Beteljesülés a díjátadón: 4 színészpár, akik kéz a kézben vették át az Oscar-díjat

Pópity Balázs
2026.03.14.
Az Oscar-díjra túlzás nélkül minden színész vágyik titkon. Arra pedig, hogy egy sztárpár mindkét tagja bezsebelje az arany szobrocskát, igen csekély az esély. Mi azonban találtunk több olyan világhírű házaspárt is, akik mindketten büszkélkedhetnek a filmes világ legrangosabb elismerésével. Lássuk, kik ők!

A szerelem és a tehetség néha valóban kéz a kézben jár a Dolby Theatre színpadán, még a szakmai féltékenység ellenére is. Ezt bizonyítja az alábbi négy sztárpár esete, akik mindannyian megkapták a Hollywood legnagyobb elismerését, az Oscar-díjat.

Cathetine Zeta-Jones és Michael Douglas a75th Oscar-gálán, amikor Catherine átvette az Oscar-díjat
Catherine Zeta-Jones átveszi az Oscar-díjat 2003-ban.
Oscar-díjas sztárpárok

  • Frances McDormand és Joel Coen.
  • Vivien Leigh és Laurence Olivier.
  • Joanne Woodward és Paul Newman.
  • Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas.

Hamarosan itt van a 98. Oscar-gála, szóval itt az ideje, hogy végigvegyük azokat a legendás duókat, akik bizonyították, hogy a tehetség szó szerint kéz a kézben jár, ha az ember jól választ partnert magának. Az igazság az, hogy az ilyen pillanatok sokkal ritkábbak, mint egy botránymentes gálaest, de amikor megtörténnek, még a legkeményebb kritikusok szeme is bepárásodik a gyönyörűségtől.

1. Az első sztárpár: Joanne Woodward és Paul Newman

Paul Newman and Joanne Woodward in a promotional portrait for the 1958 movie, 'The Long Hot Summer '. (Photo by Screen Archives/Getty Images)
Joanne Woodward és Paul Newman a Forró nyári éjszakák bemutatóján.
Aki azt hiszi, hogy a siker tönkreteszi a kapcsolatot, az biztos nem ismeri Woodward és Newman történetét. Joanne 1958-ban nyert a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat az Éva három arca című filmért. Férjének, Paul Newmannek sem kellett sokáig várni a sajátjára, 1987-ben ugyanis megkapta a legjobb férfi főszereplőért járó díjat. Az ő történetük a bizonyíték arra, hogy az Oscar nemcsak egy pillanatnyi dicsőség, hanem egy életen át tartó közös út része is lehet.

2. Az aranykor legendái: Vivien Leigh és Laurence Olivier

13th January 1941: Actor Laurence Olivier (1907 - 1989) with his wife, actress Vivien Leigh (Vivian Mary Hartley) (1913 - 1967) after their arrival in England from Hollywood to play their part in WW II. Olivier hopes to join the RAF and Vivien Leigh intends to join a touring company. (Photo by George W. Hales/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)
Vivien Leigh és Laurence Olivier 1941-ben.
Ha létezett valaha igazi királyi pár Hollywoodban, akkor ők voltak azok. Vivien Leigh már 1940-ben, az Elfújta a szél után világsztárrá vált, de a közös sikerükre 1952-ig várni kellett. Olivier 1949-ben nyert Oscart a Hamlettel, Vivien pedig 1952-ben a A vágy villamosával. Kapcsolatuk szenvedélyes és viharos volt, pont mint a filmjeik, de a szobraik egymás mellett csillogtak a kandallón, emlékeztetve mindenkit, hogy a brit tehetségek előtt Amerika is fejet hajtott.

3. Frances McDormand és Joel Coen együtt vehették át az Oscart a Fargoért

297633 23: Joel Coen and Frances McDormand attend the 69th Annual Academy Awards ceremony March 24, 1997 in Los Angeles, CA. (Photo by Russell Einhorn/Liaison)
Frances McDormand és Joel Coen 1997-ben, amikor a Fargo megkapta az Oscart.
1997-ben a filmvilág térdre borult a Fargo előtt, és ebből az elismerésből a Coen-házaspár duplán kapott. Frances a legjobb női főszereplőnek járó szobrot vihette haza az állapotos észak-dakotai rendőrfőnök zseniális és felejthetetlen megformálásáért. Miközben ő a színpadon köszönte meg a bizalmat, férje, Joel Coen már a legjobb eredeti forgatókönyvért járó elismerést tartotta a kezében. Azóta Frances (aki 2019-ben papucsban lázadt az Oscar-gálán) még két „Legjobb női főszereplő” Oscart is bezsebelt a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben Mildred Hayes szerepéért.

4. A modern kor győztesei: Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas

Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones during It Runs in the Family New York Premiere - Outside Arrivals at Loews Lincoln Square in New York City, New York, United States. (Photo by Jim Spellman/WireImage)
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas a Túl nagy család bemutatóján, 2003-ban.
Zeta-Jones 2003-ban kápráztatta el az Akadémiát a Chicago Velma Kellyjeként, és terhesen vette át a Legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot. Férje, Michael Douglas ekkor már rég szobortulajdonos volt: 1976-ban produceri munkája elismeréseként a Száll a kakukk fészkére c. filmjéért, 1988-ban pedig színészként a Tőzsdecápák Gordon Gekkojaként nyert szobrot a Legjobb férfi mellékszereplő megformálásáért. Az ő házasságuk az élő példa arra, hogy két Oscar-díjas sztár is tud harmóniát találni a rivaldafény ellenére. Az ő kapcsolatuk valószínűleg az égben köttetett, mert a pár még a születésnapjaikon is osztozik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu