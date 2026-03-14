Az olvasás szó szerint meghosszabbítja az életed: ennyivel élsz tovább, ha leveszel egy könyvet a polcról

Sokunk kedves időtöltése az olvasás, a sorok vizslatása közben epikus filmek vetítődnek agyunkban. Azonban nemcsak kiváló időtöltés, mely javítja képességeinket, de úgy tűnik, még életünket is képes meghosszabbítani. Vajon a könyvtárakban kell keresni az örök fiatalság forrását? Írásunkból máris kiderül!

Meglepő, de a rendszeres olvasás segít meghosszítani életünket.

Az olvasás egészségügyi előnyei Olvasás közben több agyi terület mozdul meg, ami csökkenti a szellemi hanyatlást.

Emellett a társas interakciókat is pótolja, stresszcsökkentő, javítja a memóriát.

Egy kutatás szerint azok, akik rendszeresen forgatják a szépirodalmat, 23 hónappal tovább élnek.

Így hat agyunkra az olvasás, elménk karbantartója

Rendszeres olvasással nem csupán képzelőerőnk, kreativitásunk, érzelmi intelligenciánk, valamint nyelvi készségeink fejlődnek, de még életünk is meghosszabbodik. Jobban mondva az életminőség javul, ugyanis a sorok olvasása közben változatos idegpályák aktiválódnak, ami kulcsfontosságú az időskori elbutulás késleltetésében de a memóriát, új információk párhuzamos feldolgozását is javítja.

Ennél is fontosabb hatása, hogy szépirodalom forgatásával a társas élményeket helyettesítünk, ami kulcsfontosságú az egészséges öregedésben.

Ez már csak azért is lényeges, mert az emberi agy törzsfejlődése során a társas együttműködésnek kulcsszerep jutott, az időskori elmagányosodás pedig a demencia egyik fő katalizátora. Olvasáskor az agyunkban társas interakciókat, érzelmeket, komplex összefüggéseket játszunk le, ami a gondolkodó szerv számára olyan, mintha a való életben is megtörténtek volna.

Nem hanyagolható el a stresszcsökkentés, hisz az olvasás bizonyítottan képes csökkenteni a hormon termelődését, ami a gyulladások, alvászavarok, gyenge immunrendszer, valamint a keringési problémák gyakori oka. Ugyanis elmélyült olvasás során egy fókuszált, mégis transzszerű állapotba kerülünk, mely nyugtató hatással van az idegrendszerre. Az pedig már szinte magától értetődő, hogy a koncentrációképesség is nő.

Kutatások az olvasás hatásáról

Szerencsére a fent leírt egészségügyi előnyöket számos kutatás igazolta. Egy 2020-ban publikált tanulmány hozta azt az eredményt, hogy akik rendszeresen mentálisan stimuláló tevékenységet végeztek, szellemi frissességüket tovább megőrizték. Más felmérések azt is bebizonyították, hogy a könyvek rendszeres forgatása még az Alzheimer-kór tünetei mellett is lassította a memória romlását.

Ugyanis kognitív képességek esetén a „használd vagy elveszted” elv érvényesül, a könyvolvasás hatására pedig változatos agyterületek aktiválódnak.

Egy 2016-os amerikai kutatás kimutatta, hogy azok, az 50 és 12 év közötti emberek, akik rendszeresen olvasnak, átlagosan 23 hónappal tovább élnek, mint betűundorral küzdő társaik. A 3635 résztvevő végzettsége, jövedelme, anyagi és mentális állapota is eltért ennek ellenére pozitív eredmény született.