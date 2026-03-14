2026. márc. 14., szombat

Légy te a tavasz hírnöke: így készítsd el az üde ibolya- és hóvirágsminked

hóvirág tavaszi szín
Jónás Ágnes
2026.03.14.
Az első meleg napsugarak megjelenésével együtt benned is éledezni kezd a vágy a megújulásra? A nehéz textúrák helyett jöhet a könnyedebb makeup, mint a hóvirágsmink és az ibolyaszínű pasztell, amik azonnal feldobják a kedvedet és a megjelenésedet is. Tarts velünk és végigvezetünk a lépéseken!

Már korábban világosodik, nyílnak a virágok és a hangulatunk is könnyedebbé válik. Ez az időszak a tökéletes alkalom arra, hogy a sminkeddel is köszöntsd a természet ébredését, és friss, üde színekkel varázsolj tavaszi ragyogást az arcodra − kipróbálhatod például a hóvirágsminket és a romantikus ibolyásat. Mutatjuk, hogyan készítsd el 5 egyszerű lépésben körülbelül 5 perc alatt.

Fiatal lány és hóvirágsmink
Virulj ki te is tavasszal, legyen a hóvirágsmink az első, amit elkészítesz!
Forrás: Shutterstock

Üde ibolya-és hóvirágsmink

  • Friss, tavaszi színek, amelyek azonnal üdévé teszik az arcodat.
  • Két könnyen elkészíthető sminket ajánlunk: finom hóvirág és romantikus ibolya makeup-ot.
  • Mutatjuk lépésről-lépésre, hogyan készítheted el.

A hóvirág finom fehér-zöld eleganciája és az ibolya lágy lilás árnyalatai tökéletes alapot adnak egy friss, tavaszi sminkhez. Még mielőtt előkészítenéd a sminkecseted, jó, ha tudod: a klasszikus hóvirág itthon védettnek számít, a letépéséért bírság jár, persze nem egy szálat kell leszakítanod hozzá, hanem tizenegyet.

Hóvirágsmink – letisztult, friss ragyogás 5 egyszerű lépésben

1. Először használj hidratáló primerrel kevert könnyű fedésű alapozót vagy BB krémet, hogy a bőröd üde és természetes maradjon, hiszen a hóvirágsmink egyik kulcsa a friss bőrkép.

2. A szemsminknél válassz halvány, krémes fehér vagy pezsgőszínű szemhéjfestéket a mozgó szemhéjra. A külső szemzugba finoman satírozz halvány zöld árnyalatot. Fontos, hogy a színek lágyan olvadjanak egymásba, ne legyenek éles határok.

3. A belső szemzugba tehetsz egy pici gyöngyházfényű highlightert is, ettől a tekinteted még tisztább lesz.

4. A szempillákra elég egy réteg szempillaspirál, az arcpír legyen barackos vagy halvány rózsaszín, amit finoman dolgozz el a járomcsont felső részén.

5. Az ajkaidra elég lesz egy áttetsző rózsás, ajakdúsító szájfény vagy hidratáló ajakbalzsam, hiszen ezúttal nem száj-, hanem szemhangsúlyos sminket alkottunk.

Extra tipp: szerezz be úgynevezett műszempilla szárnyakat (lash wings) fehér színben, amelyeket műszempilla-ragasztóval és csipesszel 30 másodperc alatt felapplikálhatsz a külső pilláidra.

Hóvirág smink modellen
Visszafogott, elegáns hóvirág smink.
Forrás: Penske Media

Ibolya smink –  A klasszikus romantikus 5 egyszerű lépésben

Az alap itt is legyen könnyed és természetes. 

1. Ha szeretnéd fokozni a tavaszi ragyogást, keverj az alapozódba egy csepp folyékony highlightert.

2. A szemhéjra vigyél fel egy világos levendula árnyalatot, majd a külső szemzugba dolgozz bele egy mélyebb ibolyaszínt. Satírozd össze a két árnyalatot puha ecsettel, hogy a színek átmenete természetes legyen. A belső zugba vihetsz fel zöldet vagy krémszínt tetszés szerint.

3. A szempillákat göndörítsd, majd használj lila szempillaspirált, a színesek idén egyébként is rendkívül trendinek számítanak. 

4. Az arcra válassz hideg tónusú rózsás pirosítót, amely szépen harmonizál a lila szemsminkkel. 

5. Az ajkakon pedig egy mályvás-rózsaszín rúzs vagy fény mutat a legjobban. Ha tanácstalan vagy, milyen rúzs illik hozzád a legjobban, itt kiderítheted.

Hóvirág smink , ibolya smink
Ibolyasmink felturbózva.
Forrás: Shutterstock

Látod? Elég egy-két finom árnyalat és egy kis ragyogás, hogy frissebbnek és energikusabbnak tűnj. Ha a hóvirág letisztult eleganciáját vagy az ibolya romantikus színeit választod, sminked tökéletesen visszaadja majd a tavasz hangulatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu