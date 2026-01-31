Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Szívszorító: Catherine O'Hara röviddel a halála előtt arról beszélt, hogy 90 évig szeretne élni

gyász búcsú haláleset Reszkessetek betörők
Komáromi Bence
2026.01.31.
Fekete péntek: 71 éves korában elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, Catherine O'Hara. Most előkerült a filmsztár egyik utolsó nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy még tele van tervekkel.

Tele volt tervekkel, célokkal és álmokkal. Életének 71. életévében elvesztettük a filmezés egyik ikonikus alakját, Catherine O'Harát. A népszerű színésznő halála lesújtotta pályatársait és rajongóit, akik most sorra búcsúzkodnak tőle a közösségi médiában. Catherine O'Hara halálának körülményeiről még keveset tudunk, az viszont biztos, hogy mindenkit váratlanul ért a tragédia. A színésznő ugyanis néhány hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy azt tervezi, hogy 90 éves koráig fog élni és tudja is, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy megérje ezt a kort.

Meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő
Meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő
Forrás: Disney General Entertainment Con

Catherine O'Hara halála

Catherine O'Hara váratlanul vesztette életét

Korábbi cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a színésznő halálának nem voltak előjelei, nem volt ismert betegsége, csupán annyit tudtak a rajongói, hogy lefogyott néhány kilót az elmúlt hónapokban. A RadarOnline most felelevenítette a sztár egyik tavalyi interjúját, amiben elárulta, hogy mivel telnek a hétköznapjai és milyen tervei vannak a jövőre. Ekkor még senki nem számított rá, hogy egy éven belül elveszítjük a legendát.

„Nemrég betöltöttem a 70-et. Olvastam egy olyan tanácsot - ezt mindenkinek ajánlom - ha sokáig akarsz élni, akkor nem szabad abbahagyni a tervezést és úgy kell élned a napjaidat, mintha még legalább 20 éved lenne hátra. Ezért én is elképzelem, hogy 90 éves koromig fogok élni. Ahelyett, hogy lassítanék, kihívásokat keresek, és kihívásként tekintek az életre is. Már előre várom, hogy milyen dolgok várnak rám" - nyilatkozta a most elhunyt világsztár.

Catherine O'Hara emlékezetes filmes pillanatait itt tudjátok megtekinteni:

Kiderült, miért rohant a mentő a kórházba Catherine O'Harával: a színésznő halála mindenkit váratlanul ért

A színésznőt súlyos állapotban szállították kórházba, légzési nehézségekkel küzdött. Catherine O'Hara nem sokkal később elhunyt.

Catherine O'Hara anatómiai ritkasággal élt: tízezer emberből egyet érint

Situs inversussal élt a január 30-án elhunyt színésznő. Catherine O'Hara szervei „tükörben” helyezkedtek el.

Elhunyt Catherine O'Hara: Macaulay Culkin szívszorító sorokkal búcsúzott el filmbeli édesanyjától

A Reszkessetek, betörők sztárja az elsők között búcsúzott el néhai kollégájától és barátjától. Catherine O'Hara halála mélyen lesújtotta Macaulay Culkint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu