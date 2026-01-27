Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 27., kedd

kórházi ellátás

Sandra Bullock partnere súlyos balesetet szenvedett – Quinton Aaron az életéért küzd

kórházi ellátás A szív bajnokai Sandra Bullock
Rideg Léna
2026.01.27.
Quinton Aaront életveszélyes állapotban kezelik kórházban egy súlyos otthoni baleset után. Sandra Bullock filmbéli partnerének állapota kritikus.

Quinton Aaron, – aki A szív bajnokai című filmben Sandra Bullock oldalán játszott – súlyos balesetet szenvedett saját otthonában, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. Az 41 éves színész a beszámolók szerint a lépcsőn haladt felfelé, amikor elveszítette az egyensúlyát és elesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd egy atlantai kórházba szállították, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják.

Sandra Bullock és Quinton Aaron A szív bajnokai című filmben szerepeltek együtt.
Forrás: WireImage
  • Quinton Aaron, A szív bajnokai című film sztárja saját otthonában esett el a lépcsőn.
  • A 41 éves színészt azonnal kórházba szállították Atlantában.
  • Az orvosok súlyos fertőzést és vérmérgezést diagnosztizáltak, intenzív kezelésre van szükség.
  • Családja mellett a menedzsere is hangsúlyozta, hogy kiváló orvosi ellátásban részesül.
  • GoFundMe-gyűjtést indítottak a kórházi költségek fedezésére, eddig kevés adomány érkezett.
  • Az elmúlt évek egészségügyi problémái után Aaron drasztikus életmódváltásba kezdett és több mint 90 kilót fogyott.

Sandra Bullock partnere, Quinton Aaron súlyos állapotban van

A kezelőorvosok súlyos fertőzést diagnosztizáltak a színésznél, amelyet vérmérgezés is súlyosbít, így intenzív orvosi beavatkozásra van szükség. Quinton Aaron menedzsere, Katrina Fristoe elmondta, hogy a színész kiváló ellátásban részesül, és családja mellette van. Hozzátette, hogy a család hálás a rajongók és a média támogatásáért, ugyanakkor arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja a Borsonline.

A család egy GoFundMe-gyűjtést is indított a kórházi költségek fedezésére, ám a szombaton létrehozott oldal vasárnap estig mindössze 450 dollárt gyűjtött a 10 ezer dolláros célból.

A színész Sandra Bullock oldalán vált világszerte ismertté

A  2009-ben bemutatott filmdráma, A szív bajnokai valós eseményeken alapul, és a kitartás, az összetartás és az akadályok leküzdésének történetét meséli el. A film főszereplői Sandra Bullock és Quinton Aaron, akik egy hátrányos helyzetű iskolai kosárlabdacsapat edzőit alakítják. A történet középpontjában a fiatal játékosok fejlődése áll, akik nemcsak a pályán, hanem a mindennapi életükben is komoly kihívásokkal küzdenek.

Korábban Quinton Aaron több interjúban is arról beszélt, hogy a film üzenete személyesen is motiválta őt, és nagyra értékelte a lehetőséget, hogy hitelesen mutathatja be a mentor szerepét a fiatal sportolók életében.

Sandra Bullock a filmmel kapcsolatos megszólalásaiban elárulta, hogy Aaronnal rendkívül harmonikus volt a forgatás, és örül, hogy együtt tudták átadni a film pozitív üzenetét a közönségnek. 

A film 2010-ben, a 82. Oscar-gálán 1 Oscar-díjat nyert: Sandra Bullocké lett a legjobb női alakítás, A szív bajnokai emellett jelölést kapott a legjobb film kategóriában is. 

Aaron több mint 90 kilót fogyott

Quinton Aaron egészségi állapota az elmúlt években többször is próbára tette a színészt. 2025 márciusában is kórházba került, akkor vért köhögött és lázzal küzdött, de az orvosok sikeresen kezelték. A történtek hatására életmódváltásba kezdett, és drasztikusan lefogyott: rövid időn belül több mint 90 kilótól szabadult meg, amit Instagram-oldalán is megosztott követőivel.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

