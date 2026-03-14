Emma Heming szívmelengető közös fotót posztolt Bruce Willisszel

Az írónő pénteken egy nagyon aranyos fotót posztolt az Instagram-oldalára. A képén a férjével, Bruce Wilisszel látható, ahogy mosolyogva ölelkeznek a teraszukon. A közösségi médiát felrobbantotta a fotó, ami nem csak egy nagyon szép pillanatot örökített meg a házaspár életéből, hanem egy nagyon mély üzenetet is közvetített. Emma Heming Willis ugyanis a bejegyzésében elárulta: a férjével közösen létrehoztak egy alapítványt, amely támogatja a frontotemporális demenciával küzdő betegeket és családtagjaikat.

Bruce Willis egészségügyi állapota Bruce Willis frontotemporális demenciája előrehaladott állapotban van.

A színész külön házban él, ahol 24 órás gondozásban részesül.

Az év elején Emma Heming Willis egy érzelemdús bejegyzésben megosztotta követőivel, hogy 18 éves évfordulójukat ünnepelték a nagybeteg filmsztárral.

Később az írónő arról beszélt, hogy Bruce Willis nem tudja magáról, hogy mennyire beteg és az elmúlt hónapokban már egyre kevesebbszer ismeri fel a családtagjait.

Most Bruce Willis felesége az Instagram-oldalán jelentette be, hogy hatalmas projektet indított, ugyanis létrehozta az Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amely a betegséggel küzdőket és családtagjaikat fogja támogatni a jövőben.

„A családunk frontotemporális demenciával való küzdelme felnyitotta a szememet. Rengeteg családnak jelent kihívást ez a betegség és sokan megtapasztalják, hogy milyen érzés olyan embert szeretni, akinek ezzel a betegséggel kell együttélnie. A bizonytalanság és a kihívások mindennaposak. Hihetetlen erő és kitartás kell ehhez a családtagoktól és a gondozóktól is. Ezért úgy döntöttünk, hogy szeretnénk előremozdítani a kutatásokat és segíteni a rászorulókat. Alapítványunk ezért pénzzel fogja támogatni azokat az orvosokat, akik a demencia gyógyításának lehetőségét kutatják és azokat az ápolókat, akik vigyáznak a családtagjainkra" - olvasható Emma bejegyzésében.

