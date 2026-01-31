Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett megtörte a csendet: ezt mondta a temetés után

26 nap telt el Dudás Miki váratlan és lesújtó halála óta, azonban továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés a tragédiával kapcsolatban. A Mosolygó Óriást most pénteken a Pestszentlőrinci temetőben kísérték utolsó útjára. Dudás Miki temetése után a párja, Szigligeti Ivett terjedelmes Facebook-bejegyzésben üzent a barátoknak és a sportolót gyászoló embereknek.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta

Dudás Miki halála lesújtotta az országot Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét

A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel

A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották

A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja , Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is

, Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is A sportoló hatéves kislánya egy rózsaszín plüsst ölelt magához a szertartás ideje alatt

A gyászolókat Dudás Miki édesanyja , és a testvére, Pisti fogadta a temetőben

, és a testvére, Pisti fogadta a temetőben A szertartáson számos híresség is megjelent, köztük Visváder Tamás és Tóth Bálint is, akik sírva ölelték magukhoz a gyászoló édesanyát

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett nem tudott megszólalni a gyásztól

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a temetés során a gyászoló özvegy nem tudta felolvasni a gyászbeszédét a fájdalomtól, ezért megkérte a szertartásvezetőt, hogy tolmácsolja a szavait.

Most azonban a Bors arról írt, hogy Ivett egy nappal Dudás Miki temetése után megtörte a csendet és egy bejegyzésben megköszönte a sok jó kívánságot és elárulta, hogyan érzi magát.

„Szívből köszönöm mindenkinek, aki tegnap velünk volt lélekben vagy személyesen, és elkísérte Mikit az utolsó útjára. Köszönöm a megszámlálhatatlan részvétnyilvánítást! A rengeteg szeretet, ölelés, üzenet, gyertya és gondolat mind erőt adott nekünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jó érzés tudni, hogy Miki ennyi ember szívében hagyott nyomot, és hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmunkkal. Hálás vagyok minden egyes gondolatért, ami felénk érkezett. Miki szeretete tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Köszönöm, hogy tegnap együtt őriztük/őrizzük Őt”

A kétgyermekes édesanya ezután reagált a férje halálával kapcsolatos találgatásokra és pletykákra is: