 évig szeretne élni

Tele volt tervekkel, célokkal és álmokkal. Életének 71. életévében elvesztettük a filmezés egyik ikonikus alakját, Catherine O'Harát. A népszerű színésznő halála lesújtotta pályatársait és rajongóit, akik most sorra búcsúzkodnak tőle a közösségi médiában. Catherine O'Hara halálának körülményeiről még keveset tudunk, az viszont biztos, hogy mindenkit váratlanul ért a tragédia. A színésznő ugyanis néhány hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy azt tervezi, hogy 90 éves koráig fog élni és tudja is, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy megérje ezt a kort.

Meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő

Forrás: Disney General Entertainment Con

Catherine O'Hara halála Az Emmy-díjas színésznő január 30-án vesztette életét, halálának okát egyelőre rejtély övezi

Kiderült, hogy a halála előtt légzési nehézségek miatt szállították kórházba

A színésznő egy rendkívül ritka anatómiai állapottal élt együtt, a situs inversusszal, amely azt jelenti, hogy a belső szervei a megszokottal ellentétel oldalon helyezkedtek el a testében

A tragédia után a Reszkessetek, betörők sztárja, Macaulay Culkin elsők között búcsúzkodott el a filmbeli édesanyjától

Korábbi cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a színésznő halálának nem voltak előjelei, nem volt ismert betegsége, csupán annyit tudtak a rajongói, hogy lefogyott néhány kilót az elmúlt hónapokban. A RadarOnline most felelevenítette a sztár egyik tavalyi interjúját, amiben elárulta, hogy mivel telnek a hétköznapjai és milyen tervei vannak a jövőre. Ekkor még senki nem számított rá, hogy egy éven belül elveszítjük a legendát.

„Nemrég betöltöttem a 70-et. Olvastam egy olyan tanácsot - ezt mindenkinek ajánlom - ha sokáig akarsz élni, akkor nem szabad abbahagyni a tervezést és úgy kell élned a napjaidat, mintha még legalább 20 éved lenne hátra. Ezért én is elképzelem, hogy 90 éves koromig fogok élni. Ahelyett, hogy lassítanék, kihívásokat keresek, és kihívásként tekintek az életre is. Már előre várom, hogy milyen dolgok várnak rám" - nyilatkozta a most elhunyt világsztár.

