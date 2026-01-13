Kylie Jenner 9 millió dollárt érő gyémántékszerekben tündökölt a Golden Globe-on – Fotó

Kylie Jenner valódi csillogó istennőként jelent meg a 2026-os Golden Globe-gálán, ahol több mint 100 karátnyi gyémánttal hívta fel magára a figyelmet. Bár az amerikai üzletasszony nem Timothée Chalamet oldalán érkezett, megjelenése így is az est egyik legemlékezetesebb pillanata lett.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a 2026-os Golden Globe-on

Forrás: Getty Image

Kylie Jenner a 2026-os Golden Globe-on Kylie Jenner 9 millió dollárt érő gyémántékszerekben tündökölt a Golden Globe vörös szőnyegén.

Fémesen csillogó arany Ashi Studio ruháját hatalmas Lorraine Schwartz ékszerekkel egészítette ki.

Timothée Chalamet fekete öltönyben és ezüst nyaklánccal, Timberland csizmával vonult mellette.

Chalamet díjat nyert a legjobb férfi főszereplő musical/vígjáték kategóriában.

Kylie Jenner gyémántjai beragyogták a vörös szőnyeget

Jenner egy gyöngyökkel díszített, pántos, fémesen csillogó arany Ashi Studio ruhát viselt, amely tökéletesen kiemelte alakját. A Hollywoodhoz méltó ragyogást egyedi, Lorraine Schwartz által tervezett gyémántékszerekkel fokozta: hatalmas, 75 karátos fülbevalókkal, valamint több feltűnő gyűrűvel, összesen több mint 100 karátnyi drágakővel. Egy biztos, Kylie nem bízta a véletlenre, ugyanis összesen 9 millió dollárnak megfelelő ékszert viselt a Golden Globe-on.

A sztár már a gála előtt is gondoskodott a figyelemről: közösségi oldalán posztolt videójában Kylie Cosmetics parfümöt fújt magára, miközben a képernyőn az új illat, új én felirat jelent meg. Később egy Instagram-videót is megosztott, amelyen az I Love Rock n’ Roll című dalra lassan sétál a kamera felé, derekát hangsúlyozó szettben. Megjelenését Christian Louboutin cipőkkel és egy vintage Gucci clutch-csal tette teljessé.

Kylie Jenner extrém vékony derékkal, mély dekoltázzsal jelent meg a Golden Globe 2026-os gáláján

Forrás: Instagram

Szerelme, Timothée Chalamet mindent vitt

Timothée Chalamet eközben egyedül érkezett a vörös szőnyegre, de stílusával így is hozta a tőle megszokott vagány eleganciát. Fekete öltönyt viselt, amelyet egy ezüst Cartier Panthère nyaklánccal és kedvenc Timberland csizmáival párosított. A színész végül pályafutása egyik legfontosabb elismerését vehette át a Golden Globe-gálán, ugyanis ő nyerte el a legjobb férfi főszereplő díját musical/vígjáték kategóriában.