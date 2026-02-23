BAFTA 2026: Kivillanó dekoltázsok és botrányos kivágások a vörös szőnyegen

A BAFTA-díjátadó nem csupán a brit filmművészet ünnepe, hanem évről évre a divat egyik legizgalmasabb kifutója is. Bár sokan kevésbé ismerik, mint akár az Oscar-gálát, bennfentesek szerint jóval patinásabb és szigorúbb eseményről van szó. A vörös szőnyegen nemcsak a filmvilág legnagyobb csillagai vonulnak fel, de gyakran tiszteletüket teszik a brit királyi család tagjai is, ami tovább emeli az est fényét. Idén azonban a hagyományos elegancia mellett merész divatpillanatokból sem volt hiány. A gála komolysága ellenére több sztár is fittyet hányt a visszafogott dress code-ra, és bevállalós, sőt sokkoló kreációkban érkezett. Nézd meg, kik nyerték el a legvillantósabb ruha címet a BAFTA 2026-os vörös szőnyegén!

A BAFTA 2026-ban is izgalmas divatpillanatokat nyújtott.

Forrás: Getty Image

BAFTA 2026-os vörös szőnyegének legmerészebb ruhái A díjátadó szabályai szerint a nőknek kerülniük kellene a kivágott, sok bőrfelületet mutató tervezéseket.

Az elegáns dress code ellenére egyes hírességek úgy gondolták ez lesz a tökéletes alkalom dekoltázsuk megmutatására.

Nézd meg az est legvillantósabb megjelenéseit!

Amikor a nagy presztízsű díjátadókra gondolunk, a lelki szemeink előtt a földet söprő estélyik, a többkarátos ékszerek és a divatházak lélegzetelállító alkotásai jelennek meg. Ez a kép a klasszikus „black tie” dress code világa. Bár ezek az íratlan szabályok nincsenek kőbe vésve, a résztvevőktől elvárják, hogy öltözékükkel is kifejezzék tiszteletüket az esemény rangja iránt. Míg a merészebb, mélyen dekoltált vagy extrém szabású ruhák gond nélkül megállják a helyüket a Grammy vagy a Golden Globe vörös szőnyegén, addig a BAFTA jóval konzervatívabb. Itt a hagyomány, a protokoll és a brit visszafogottság diktál, legalábbis elméletben...

Emma Stone

Az Oscar-díjas színésznő egy mélyen kivágott Louis Vuitton ruhában jelent meg. Bár a tervezés gyönyörű volt, a két anyagcsík alig fedte mellkasát. Ráadásul Emma folyton a ruháját igazgatta, félve attól, hogy többet is megmutat majd a kelleténél.

Emma Stone a 2026-os BAFTA-gálán.

Forrás: Getty Image

Kylie Jenner

Timothée Chalamet párja egy vintage Mugler ruhát viselt, amelyet inkább egy nyári koktélpartira terveztek, mintsem egy nívós díjátadóra. Kylie-nál már megszokhattuk, hogy nincs határ, ha a dekoltázsról van szó, de ez a kövekkel kirakott mellrész még tőle is sok(k) volt. Csak remélni tudjuk, hogy nem lépett Katalin hercegné elé ebben a ruhában.