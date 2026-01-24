Legendás barátságok, amelyek a kamerák mögött is léteznek

A legjobb barát szinte olyan, mint egy testvér. Mindig ott van, ha baj van és mindenben számíthatunk rá. Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hollywoodi sztárok is emberek, így nekik is szükség van ilyen barátra az életükben. Ezúttal azokat a legendás barátságokat mutatjuk be, amelyek a filmvásznon túl is valósak. Íme a legnagyobb hollywoodi sztárbarátságok!

Legendás barátságok: Jennifer Aniston és Courteney Cox.

Forrás: Getty Images North America

A hollywoodi sztárok között is köttetnek életre szóló barátságok.

Ezúttal azokat a filmsztárokat mutatjuk be, akik együtt forgattak és a valóéletben is életre szóló barátok lettek.

Mutatjuk a legnagyobb hollywoodi sztárbarátságokat!

Legendás barátságok, amelyek nem csak a filmvásznon léteznek

A következő hírességek Hollywood azon kevés sztárja közé tartoznak, akik nem átkozzák a kollégáikat, akikkel korábban együtt dolgoztak, sőt! Az alábbi sztárbarátságok remek példái annak, hogy Hollywoodban is köttetnek igaz, őszinte és mély barátságok. Mutatjuk a legendás hollywoodi barátságokat!

Jennifer Aniston és Courtney Cox

Bár a Jóbarátok forgatása véget ért, a két színésznő barátsága azóta is töretlen. Courtney Cox Jennifer Anistont választotta a kislánya keresztanyjának is, és az évek során sem romlott meg a viszonyuk, máig legjobb barátnők.

Matt Damon és Ben Affleck

Kevesen tudják, de a massachusettsi gyökerekkel rendelkező barátok együtt nőttek fel, és az Oscar-díjra is együtt pályáztak. A sikerek sem gyengítették a kapcsolatukat: a mai napig a legjobb barátok, miközben a filmvásznon is szerepeltek együtt több ízben is. Ezek közül az egyik legismertebb közös alakításukat a Good Will Huntingban nyújtották.

Matt Damon és Ben Affleck.

Forrás: Getty Images North America

Salma Hayek és Penélope Cruz

A két latin szépség barátsága már a karrierjük elején elkezdődött: Hayek segítette Cruzt Hollywoodban, és azóta is szoros a barátságuk, elmondásuk szerint már-már nővérekként éreznek egymás iránt. Mindketten boldog, életvidám személyiségek, ezért rengeteg nevetnek, ami a kapcsolatuk alapja. Az egyik legismertebb közös filmjük a Las Bandidas.

Bud Spencer és Terence Hill

Az olasz spagettiwesternfilmek örök párosa, Bud Spencer és Terence Hill barátsága a kamera mögött is igazi volt. Több mint harminc filmben játszottak együtt, és a közös munka során valóságos testvéri kötelék alakult ki köztük. A magyarok egyik kedvenc színészpárosa éveken át ontotta magából filmeket és elmondásuk szerint a közös munka alapja is a barátságuk volt. Sajnos Bud Spencer 2016-ban elhunyt, azonban Terence Hill a mai napig filmezik – de már a legjobb barátja nélkül.