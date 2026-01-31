Nicola Peltz drámaian lefogyott: kiderült, mi áll a drasztikus átalakulás hátterében - Fotó

Aggódnak a rajongók Brooklyn Beckham feleségéért. Mindössze néhány héttel ezelőtt újra fellángolt a Beckham családi viszály és sokan attól rettegnek, hogy a konfliktus károsan hathat Nicola Peltz egészségére. Az örökösnő ugyanis rendkívül lefogyott az elmúlt hónapokban. Most azonban szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy sajtóhírek szerint Nicola Peltz fogyásának semmi köze a konfliktushoz. De akkor miért diétázik az amúgy is modellalkatú lány? Máris elmagyarázzuk.

Csontsoványra fogyott Nicola Peltz

Fotó: Instagram/BrooklynPeltzBeckham

Hogy áll most a Beckham konfliktus? Brooklyn Beckham jelenleg csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni a családtagjaival

2026 januárjában egy Instagram-bejegyzésben kontrollmániásnak nevezte a szüleit és azt mondta, hogy az édesanyja, Victoria Beckham megalázta őt és a feleségét az esküvőjükön

Az esküvői balhéról azóta számtalan híresség és családtag fejtette ki a véleményét, sokan védelmükbe vették a tékozló fiút, mondván, hogy a sztáranyuka valóban túlment egy határon

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham a botránykeltő bejegyzésük után nyaralni mentek és békésen borozgattak, miközben a fél világ a magánéletükön csámcsog

Nicola Peltz egy szerep kedvéért kezdett kőkemény diétába

A nyaraláson készült fotókon látható, hogy az amúgy is madárcsontozatú színésznő még magához képest is jócskán lefogyott. A Page Six információi alapján azonban nem a stressz vagy a családi balhé okozta a fogyást, hanem Nicole egy filmszerep kedvéért kezdett diétázni. Hamarosan ugyanis szerepelni fog a Prima című filmben, amelyben egy vékony balerinát fog megszemélyesíteni.

„Intenzív edzésben van és hatalmas fizikai átalakuláson esett át a szerep kedvéért. A film története szerint a főszereplő Margo (Nicola Peltz) világa megrendül, miután újítások és modernizáció fenyegeti a társulatát. Ezek az átalakulások pedig arra késztetik, hogy megkérdőjelezze a művészet iránti elköteleződését" - számolt be róla a film egyik bennfenntese a lapnak.