Emma Heming szívmelengető közös fotót posztolt Bruce Willisszel

örömteli hír Bruce Willis Emma Heming demencia
Komáromi Bence
2026.03.14.
Bruce Willis felesége örömteli bejelentést tett az Instagram-oldalán. Emma Heming Willis elárulta, hogy létrehozott egy alapítványt, ami a demencia elleni harcot tűzte ki a zászlajára.

Az írónő pénteken egy nagyon aranyos fotót posztolt az Instagram-oldalára. A képén a férjével, Bruce Wilisszel látható, ahogy mosolyogva ölelkeznek a teraszukon. A közösségi médiát felrobbantotta a fotó, ami nem csak egy nagyon szép pillanatot örökített meg a házaspár életéből, hanem egy nagyon mély üzenetet is közvetített. Emma Heming Willis ugyanis a bejegyzésében elárulta: a férjével közösen létrehoztak egy alapítványt, amely támogatja a frontotemporális demenciával küzdő betegeket és családtagjaikat.

Emma Heming Willis és Bruce Willis közös alapítványt hoztak létre, amely a frontotempoláris demencia ellen küzd
Forrás: Getty Images

Bruce Willis egészségügyi állapota

  • Bruce Willis frontotemporális demenciája előrehaladott állapotban van.
  • A színész külön házban él, ahol 24 órás gondozásban részesül.
  • Az év elején Emma Heming Willis egy érzelemdús bejegyzésben megosztotta követőivel, hogy 18 éves évfordulójukat ünnepelték a nagybeteg filmsztárral.
  • Később az írónő arról beszélt, hogy Bruce Willis nem tudja magáról, hogy mennyire beteg és az elmúlt hónapokban már egyre kevesebbszer ismeri fel a családtagjait.

Emma Heming kedves gesztussal tisztelgett a nagybeteg férje előtt

Most Bruce Willis felesége az Instagram-oldalán jelentette be, hogy hatalmas projektet indított, ugyanis létrehozta az Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amely a betegséggel küzdőket és családtagjaikat fogja támogatni a jövőben.

„A családunk frontotemporális demenciával való küzdelme felnyitotta a szememet. Rengeteg családnak jelent kihívást ez a betegség és sokan megtapasztalják, hogy milyen érzés olyan embert szeretni, akinek ezzel a betegséggel kell együttélnie. A bizonytalanság és a kihívások mindennaposak. Hihetetlen erő és kitartás kell ehhez a családtagoktól és a gondozóktól is. Ezért úgy döntöttünk, hogy szeretnénk előremozdítani a kutatásokat és segíteni a rászorulókat. Alapítványunk ezért pénzzel fogja támogatni azokat az orvosokat, akik a demencia gyógyításának lehetőségét kutatják és azokat az ápolókat, akik vigyáznak a családtagjainkra" - olvasható Emma bejegyzésében.

Emma Heming újabb részleteket osztott meg Bruce Willis állapotáról: „Ez egyszerre átok és áldás"

Emma Heming megosztott egy olyan információt a férje állapotáról, amelyről korábban még egyáltalán nem beszélt. Kiderült, hogy Bruce Willis soha nem volt tisztában azzal, mennyire súlyos a betegsége.

Szívszorító fotót posztolt Bruce Willis felesége: „... megállt az idő."

Hollywood egyik legszebb szerelmi története mindenki szemébe könnyeket csal. Bruce Willis és felesége különleges évfordulót ünnepeltek.

Bruce Willis lányai már most gyászolnak: nem készültek fel arra, hogy elengedjék édesapjukat

Emma Heming Willis még nem készítette fel arra a gyerekeiket, hogy az apjuk meg fog halni, így is nehezen viselik, hogy a színész már nem velük él. Bruce Willis lányai gyászolnak: már most hiányzik nekik a huszonnégy órás ápolásra szoruló családfő.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
