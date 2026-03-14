Légy te a tavasz hírnöke: így készítsd el az üde ibolya- és hóvirágsminked

1. Először használj hidratáló primerrel kevert könnyű fedésű alapozót vagy BB krémet, hogy a bőröd üde és természetes maradjon, hiszen a hóvirágsmink egyik kulcsa a friss bőrkép.

2. A szemsminknél válassz halvány, krémes fehér vagy pezsgőszínű szemhéjfestéket a mozgó szemhéjra. A külső szemzugba finoman satírozz halvány zöld árnyalatot. Fontos, hogy a színek lágyan olvadjanak egymásba, ne legyenek éles határok.

3. A belső szemzugba tehetsz egy pici gyöngyházfényű highlightert is, ettől a tekinteted még tisztább lesz.

4. A szempillákra elég egy réteg szempillaspirál, az arcpír legyen barackos vagy halvány rózsaszín, amit finoman dolgozz el a járomcsont felső részén.

5. Az ajkaidra elég lesz egy áttetsző rózsás, ajakdúsító szájfény vagy hidratáló ajakbalzsam, hiszen ezúttal nem száj-, hanem szemhangsúlyos sminket alkottunk.