Amikor néhány napig megvonjuk magunktól a nehéz ételeket, szinte érezzük, hogy a szervezetünk megkönnyebbül. Ugyanilyen hatást érhetünk el, ha nemcsak a pocakunkat, hanem a bőrünket is kíméljük egy kicsit. Hiszen a mindennapok során szinte észre sem vesszük, hogy mennyi mindennel terheljük. Például azzal, ha nem a bőrtípusunknak megfelelő krémeket használunk, elnehezítjük a különböző textúrákkal vagy éppen túl sok kozmetikumot próbálgatunk, miközben keressük a tökéleteset. Emiatt tapasztalhatjuk azt, hogy hiába törődünk a külsőnkkel, mégis fakónak, élettelennek tűnik a bőrünk, esetleg pattanások jelennek meg rajta, feszül vagy rosszabb esetben érzékennyé, erősen irritálttá válik. Éppen ezért érdemes kipróbálni a skin fasting elnevezésű szépségtrendet, ami Japánból indult.

Skin fasting, amitől a bőr garantáltan fellélegzik!

Beauty böjt – Mi a skin fasting?

A trend lényege azon az elven alapszik, hogy az arcbőrnek is szüksége van arra időről időre, hogy fellélegezzen egy kicsit. Ugyanis ahhoz, hogy a bőr egészséges maradjon, fontos, hogy ne háborgassuk a természetes védőrétegét, vagyis a barriert. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 1–4 napig minimalizálni kell a szépségápolási rutinunkat, így újra beindulnak az öngyógyító folyamatok, a méregtelenítés, és visszaépül a bőr természetes védőpajzsa. Na és arra is tökéletes ez az egész folyamat, hogy kiszűrjük, mik azok a termékek, amelyek esetleg irritálóak a számunkra, vagy teljesen feleslegesek. A rutinból azonban soha ne hagyjuk ki azt a lépést, amire a nők nagy része nem is gondol.

Ezt kell tennünk!

A módszer nem azt jelenti, hogy a következő néhány napban teljesen meg kell feledkeznünk a különböző kozmetikumokról, hiszen az alap szépségápolási rutinunkat mindenképp követni kell. Vagyis a szakértők szerint nem szabad megfeledkezni a kíméletes arctisztításról, a könnyed hidratálásról, és – amit nem győznek elégszer hangsúlyozni – a megfelelő fényvédelemről, ami télen is kiemelten fontos. Viszont a különféle radíroktól, maszkoktól, szérumoktól, hámlasztóktól búcsúzzunk egy rövid időre. Már ez a röpke szünet is garantáltan csodát tesz a külsőnkkel!