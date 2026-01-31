Sokan próbáljuk elfojtani a feltörő szitokszavakat, amikor ráejtjük a kalapácsot az ujjunkra, vagy amikor elénk vágnak a dugóban. Pedig a tudomány szerint a jól irányzott káromkodás nemcsak a feszültséget vezeti le, de konkrét fizikai és mentális előnyökkel is jár.

Tudtad, hogy a káromkodás egészséges?

Forrás: 123rf.com

Bár a gyerekkorunkban azt tanultuk, hogy csúnyán beszélni nem szép dolog, a legfrissebb kutatások szerint a káromkodás az evolúció során kialakult, rendkívül hasznos, és hihetetlenül egészséges eszközünk. A The Times cikke alapján összegyűjtöttük, hogyan válhat a profán beszéd a testi-lelki jóléted részévé.

A káromkodás természetes és egészséges fájdalomcsillapító

Beütötted a könyököd? Ha csak azt mondod, „ajaj”, jobban fog fájni. Ha ordítva káromkodsz egy olyat, amitől a szomszéd is elpirul, jobb lesz. Ez a hypoalgesia. Ez azért van, mert a káromkodás bekapcsolja az agyadban a túlélő szoftvert és megugrik az adrenalinszinted és a pulzusod, aminek következtében a fájdalomküszöböd hirtelen az egekbe szökik. Épp ezért, ha edzés közben káromkodsz, jobban fogsz teljesíteni és kevésbé fáradsz el. Azért ne vidd túlzásba a hétköznapokban, mert akkor nem lesz hatásos.

Az őszinteség legerősebb jele

Tudod, ki nem káromkodik soha? A pszichopaták és a politikai marketingesek, akik minden szavukat patikamérlegen mérik. A The Time cikke és a tudomány szerint, aki káromkodik, azt őszintébbnek látják. A kutatások szerint azért, mert azt üzeni: „nincs rajtam filter, nem kamuzok, ez vagyok én”. Az üzletben és az életben is a hitelesség a legértékesebb valuta. Ha néha kicsúszik egy-egy keresetlen szó, az emberek elhiszik, hogy nem egy szkriptet olvasol fel nekik.

Érzelmi szelep

A káromkodás nem az agresszió kifejeződése, hanem egy szelep, amit néha muszáj kinyitni. Ha elnyomod magadban a dühöt, az belülről rág szét. Ha kiengeded a feszkót egy jól irányzott szitokszóval, a stresszszinted zuhanni kezd. A kutatások szerint még a közösségi kiközösítés okozta fájdalmat is enyhíti. Olcsóbb, mint a pszichológus, és azonnal hat.

A csapatépítés eszköze

Egy steril irodában mindenki feszeng. De ott, ahol szabad néha odamondani, ott megjelenik az egymás iránti bizalom. A közös káromkodás lebontja a hierarchiát és erősíti a bajtársiasságot.