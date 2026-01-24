Legendás barátságok, amelyek a kamerák mögött is léteznek

A legjobb barát szinte olyan, mint egy testvér. Mindig ott van, ha baj van és mindenben számíthatunk rá. Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hollywoodi sztárok is emberek, így nekik is szükség van ilyen barátra az életükben. Ezúttal azokat a legendás barátságokat mutatjuk be, amelyek a filmvásznon túl is valósak. Íme a legnagyobb hollywoodi sztárbarátságok!
- A hollywoodi sztárok között is köttetnek életre szóló barátságok.
- Ezúttal azokat a filmsztárokat mutatjuk be, akik együtt forgattak és a valóéletben is életre szóló barátok lettek.
- Mutatjuk a legnagyobb hollywoodi sztárbarátságokat!
Legendás barátságok, amelyek nem csak a filmvásznon léteznek
A következő hírességek Hollywood azon kevés sztárja közé tartoznak, akik nem átkozzák a kollégáikat, akikkel korábban együtt dolgoztak, sőt! Az alábbi sztárbarátságok remek példái annak, hogy Hollywoodban is köttetnek igaz, őszinte és mély barátságok. Mutatjuk a legendás hollywoodi barátságokat!
Jennifer Aniston és Courtney Cox
Bár a Jóbarátok forgatása véget ért, a két színésznő barátsága azóta is töretlen. Courtney Cox Jennifer Anistont választotta a kislánya keresztanyjának is, és az évek során sem romlott meg a viszonyuk, máig legjobb barátnők.
Matt Damon és Ben Affleck
Kevesen tudják, de a massachusettsi gyökerekkel rendelkező barátok együtt nőttek fel, és az Oscar-díjra is együtt pályáztak. A sikerek sem gyengítették a kapcsolatukat: a mai napig a legjobb barátok, miközben a filmvásznon is szerepeltek együtt több ízben is. Ezek közül az egyik legismertebb közös alakításukat a Good Will Huntingban nyújtották.
Salma Hayek és Penélope Cruz
A két latin szépség barátsága már a karrierjük elején elkezdődött: Hayek segítette Cruzt Hollywoodban, és azóta is szoros a barátságuk, elmondásuk szerint már-már nővérekként éreznek egymás iránt. Mindketten boldog, életvidám személyiségek, ezért rengeteg nevetnek, ami a kapcsolatuk alapja. Az egyik legismertebb közös filmjük a Las Bandidas.
Bud Spencer és Terence Hill
Az olasz spagettiwesternfilmek örök párosa, Bud Spencer és Terence Hill barátsága a kamera mögött is igazi volt. Több mint harminc filmben játszottak együtt, és a közös munka során valóságos testvéri kötelék alakult ki köztük. A magyarok egyik kedvenc színészpárosa éveken át ontotta magából filmeket és elmondásuk szerint a közös munka alapja is a barátságuk volt. Sajnos Bud Spencer 2016-ban elhunyt, azonban Terence Hill a mai napig filmezik – de már a legjobb barátja nélkül.
Leonardo DiCaprio és Tobey Maguire
Erről a sztárbarátságról sokan nem tudnak, azonban a világsztárok '80-as évek óta tartó barátsága megingathatatlan. DiCaprio Tobey kislányának keresztapja. A filmvásznon A nagy Gatsby című filmjük a legismertebb, amit együtt forgattak.
Adele és Jennifer Lawrence
Az énekesnő és a filmsztár 2013-ban, az Oscar-gálán találkoztak, és azóta elválaszthatatlanok. Adele még Jennifer Lawrence esküvőjén is énekelt.
Cameron Diaz és Drew Barrymore
Cameron Diaz és Drew Barrymore a Charlie angyalai című film forgatásán váltak barátnőkké – vagy, ahogy ők fogalmaznak testvérekké. Barrymore elmondása szerint a barátságuk azon alapszik, hogy nagyon sokszor csináltak közösen őrültségeket, éltek át nagy kalandokat. Egyszer azt is nyilatkozta, hogy Cameronnál jobb barátja senkinek nem lehet, mert rengeteg szeretetet tud adni, és mindig ott van mellette, ha nehéz időkön megy keresztül.
Maisie Williams és Sophie Turner
A Trónok harca testvérpárosa a valóságban igaz barátok. Nemrég azt nyilatkozták, hogy szeretnének egy közös filmben szerepelni, ahol a barátságot mutatják be úgy, ahogy ők látják.
Matthew McConaughey és Woody Harrelson
A két színész először 1999-ben dolgozott együtt egy vígjátékban, az Ed TV című filmben. Azóta örök barátságot fogadtak, amelynek része, hogy minden évben elmennek egy közös barátságtúrára, amelyen csak ők ketten vesznek részt.
Drew Barrymore és Adam Sandler
Úgy tűnik, hogy Drew Barrymore-ral könnyű összebarátkozni! Adam Sandlerrel többször is dolgozott együtt, és már közel két évtizede közeli barátok. Ők ketten az 1990-es évekbeli The Wedding Singer című film forgatásán ismerkedtek meg, és azóta számos filmben szerepeltek közösen, mint például Az 50 első randi vagy a Kavarás. Barrymore elárulta, hogy éjjel-nappal üzengetnek egymásnak – talán már a következő közös filmjüket tervezik!
