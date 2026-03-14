Beteljesülés a díjátadón: 4 színészpár, akik kéz a kézben vették át az Oscar-díjat

A szerelem és a tehetség néha valóban kéz a kézben jár a Dolby Theatre színpadán, még a szakmai féltékenység ellenére is. Ezt bizonyítja az alábbi négy sztárpár esete, akik mindannyian megkapták a Hollywood legnagyobb elismerését, az Oscar-díjat.
Oscar-díjas sztárpárok
- Frances McDormand és Joel Coen.
- Vivien Leigh és Laurence Olivier.
- Joanne Woodward és Paul Newman.
- Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas.
Hamarosan itt van a 98. Oscar-gála, szóval itt az ideje, hogy végigvegyük azokat a legendás duókat, akik bizonyították, hogy a tehetség szó szerint kéz a kézben jár, ha az ember jól választ partnert magának. Az igazság az, hogy az ilyen pillanatok sokkal ritkábbak, mint egy botránymentes gálaest, de amikor megtörténnek, még a legkeményebb kritikusok szeme is bepárásodik a gyönyörűségtől.
1. Az első sztárpár: Joanne Woodward és Paul Newman
Aki azt hiszi, hogy a siker tönkreteszi a kapcsolatot, az biztos nem ismeri Woodward és Newman történetét. Joanne 1958-ban nyert a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat az Éva három arca című filmért. Férjének, Paul Newmannek sem kellett sokáig várni a sajátjára, 1987-ben ugyanis megkapta a legjobb férfi főszereplőért járó díjat. Az ő történetük a bizonyíték arra, hogy az Oscar nemcsak egy pillanatnyi dicsőség, hanem egy életen át tartó közös út része is lehet.
2. Az aranykor legendái: Vivien Leigh és Laurence Olivier
Ha létezett valaha igazi királyi pár Hollywoodban, akkor ők voltak azok. Vivien Leigh már 1940-ben, az Elfújta a szél után világsztárrá vált, de a közös sikerükre 1952-ig várni kellett. Olivier 1949-ben nyert Oscart a Hamlettel, Vivien pedig 1952-ben a A vágy villamosával. Kapcsolatuk szenvedélyes és viharos volt, pont mint a filmjeik, de a szobraik egymás mellett csillogtak a kandallón, emlékeztetve mindenkit, hogy a brit tehetségek előtt Amerika is fejet hajtott.
3. Frances McDormand és Joel Coen együtt vehették át az Oscart a Fargoért
1997-ben a filmvilág térdre borult a Fargo előtt, és ebből az elismerésből a Coen-házaspár duplán kapott. Frances a legjobb női főszereplőnek járó szobrot vihette haza az állapotos észak-dakotai rendőrfőnök zseniális és felejthetetlen megformálásáért. Miközben ő a színpadon köszönte meg a bizalmat, férje, Joel Coen már a legjobb eredeti forgatókönyvért járó elismerést tartotta a kezében. Azóta Frances (aki 2019-ben papucsban lázadt az Oscar-gálán) még két „Legjobb női főszereplő” Oscart is bezsebelt a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben Mildred Hayes szerepéért.
4. A modern kor győztesei: Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas
Zeta-Jones 2003-ban kápráztatta el az Akadémiát a Chicago Velma Kellyjeként, és terhesen vette át a Legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot. Férje, Michael Douglas ekkor már rég szobortulajdonos volt: 1976-ban produceri munkája elismeréseként a Száll a kakukk fészkére c. filmjéért, 1988-ban pedig színészként a Tőzsdecápák Gordon Gekkojaként nyert szobrot a Legjobb férfi mellékszereplő megformálásáért. Az ő házasságuk az élő példa arra, hogy két Oscar-díjas sztár is tud harmóniát találni a rivaldafény ellenére. Az ő kapcsolatuk valószínűleg az égben köttetett, mert a pár még a születésnapjaikon is osztozik.
Ezek a cikkek is tetszeni fognak: