Sandra Bullock partnere súlyos balesetet szenvedett – Quinton Aaron az életéért küzd

Quinton Aaron, – aki A szív bajnokai című filmben Sandra Bullock oldalán játszott – súlyos balesetet szenvedett saját otthonában, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. Az 41 éves színész a beszámolók szerint a lépcsőn haladt felfelé, amikor elveszítette az egyensúlyát és elesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd egy atlantai kórházba szállították, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják.

Sandra Bullock és Quinton Aaron A szív bajnokai című filmben szerepeltek együtt.

Sandra Bullock partnere, Quinton Aaron súlyos állapotban van

A kezelőorvosok súlyos fertőzést diagnosztizáltak a színésznél, amelyet vérmérgezés is súlyosbít, így intenzív orvosi beavatkozásra van szükség. Quinton Aaron menedzsere, Katrina Fristoe elmondta, hogy a színész kiváló ellátásban részesül, és családja mellette van. Hozzátette, hogy a család hálás a rajongók és a média támogatásáért, ugyanakkor arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja a Borsonline.

A család egy GoFundMe-gyűjtést is indított a kórházi költségek fedezésére, ám a szombaton létrehozott oldal vasárnap estig mindössze 450 dollárt gyűjtött a 10 ezer dolláros célból.

A színész Sandra Bullock oldalán vált világszerte ismertté

A 2009-ben bemutatott filmdráma, A szív bajnokai valós eseményeken alapul, és a kitartás, az összetartás és az akadályok leküzdésének történetét meséli el. A film főszereplői Sandra Bullock és Quinton Aaron, akik egy hátrányos helyzetű iskolai kosárlabdacsapat edzőit alakítják. A történet középpontjában a fiatal játékosok fejlődése áll, akik nemcsak a pályán, hanem a mindennapi életükben is komoly kihívásokkal küzdenek.