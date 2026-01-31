Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Érdemes kipróbálni egy izgalmas arcápolási trendet, amely egyre több szépségrajongót hódít meg világszerte. A skin fasting meglepően hatékony módszer lehet arra, hogy a túlterhelt arcbőr újra egyensúlyba kerüljön.

Amikor néhány napig megvonjuk magunktól a nehéz ételeket, szinte érezzük, hogy a szervezetünk megkönnyebbül. Ugyanilyen hatást érhetünk el, ha nemcsak a pocakunkat, hanem a bőrünket is kíméljük egy kicsit. Hiszen a mindennapok során szinte észre sem vesszük, hogy mennyi mindennel terheljük. Például azzal, ha nem a bőrtípusunknak megfelelő krémeket használunk, elnehezítjük a különböző textúrákkal vagy éppen túl sok kozmetikumot próbálgatunk, miközben keressük a tökéleteset. Emiatt tapasztalhatjuk azt, hogy hiába törődünk a külsőnkkel, mégis fakónak, élettelennek tűnik a bőrünk, esetleg pattanások jelennek meg rajta, feszül vagy rosszabb esetben érzékennyé, erősen irritálttá válik. Éppen ezért érdemes kipróbálni a skin fasting elnevezésű szépségtrendet, ami Japánból indult.

Skin fasting az arcunk szépítője, egy fördőköntösbe tekert nő arcápolási rutinját végzi
Skin fasting, amitől a bőr garantáltan fellélegzik!
Forrás: Shutterstock

Beauty böjt – Mi a skin fasting?

A trend lényege azon az elven alapszik, hogy az arcbőrnek is szüksége van arra időről időre, hogy fellélegezzen egy kicsit. Ugyanis ahhoz, hogy a bőr egészséges maradjon, fontos, hogy ne háborgassuk a természetes védőrétegét, vagyis a barriert. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 1–4 napig minimalizálni kell a szépségápolási rutinunkat, így újra beindulnak az öngyógyító folyamatok, a méregtelenítés, és visszaépül a bőr természetes védőpajzsa. Na és arra is tökéletes ez az egész folyamat, hogy kiszűrjük, mik azok a termékek, amelyek esetleg irritálóak a számunkra, vagy teljesen feleslegesek. A rutinból azonban soha ne hagyjuk ki azt a lépést, amire a nők nagy része nem is gondol.

Ezt kell tennünk!

A módszer nem azt jelenti, hogy a következő néhány napban teljesen meg kell feledkeznünk a különböző kozmetikumokról, hiszen az alap szépségápolási rutinunkat mindenképp követni kell. Vagyis a szakértők szerint nem szabad megfeledkezni a kíméletes arctisztításról, a könnyed hidratálásról, és – amit nem győznek elégszer hangsúlyozni – a megfelelő fényvédelemről, ami télen is kiemelten fontos. Viszont a különféle radíroktól, maszkoktól, szérumoktól, hámlasztóktól búcsúzzunk egy rövid időre. Már ez a röpke szünet is garantáltan csodát tesz a külsőnkkel!

1. Gyengéd arclemosó tej száraz és érzékeny bőrre Balea, 899 Ft, 2. Könnyed hidratálókrém bőrerősítő hatással 3799 Ft, 3. Védőréteg helyreállító fluid Nerds., 5490 Ft, 4. Hydramax fényvédő SPF 50+ 2699 Ft, 5. Intenzív hidratálókrém 4590 Ft.
Forrás: dm, Geek&Gorgeous, Berds,Helia-D, Pam Delian

Kell egy kis sminkszünet!

Ha már a bőrápolási rutinunkat leegyszerűsítjük, és kicsit kímélni, akkor jó ötlet bevetni ezt a fajta böjtöt a sminkelésben is. Próbáljuk ki, hogy egy időre elfeledkezünk arról, hogy kifestjük magunkat. Hailey Bieber arcápolási rutinját azonban mindenki messziről kerülje! 

Sajnos egy-két nap még nem jelent nagy változást, lehetőleg tartsuk minimum egy hétig ezt. A bőrünk jobban tud lélegezni, felfrissültebb lesz, ráadásul az esti arctisztításnál könnyebb lesz megszabadulni a napi szennyeződésektől, mintha még a sminket is le kéne mosni magunkról. Persze, ha nagyon zavarnak minket az apró bőrhibák, pattanások, esetleg szem alatti karikák, akkor ezekre a részekre használjunk hidratáló hatású korrektort, maximum BB krémet, de az alapozót mindenképp iktassuk ki egy időre. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

