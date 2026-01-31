Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nicola Peltz drámaian lefogyott: kiderült, mi áll a drasztikus átalakulás hátterében - Fotó

diéta Brooklyn Beckham fogyás Nicola Peltz
Komáromi Bence
2026.01.31.
Brooklyn Beckham és a felesége egy romantikus nyaraláson vett részt a héten. A kiruccanáson készült fotókon jól látható, hogy Nicola Peltz csontsoványra fogyott az elmúlt hónapokban. Utánajártunk, hogy mi okozhatta a drasztikus átalakulást.

Aggódnak a rajongók Brooklyn Beckham feleségéért. Mindössze néhány héttel ezelőtt újra fellángolt a Beckham családi viszály és sokan attól rettegnek, hogy a konfliktus károsan hathat Nicola Peltz egészségére. Az örökösnő ugyanis rendkívül lefogyott az elmúlt hónapokban. Most azonban szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy sajtóhírek szerint Nicola Peltz fogyásának semmi köze a konfliktushoz. De akkor miért diétázik az amúgy is modellalkatú lány? Máris elmagyarázzuk.

Hogy áll most a Beckham konfliktus?

  • Brooklyn Beckham jelenleg csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni a családtagjaival
  • 2026 januárjában egy Instagram-bejegyzésben kontrollmániásnak nevezte a szüleit és azt mondta, hogy az édesanyja, Victoria Beckham megalázta őt és a feleségét az esküvőjükön
  • Az esküvői balhéról azóta számtalan híresség és családtag fejtette ki a véleményét, sokan védelmükbe vették a tékozló fiút, mondván, hogy a sztáranyuka valóban túlment egy határon
  • Nicola Peltz és Brooklyn Beckham a botránykeltő bejegyzésük után nyaralni mentek és békésen borozgattak, miközben a fél világ a magánéletükön csámcsog

Nicola Peltz egy szerep kedvéért kezdett kőkemény diétába

A nyaraláson készült fotókon látható, hogy az amúgy is madárcsontozatú színésznő még magához képest is jócskán lefogyott. A Page Six információi alapján azonban nem a stressz vagy a családi balhé okozta a fogyást, hanem Nicole egy filmszerep kedvéért kezdett diétázni. Hamarosan ugyanis szerepelni fog a Prima című filmben, amelyben egy vékony balerinát fog megszemélyesíteni. 

„Intenzív edzésben van és hatalmas fizikai átalakuláson esett át a szerep kedvéért. A film története szerint a főszereplő Margo (Nicola Peltz) világa megrendül, miután újítások és modernizáció fenyegeti a társulatát. Ezek az átalakulások pedig arra késztetik, hogy megkérdőjelezze a művészet iránti elköteleződését" - számolt be róla a film egyik bennfenntese a lapnak.

Nicola Peltz a világ legcsodálatosabb embereinek nevezte David és Victoria Beckhamet

Brooklyn Beckham felesége a Lola 2024-es premierjén áradozott Victoriáról és Davidről. A 2024-es interjú szerint Nicola Peltz egyáltalán nem volt rossz véleménnyel férje családjáról.

Az esküvőszervező kitálalt: így viselkedett Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a nagy nap előtt − Ez lehet a pár igazi arca?

Preston Bailey esküvőszervező szerint a 2022-es esküvő előkészületei során semmi nem utalt súlyos viszályra. Semmi olyasmit nem tapasztalt, amiről most a sajtó és Brooklyn Beckham is beszél.

David Beckham állítólagos szeretője is megszólalt a családi viszály kapcsán: „Victoria túlment egy határon"

Rebecca Loos nem tudta magában tartani a véleményét az esküvőn történtekkel kapcsolatban. David Beckham korábbi alkalmazottja kendőzetlen őszinteséggel beszélt a családi viszályt kirobbantó táncról.

 

