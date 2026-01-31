Békejel, csücsörítés, millenialmosoly? Generációk legkedveltebb pózai fotózásnál

Nem is gondolnád mennyit elárul az emberről az, hogy milyen pózba vágja magát, amikor fotózzák. Ha érdekel, hogy milyen mozdulatok, grimaszok, mimikák és gesztusok jellemzőek egy-egy generációra, akkor tarts velünk, mert eláruljuk!
Csíííz! Pózolj, mi pedig eláruljuk, melyik generációba tartozol!
Honnan tudhatod, hogy melyik generációba tartozik az ember, akivel aznap találkoztál először? Könnyen kiderítheted, ha megkéred, hogy csinálhass róla egy képet. Milyen arcot vág, hova rakja a kezét és a lábait? Csak figyeld meg a testét, és le sem tudja majd tagadni, hogy melyik évben született! Nézzük melyik kamera előtti pózok jellemzőek egyes generációk szülöttjeire!
Alfa generáció (2010 és 2025 között születtek)
Az Alfa generáció úgy áll a kamera elé, mintha direkt nem akarnának látszani. Eltakarják az arcukat hajukkal vagy a kezükkel, háttal állnak a kamerának vagy épp szándékosan úgy exponálnak a fotózás közben, hogy elmosódjon a teljes kép. Mintha egy olyan játékot játszanának, hogy egyszerre akarják megmutatni mennyire jól néznek ki, de közben meg el is akarják rejteni magukat. Náluk fontos a háttér, a fények és a beállítások is, amit igényesen választanak ki.
Ők már beleszülettek abba, hogy számtalan új pózt találhatnak akár napi szinten a közösségi oldalakon, így könnyen megújulnak a mozdulatok és a gesztusok (például a shy girl) főleg a folyton változó trendek hatására.
Z generáció (1995 és 2009 között születtek)
A Z-generációsokra legjellemzőbb póz az, amikor kicsit megemelik a telefont és felülről fényképezik magukat. Mellé természetesen elengedhetetlen a kötelező békejel mutatás, amit ugyan senki nem tud, hogy miért csinálja, de szépen elterjedt az egész generációban. A békejel és a különféle jelek mutatása mellett, ez volt az a generáció, akinek a fiatalkorában megjelentek a filterek.
Nincs olyan Z-generációs, akinek ne lenne legalább egy kilógó nyelvű kiskutya filteres, ördögszarvas, esetleg virágos tündérhercegnős képe.
A Z generációra jellemző még az is, hogy szemével mosolyog, és valamilyen természetes, laza pózt vesz fel spontán testtartásokkal.
Millenialok, vagyis Y generáció (1980 és 1994 között születtek)
Csücsörítés mesterfokon! Csak képzeld magad elé Ben Stiller Zoolander című filmben megjelenő grimaszát a „Blue Steel” arcot. Na pont így pózol a legtöbb millenial. 2010 környékén a MySpace, Tumblr és a Facebook oldalán is folyamatosan olyan képeket posztoltak, ideértve a szelfiket és a fürdőszobai tükörképeket is, is ilyen arcot vágtak. Mivel ez volt a millienialok egyik legkedveltebb póza, a mai napig megjegyezték az arcizmaik, így azonnal csókos szájuk lesz, amint a kamera elé kerülnek. A másik jellemző pózuk az a szende milleniálmosoly.
A New York Post oldala ír arról, hogy az egyik influenszer, Jasmine árulta el 555 ezer TikTok-nézője előtt, hogy a millennilmosolyuk miatta a Z generáció gúnyolja a 30 év felettieket, ahogy a LOL és a skinny farmer használatáért is.
Ez az a kellemetlen félmosoly, amikor nem villannak ki a fogak csak kínosan összeszorul a száj és szendén félrebillen a fej.
X generáció (1965 és 1980 között születtek)
Az X generáció fiatalkorában még nem volt internet, ezért főként analóg fényképezőgépekkel örökítették meg a pillanatokat. Két típusba sorolhatók: vannak, akik egyáltalán nem pózoltak, csak spontán helyzetekben lőttek egymásról pár képet a házibuliban, az utcán vagy a családi ünnepeken.
Akik a másik csoportba tartoznak, azokra a nyaraló apuka póz jellemző.
Ez az a mozdulat, amikor karba tett kézzel, sziklára feltett lábbal olyan testhelyzetbe álltak be, mintha szuperhősök lennének, akik meghódítják és/vagy megmentik az egész világot.
És végül íme egy szórakoztató videó, amelyben a boomerek pózait mutatják be a fiatalabb generáció tagjai!
Bármikor is születtél, a szelfijeid és fotóid, de akár a spontán előtt képeid is elárulják, melyik generáció tagja vagy.
Érdekelnek a generációk közötti különbségek: Olvasd el az alábbi 3 cikket is.