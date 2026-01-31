Békejel, csücsörítés, millenialmosoly? Generációk legkedveltebb pózai fotózásnál

Nem is gondolnád mennyit elárul az emberről az, hogy milyen pózba vágja magát, amikor fotózzák. Ha érdekel, hogy milyen mozdulatok, grimaszok, mimikák és gesztusok jellemzőek egy-egy generációra, akkor tarts velünk, mert eláruljuk!

Milyen fejet vágsz, amikor szelfit készítesz? Ezt árulja el a generációdról.

Forrás: Shutterstock

Csíííz! Pózolj, mi pedig eláruljuk, melyik generációba tartozol!

Honnan tudhatod, hogy melyik generációba tartozik az ember, akivel aznap találkoztál először? Könnyen kiderítheted, ha megkéred, hogy csinálhass róla egy képet. Milyen arcot vág, hova rakja a kezét és a lábait? Csak figyeld meg a testét, és le sem tudja majd tagadni, hogy melyik évben született! Nézzük melyik kamera előtti pózok jellemzőek egyes generációk szülöttjeire!

Alfa generáció (2010 és 2025 között születtek)

Az Alfa generáció úgy áll a kamera elé, mintha direkt nem akarnának látszani. Eltakarják az arcukat hajukkal vagy a kezükkel, háttal állnak a kamerának vagy épp szándékosan úgy exponálnak a fotózás közben, hogy elmosódjon a teljes kép. Mintha egy olyan játékot játszanának, hogy egyszerre akarják megmutatni mennyire jól néznek ki, de közben meg el is akarják rejteni magukat. Náluk fontos a háttér, a fények és a beállítások is, amit igényesen választanak ki.

Ők már beleszülettek abba, hogy számtalan új pózt találhatnak akár napi szinten a közösségi oldalakon, így könnyen megújulnak a mozdulatok és a gesztusok (például a shy girl) főleg a folyton változó trendek hatására.

Békejel és mosolygás: a Z-generációsok berögzült szelfipóza. Forrás: Shutterstock

Z generáció (1995 és 2009 között születtek)

A Z-generációsokra legjellemzőbb póz az, amikor kicsit megemelik a telefont és felülről fényképezik magukat. Mellé természetesen elengedhetetlen a kötelező békejel mutatás, amit ugyan senki nem tud, hogy miért csinálja, de szépen elterjedt az egész generációban. A békejel és a különféle jelek mutatása mellett, ez volt az a generáció, akinek a fiatalkorában megjelentek a filterek.

Nincs olyan Z-generációs, akinek ne lenne legalább egy kilógó nyelvű kiskutya filteres, ördögszarvas, esetleg virágos tündérhercegnős képe.

A Z generációra jellemző még az is, hogy szemével mosolyog, és valamilyen természetes, laza pózt vesz fel spontán testtartásokkal.