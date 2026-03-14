Az igazit keresed? Mutatjuk 2026 divatjának legvagányabb bőrdzsekijeit

A divat állandó körforgása évenként és évszakonként változik. Azonban vannak olyan alapdarabok, amelyek minden adott évszakban előkerülnek. Az átmeneti időjárásban és tavasszal kiemelt szerepet kapnak a bőrdzsekik és a bőr hatású kabátok is. Nézd meg, milyen stílusok és szabások lesznek a legnépszerűbbek 2026 divatjában!

Bőrdzseki dizájnok 2026 divatjában.

Forrás: Getty Images Europe

Íme a klasszikus bőrdzseki 2026 divatjában Egy fekete, csoki barna vagy burgundi bőrkabát soha nem megy ki a divatból, és idén reneszánszukat élik.

A motoros stílus helyett idén inkább a magas nyakú, sikkesebb irányzat a népszerű most.

Mutatjuk a legjobb női bőrdzsekiket a legújabb tavaszi kollekciókból!

A bőrdzseki kötelező darab minden ruhatárba, különösen, ha kapszulagardróbot akarsz kiépíteni. Az idei tavaszi divat azonban felhagy a motoros stílussal, és helyette a magas nyakú, retró hangulatú kabátok kerülnek előtérbe. 2026 divatjában még az alapdarabok is új szabást vagy hangulatot kapnak. A szeszélyes évszak kiszámíthatatlan, néhol meleg, máskor esős időjárásában mindenkinek szüksége van egy stílusos átmeneti kabátra. A bőr anyag minden évben előkerül, és soha nem lehet vele mellé nyúlni.

Női bőrkabát divat 2026-ban.

Bőrkabát az utcai divatban

Ideális elegáns, sportos, hétköznapi, sőt még alkalmi stílushoz is. Fontos azonban, hogy olyan darabot válassz, ami megegyezik a kedvenc cipőiddel vagy táskáiddal. Például párosíts koptatott barna bőr kabátot, kedvenc barna csizmáidhoz vagy mokaszinjaidhoz. Igazi Jolly Joker, ugyanis viselheted csipke ruhával, öltönynadrággal, farmerrel vagy mini shorttal is. A titok a sikkes rétegezett outfitek összeállításában rejlik.

Érdemes válltöméses vagy oversize szabású tervezést választanod, ugyanis ez a két megjelenés teljesen átvette az idei divatot, a ballonkabátra emlékeztető dizájn viszont még ennél is népszerűbb lesz.

Összegyűjtöttük az idei tavaszi kollekciók legjobb női bőrdzsekijeit, hogy egyszerűbb legyen válogatnod!

1. Műbőr ballonkabát magas nyakrésszel 16.995 Ft 2. Oversize kabát 19.995 Ft 3. Igazi bőrdzseki 139.995 Ft 4. Biker igazi bőrdzseki 49.995 Ft 5. Rövid, bőr hatású dzseki 20.995 Ft

Forrás: 123RF. stradivarius/mohito/H&M/reserved/zara

Választhatsz oversize, bomber, biker vagy derékon kötős dizájnt is. Bár a durva bőr anyag egy nagyon vagány és erőteljes megjelenést ad, viselheted finom nőies öltözködéssel is. Az idei tavaszi kollekciókban találhatsz igazi bőr, bőrutánzat vagy műbőr anyagú átmeneti kabátokat is.

