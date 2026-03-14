Már nem keresi a szerelmet: Dolly Parton szerint a férje volt az utolsó férfi az életében

Komáromi Bence
2026.03.14.
Kisebb riadalmat keltett az elmúlt hónapokban, amikor kiderült, hogy az énekesnő egészségügyi gondokkal küzd. Dolly Parton azonban most visszatért és megnyugtatta az érte aggódókat.

Korunk egyik legismertebb countryénekesnője, Dolly Parton hosszú hónapok után visszatért a színpadra és interjút adott a Dollywood vidámpark 41. évadának nyitóünnepségén. Az énekesnő megnyugtatta a rajongóit, hogy a korábbi pletykák ellenére jól érzi magát, csupán a férje, Carl Dean halála utána sokáig gyászolt és a fájdalom legyengítette a szervezetét, emiatt kapott el olyan betegségeket, amik miatt az év végén többször is kórházban kezelték.

Dolly Parton férje, Carl Dean a tavalyi évben hunyt el
Forrás: Profimedia

Dolly Parton egészségügyi állapota

Dolly Parton már nem ismerkedik

A világsztár az egészségügyi krízise óta először jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor március elején személyesen jelent meg a Dollywood évfordulóján. Dolly Parton egy színpadi beszélgetés során megdöbbentő részleteket osztott meg a egészségéről és a magánéletéről.

„Volt néhány egészségügyi gondom, de jól vagyok és nagyon jó kezekben vagyok. A gyásztól egy időre fizikailag és lelkileg is kimerültem, emiatt kerültem kórházba" kezdte beszámolóját az énekesnő. Dollyt ezután arról kérdezték, hogy milyen érzés egyedül élnie 60 évnyi házasság után és keresi-e a férfiak társaságát.

„Egyszerű: nem. A férjem volt az egyetlen férfi az egész életemben, akit szerettem és akit mindig is szeretni fogok. Nincs értelme számomra új kapcsolatot keresni. Azt hiszem, hogy Carl Dean már vár rám. Ha valaki mással jelennék meg a gyöngykapunál, az biztos nem tetszene neki. Azt kérdezné: Ki ez a kis pisis? Jobb ha a kapun kívül hagyjátok" – tréfálkozott Dolly.

