A boltosok röhögnek a markukban: ezért rossz ötlet hétfőn és éhesen vásárolni

bevásárlás éhség pszichológia
Pópity Balázs
2026.01.31.
Csak egy tejért ugrasz le hétfő este, de sokezer forintot hagysz ott, és a szatyrod tele van olyan dolgokkal, amiknek a nevét sem tudod kiejteni? Figyelj oda, mikor ejted meg a bevásárlást, mert a szupermarketek olyan vásárlást ösztönző gépezetek, amik az ösztöneidre hatva manipulálnak!

Azt hitted, a hétfő az új kezdet, amikor feltöltöd a hűtőt egészséges kajával? A kutatók szerint, ha hétfőre hagyod a bevásárlást, az több szempontból sem szerencsés ötlet. Főleg, ha munka után, éhesen és hulla fáradtan esel be a boltba, mintha az életed múlna egy akciós csipszen.

A színes ruhába öltözött nő még nem tudja, hogy mikor utaság megejteni a bevásárlást, mert nem olvasta el ezta cikket.
A szakértők szerint hétfőn semmiképp sem érdemes megejteni a bevásárlást.
Forrás:  123rf.com

Miért nem érdemes hétfőre tenni a heti bevásárlást?

  • Hétfőn már csak a maradék marad
  • Kevés a friss áru
  • Munka után éhesen nem éri meg annyira
  • A hormonok megvetetnek veled olyat is, amit egyébként nem vennél meg

Mindenki ismeri az alapszabályt: soha ne menj éhesen vásárolni! Mégis minden héten elkövetjük ezt a hibát. A szupermarket-pszichológia pontosan tudja, hogyan manipuláljon, amikor a legsebezhetőbb vagy. A hétfői apátia és a farkaséhség kombinációja pedig egyenes út a pénzügyi katasztrófához. Az Econ Brew gazdasági hírportál cikke szerint ilyenkor még a száraz kétszersültet is kulináris élménynek látjuk.

A hétfő esti átok: maradékot veszel aranyáron

Sokan azt hiszik, a hétfő a legjobb nap a vásárlához, mert ilyenkor kevesen vannak, de a valóságban viszont a „maradékok napja”. A friss áru nagy része a hétvégi rohamra érkezik meg, ami pedig hétfő estére a polcon marad, az sokszor csak a vasárnapi nagy csata sérült túlélői közül kerül ki. A friss áru gyakran csak kedd reggelre fut be, így hétfőn lényegében a lefosztott készletből válogatsz.

A Ghrelin-szörnyeteg nem csak kaját vetet veled

Azt hitted, ha éhes vagy, csak több csokit veszel? Óriási tévedés! Az éhségért felelős ghrelin hormon nemcsak az étvágyadat növeli, hanem a birtoklási vágyadat is. Kutatások szerint az éhes vásárlók 64%-kal több pénzt költenek – és nem csak ételre! Az éhes agy ilyenkor átkapcsol „beszerző üzemmódba”, és ilyenkor bizony a harmadik felesleges, rákot okozó illatgyertya vagy akciós konyhai kütyü is a kosárban landol.

Mikor menj akkor?

Ha nem akarsz a dörzsölt boltosok áldozatává válni, felejtsd el a hétfőt! A statisztikák szerint a szerda vagy a csütörtök a nyerő: ekkorra már feltöltötték a polcokat, és te is belerázódtál a hétbe. És a legfontosabb: egyél meg egy almát (vagy egy almáspitét), mielőtt elindulsz. Mert teli gyomorral sokkal nehezebb eladni neked marhaságokat!

