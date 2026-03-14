Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 14., szombat Matild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
recept

Diétás pizzás csiga a lusta kisasszonyoknak: percek alatt kész

123rf.com -
Emlékszel a sulis pizzás csigákra a büfében? Most mutatunk egy egészségesebb verziót, amit még a leglustább reggeleken is simán elkészítesz. Íme a tortillás, diétás pizzás csiga receptje!

Van valami különösen nosztalgikus a pizzás csigákban. Egyetlen falat, és máris ott találod magad a suli folyosóján, egyik kezedben a táskád, a másikban a büfében vásárolt, még meleg péksütemény. Persze az a verzió inkább volt kalóriabomba, mint a diétás pizzás csiga – de a jó hír az, hogy ma már létezik egy sokkal könnyebb, mégis ugyanolyan finom változat.

Forrás: 123RF

Gyerekkori ízek új köntösben: itt a villámgyors diétás pizzás csiga receptje

  • Egy villámgyors, diétás pizzás csiga receptje tortillából.
  •  Gyerekkori sulis ízek, egészségesebb formában.
  • 10 perc alatt elkészíthető, magas fehérjetartalmú snack vagy reggeli.

A diétás pizzás csiga pontosan az a recept, ami a „szeretnék egészségesen enni, de nem szeretnék sokat pepecselni” kategória bajnoka. Nincs dagasztás, nincs kelesztés, és még a sütővel sem kell komoly barátságot kötnöd. Egy serpenyő vagy air fryer is bőven elég. Szóval, ha nem vagy a konyha tündére, de imádod a gyors, 5 perces recepteket, ez is simán menni fog! 

A diétás pizzás csiga receptje

Hozzávalók:

  • 1 db tortilla (lehet magas proteintartalmú)
  • 1–2 evőkanál pizzakrém
  • 2 evőkanál cottage cheese
  • pár szelet sonka
  • egy marék reszelt mozzarella (ha lehet, akkor light)

Elkészítés:

  • Terítsd ki a tortillát egy deszkára vagy tányérra.
  • Kend meg egyenletesen pizzakrémmel.
  • Kanalazd rá a cottage cheeset – ettől lesz igazán krémes és fehérjedús.
  • Szórd meg apróra vágott sonkával, majd jöhet a reszelt mozzarella.
  • Szorosan tekerd fel a tortillát, mintha wrapet készítenél.
  • Vágd fel kisebb csigákra.
  • Tedd serpenyőbe, air fryerbe vagy sütőbe, és süsd addig, amíg a sajt szépen megolvad és kicsit megpirul.

És kész is – komolyan, ennyi.

Extra tipp, ha még jobb pizzás csigát szeretnél

Ha egy picit feldobnád a receptet, mehet bele néhány extra feltét is: kukorica, gomba, paprika vagy egy csipet oregánó. Ettől még inkább pizzaíze lesz. A diétás verzió egyik legjobb tulajdonsága, hogy könnyen variálható. 

Miért jobb, mint egy pékségből való pizzás csiga?

A klasszikus pizzás csigák egyik legnagyobb „bűne” a fehér lisztes tészta és a rengeteg zsír. Ebben a verzióban viszont a tortilla veszi át a főszerepet, ami vékonyabb, könnyebb, és sokkal gyorsabb megoldás. A cottage cheese ráadásul igazi fehérjebomba, így a csiga nemcsak finom, hanem laktató is lesz. Ez pedig különösen jól jön, ha reggelire vagy egy gyors ebédre készíted. De ha mégis inkább valami édesebbre vágynál, arra is van egy tippünk: a csiga kistestvére a zabpalacsinta, ami ugyancsak diétás és finom is. 

És ami talán a legjobb: az egész recept nagyjából annyi idő alatt készül el, mint amennyi idő alatt eldöntöd, hogy rendelsz-e kaját vagy sem. Sőt, akár a húsvéti recepteskönyvbe is elteheted, ha valami gyors finomság kell.

@vikikacosta PIZZA ROLLS 🍕 idea deliciosa y súper sencilla de hacer pizza casera con tortillas de trigo. ¡¡Puedes combinarla con los ingredientes que más te gusten!! 🍅🧀 ¿Qué necesitamos? ☑ 2 tortillas ☑ Jamón cocido ☑ Queso mozzarella ☑ 2 cdas de tomate frito ☑ Orégano seco ☑ Pimienta y sal

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
