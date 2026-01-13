Elárulta születendő gyermeke nemét Lionel Richie lánya, Sofia

Sofia Richie második gyermekét várja. A 27 éves modell január 11-én, vasárnap osztott meg néhány pillanatot Instagram-oldalán a hétvégén tartott babaváróról, amelyet barátai szerveztek számára.

Sofia Richie terhes: ezúttal kisfiút hord a szíve alatt

Sofia Richie kisfiút vár Sofia Richie második gyermekét várja, ezúttal kisfiút.

A 27 éves modell január 11-én mutatta meg Instagram-sztorijaiban a hétvégi babavárót.

Első gyermekük, Eloise 2024 májusában született.

A család már tavaly októberben bejelentette, hogy Eloise-nak testvére lesz.

Sofia Richie és férje, Elliot Grainge 2023 áprilisában házasodtak össze Franciaországban.

Lionel Richie lánya 2024 májusában adott életet kislányának. Tavaly októberben a modell bejelentette, hogy Eloise-nak hamarosan testvére lesz, most pedig az is kiderült, hogy családjuk egy fiúval bővül. A babaváró buli témája a sportklub volt, az esemény dekorációját The Grainge Club feliratok díszítették – szúrta ki a People magazin.

Első gyermekük születésekor azt hitték, fiú érkezik a családba

Sofia Richie és kedvese, a brit zenei vezető Elliot Grainge 2023 áprilisában fogadtak egymásnak örök hűséget Franciaországban. Első gyermekük születése előtt a modell a Vogue-nak nyilatkozva ezt mondta:

„Mindketten azt hittük, fiú, szóval ez igazi sokk volt. Az az álmom, hogy legyen egy lányom, és Elliot is nagyon izgatott miatta. Szerintem a fiúkra jellemző, hogy fiút akarnak, de sok lánytestvére van. Igazán édes pillanat volt, ő nagyon érzékeny.“