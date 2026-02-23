Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
BAFTA 2026: Kivillanó dekoltázsok és botrányos kivágások a vörös szőnyegen

WireImage - Mike Marsland
világsztárok BAFTA 2026 vörös szőnyeg
Néha még a világsztárok is követnek el divatbakikat. A BAFTA 2026-os gáláján már nemcsak a díjakért, hanem a legmerészebb ruha címért is versenyeztek a sztárok. Nézd meg, melyik hírességek szegték meg a dress code szabályait!

A BAFTA-díjátadó nem csupán a brit filmművészet ünnepe, hanem évről évre a divat egyik legizgalmasabb kifutója is. Bár sokan kevésbé ismerik, mint akár az Oscar-gálát, bennfentesek szerint jóval patinásabb és szigorúbb eseményről van szó. A vörös szőnyegen nemcsak a filmvilág legnagyobb csillagai vonulnak fel, de gyakran tiszteletüket teszik a brit királyi család tagjai is, ami tovább emeli az est fényét. Idén azonban a hagyományos elegancia mellett merész divatpillanatokból sem volt hiány. A gála komolysága ellenére több sztár is fittyet hányt a visszafogott dress code-ra, és bevállalós, sőt sokkoló kreációkban érkezett. Nézd meg, kik nyerték el a legvillantósabb ruha címet a BAFTA 2026-os vörös szőnyegén! 

BAFTA 2026
A BAFTA 2026-ban is izgalmas divatpillanatokat nyújtott.
Forrás:  Getty Image

BAFTA 2026-os vörös szőnyegének legmerészebb ruhái 

  • A díjátadó szabályai szerint a nőknek kerülniük kellene a kivágott, sok bőrfelületet mutató tervezéseket.  
  • Az elegáns dress code ellenére egyes hírességek úgy gondolták ez lesz a tökéletes alkalom dekoltázsuk megmutatására.  
  • Nézd meg az est legvillantósabb megjelenéseit! 

Amikor a nagy presztízsű díjátadókra gondolunk, a lelki szemeink előtt a földet söprő estélyik, a többkarátos ékszerek és a divatházak lélegzetelállító alkotásai jelennek meg. Ez a kép a klasszikus „black tie” dress code világa. Bár ezek az íratlan szabályok nincsenek kőbe vésve, a résztvevőktől elvárják, hogy öltözékükkel is kifejezzék tiszteletüket az esemény rangja iránt. Míg a merészebb, mélyen dekoltált vagy extrém szabású ruhák gond nélkül megállják a helyüket a Grammy vagy a Golden Globe vörös szőnyegén, addig a BAFTA jóval konzervatívabb. Itt a hagyomány, a protokoll és a brit visszafogottság diktál, legalábbis elméletben...

Emma Stone 

Az Oscar-díjas színésznő egy mélyen kivágott Louis Vuitton ruhában jelent meg. Bár a tervezés gyönyörű volt, a két anyagcsík alig fedte mellkasát. Ráadásul Emma folyton a ruháját igazgatta, félve attól, hogy többet is megmutat majd a kelleténél.  

Emma Stone BAFTA
Emma Stone a 2026-os BAFTA-gálán.
Forrás:  Getty Image

Kylie Jenner 

Timothée Chalamet párja egy vintage Mugler ruhát viselt, amelyet inkább egy nyári koktélpartira terveztek, mintsem egy nívós díjátadóra. Kylie-nál már megszokhattuk, hogy nincs határ, ha a dekoltázsról van szó, de ez a kövekkel kirakott mellrész még tőle is sok(k) volt. Csak remélni tudjuk, hogy nem lépett Katalin hercegné elé ebben a ruhában.  

Kylie Jenner BAFTA 2026
Kylie Jenner és Timothée Chalamet a 2026-os BAFTA-gálán.
Forrás:  Getty Image

Renate Reinsve 

Emma Stone mellett Renate is egy egyedileg készített Louis Vuitton ruhában érkezett a gálára. A divatház láthatóan úgy gondolta, hogy a BAFTA tökéletes alkalom a fekete, bevállalós ruháik bemutatásának. A hasvillantós kreáció gyönyörű volt, de korántsem illett az est emelkedett hangulatához.  

BAFTA 2026
A 2026-os BAFTA-díjátadó legkivágottabb ruhája. 
Forrás: Getty Images Europe

Jenna Coleman 

Úgy tűnik, még mindig divat a meztelenruha. Jenna ugyanis egy átlátszó-piros Armani kreációt viselt, ami nem bízott sokat a képzeletre. Ráadásul olyan, mintha a virág díszítést az utolsó pillanatokban fűzték volna fel a biztonságiak az anyagra. Határozottan ez volt a 2026-os BAFTA legnagyobb divatbakija!

BAFTA 2026 sztárok
Meztelenruha a 2026-os BAFTA-gálán.
Forrás: Getty Images Europe

