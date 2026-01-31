Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szívszorító

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett megtörte a csendet: ezt mondta a temetés után

szívszorító Szigligeti Ivett reakció Dudás Miki
Komáromi Bence
2026.01.31.
A gyászoló édesanya megköszönte az emberek támogatását és reagált a tragédiával kapcsolatos találgatásokra is. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett a temetés óta most szólalt meg először.

26 nap telt el Dudás Miki váratlan és lesújtó halála óta, azonban továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés a tragédiával kapcsolatban. A Mosolygó Óriást most pénteken a Pestszentlőrinci temetőben kísérték utolsó útjára. Dudás Miki temetése után a párja, Szigligeti Ivett terjedelmes Facebook-bejegyzésben üzent a barátoknak és a sportolót gyászoló embereknek.

dudás Miki halála, Dudás Miki gyerekei apa nélkül nőnek fel
Dudás Miki halála az egész országot megrázta
Forrás: MediaWorks

Dudás Miki halála lesújtotta az országot

  • Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét
  • A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel
  • A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották
  • A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is
  • A sportoló hatéves kislánya egy rózsaszín plüsst ölelt magához a szertartás ideje alatt
  • A gyászolókat Dudás Miki édesanyja, és a testvére, Pisti fogadta a temetőben
  • A szertartáson számos híresség is megjelent, köztük Visváder Tamás és Tóth Bálint is, akik sírva ölelték magukhoz a gyászoló édesanyát

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett nem tudott megszólalni a gyásztól

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a temetés során a gyászoló özvegy nem tudta felolvasni a gyászbeszédét a fájdalomtól, ezért megkérte a szertartásvezetőt, hogy tolmácsolja a szavait.

Most azonban a Bors arról írt, hogy Ivett egy nappal Dudás Miki temetése után megtörte a csendet és egy bejegyzésben megköszönte a sok jó kívánságot és elárulta, hogyan érzi magát.

„Szívből köszönöm mindenkinek, aki tegnap velünk volt lélekben vagy személyesen, és elkísérte Mikit az utolsó útjára. Köszönöm a megszámlálhatatlan részvétnyilvánítást! A rengeteg szeretet, ölelés, üzenet, gyertya és gondolat mind erőt adott nekünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jó érzés tudni, hogy Miki ennyi ember szívében hagyott nyomot, és hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmunkkal. Hálás vagyok minden egyes gondolatért, ami felénk érkezett. Miki szeretete tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Köszönöm, hogy tegnap együtt őriztük/őrizzük Őt”

A kétgyermekes édesanya ezután reagált a férje halálával kapcsolatos találgatásokra és pletykákra is:

„Szeretnék megkérni mindenkit Miki és családja nevében, hogy a jövőben maradjunk tisztelettel emléke felé és tartózkodjunk a megalapozatlan és valótlan találgatásoktól! Őrizzük meg emlékünkben méltósággal a Mosolygós Óriás emlékét!" - zárta sorait a megtört szívű családtag.

A Dudás Miki halálával kapcsolatos további részleteket itt tudjátok elolvasni:

Meghalt Dudás Miki

Tragédiával indul az év: meghalt Dudás Miki magyar világbajnok kajakozó. A hírt a Borsonline-nak erősítette meg egy biztos forrás.

„Neked köszönhetem, hogy anya lettem" Szigligeti Ivett könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el Dudás Mikitől

Elkísérték utolsó útjára az elhunyt sportolót. Dudás Miki temetését péntek délben tartották a Pestszentlőrinci temetőben. A gyászszertartáson számos családtag és híresség is részt vett.

Megszólalt Dudás Miki édesanyja: „Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni”

A 34 éves világbajnok kajakos halála az egész országot megrázta, ám a legnagyobb terhet a család viseli. Dudás Miki édesanyja, Klára röviden nyilatkozott arról, hogyan értesült a legfrissebb fejleményekről, és mit él át ezekben a napokban.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu