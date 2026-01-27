Sandra Bullock partnere súlyos balesetet szenvedett – Quinton Aaron az életéért küzd

Quinton Aaron, – aki A szív bajnokai című filmben Sandra Bullock oldalán játszott – súlyos balesetet szenvedett saját otthonában, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. Az 41 éves színész a beszámolók szerint a lépcsőn haladt felfelé, amikor elveszítette az egyensúlyát és elesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd egy atlantai kórházba szállították, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják.
- Quinton Aaron, A szív bajnokai című film sztárja saját otthonában esett el a lépcsőn.
- A 41 éves színészt azonnal kórházba szállították Atlantában.
- Az orvosok súlyos fertőzést és vérmérgezést diagnosztizáltak, intenzív kezelésre van szükség.
- Családja mellett a menedzsere is hangsúlyozta, hogy kiváló orvosi ellátásban részesül.
- GoFundMe-gyűjtést indítottak a kórházi költségek fedezésére, eddig kevés adomány érkezett.
- Az elmúlt évek egészségügyi problémái után Aaron drasztikus életmódváltásba kezdett és több mint 90 kilót fogyott.
Sandra Bullock partnere, Quinton Aaron súlyos állapotban van
A kezelőorvosok súlyos fertőzést diagnosztizáltak a színésznél, amelyet vérmérgezés is súlyosbít, így intenzív orvosi beavatkozásra van szükség. Quinton Aaron menedzsere, Katrina Fristoe elmondta, hogy a színész kiváló ellátásban részesül, és családja mellette van. Hozzátette, hogy a család hálás a rajongók és a média támogatásáért, ugyanakkor arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja a Borsonline.
A család egy GoFundMe-gyűjtést is indított a kórházi költségek fedezésére, ám a szombaton létrehozott oldal vasárnap estig mindössze 450 dollárt gyűjtött a 10 ezer dolláros célból.
A színész Sandra Bullock oldalán vált világszerte ismertté
A 2009-ben bemutatott filmdráma, A szív bajnokai valós eseményeken alapul, és a kitartás, az összetartás és az akadályok leküzdésének történetét meséli el. A film főszereplői Sandra Bullock és Quinton Aaron, akik egy hátrányos helyzetű iskolai kosárlabdacsapat edzőit alakítják. A történet középpontjában a fiatal játékosok fejlődése áll, akik nemcsak a pályán, hanem a mindennapi életükben is komoly kihívásokkal küzdenek.
Korábban Quinton Aaron több interjúban is arról beszélt, hogy a film üzenete személyesen is motiválta őt, és nagyra értékelte a lehetőséget, hogy hitelesen mutathatja be a mentor szerepét a fiatal sportolók életében.
Sandra Bullock a filmmel kapcsolatos megszólalásaiban elárulta, hogy Aaronnal rendkívül harmonikus volt a forgatás, és örül, hogy együtt tudták átadni a film pozitív üzenetét a közönségnek.
A film 2010-ben, a 82. Oscar-gálán 1 Oscar-díjat nyert: Sandra Bullocké lett a legjobb női alakítás, A szív bajnokai emellett jelölést kapott a legjobb film kategóriában is.
Aaron több mint 90 kilót fogyott
Quinton Aaron egészségi állapota az elmúlt években többször is próbára tette a színészt. 2025 márciusában is kórházba került, akkor vért köhögött és lázzal küzdött, de az orvosok sikeresen kezelték. A történtek hatására életmódváltásba kezdett, és drasztikusan lefogyott: rövid időn belül több mint 90 kilótól szabadult meg, amit Instagram-oldalán is megosztott követőivel.