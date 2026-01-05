A Stranger Things rajongói végre választ kaptak egy kínzó kérdésre: ezt árulták el a terhes nőkről az alkotók

Nem robbanással, hanem könnyekkel búcsúzott a Stranger Things. A sorozat alkotói most elárulták, miért hagyták nyitva Eleven sorsát, mi lett a kísérletekbe bevont terhes nőkkel, és milyen titkokat tartogat a készülő spin-off. Figyelem, a cikk spoilert tartalmazhat.
Könnyekkel ért véget a Stranger Things
- A Stanger Things 5. évada hatalmas vitát váltott ki a nézőkből.
- A Duffer testvérek próbálják kimagyaráznia a kimagyarázhatatlant.
- Eleven halála, mint érzelmi kérdés.
A Stranger Things 5. évadának fináléja nem egy újabb látványos szörnycsatával, hanem egy csendes, érzelmekkel teli búcsúval zárult. A Duffer testvérek szerint ez tudatos döntés volt: a Netflix sikersorozata végül nem az Upside Downról, hanem a gyerekkor lezárásáról szólt − vagyis szólt volna, ha nem marad fent ennyi megválaszolatlan kérdés.
A zárójelenet Mike pincéjében játszódik, ahol a jól ismert baráti kör D&D-zik – akárcsak régen, az első évadban.
„A pincés jelenet nyolc éve ott volt a fejünkben. Tudtuk, hogy ott ér véget a sorozat”
– mondta Ross Duffer a TheWrapnek. Testvére, Matt szerint a jelenet lényege az, hogy:
„a gyerekkor lezárul, de az emlékek velünk maradnak”.
A csapatból azonban feltűnően hiányzik Eleven. Millie Bobby Brown karaktere látszólag feláldozta magát az Upside Downban, a sorozat mégsem mondja ki egyértelműen, hogy meghalt-e. Ezért lehet az is, hogy az utolsó jelenetben Mike egy reménytelibb forgatókönyvet vázol fel: talán Eleven „csak” eltűnt, új életet kezdett, és békében él valahol.
„Szándékosan hagytuk nyitva Eleven sorsát. A nézőkre bízzuk, mit hisznek”
– mondta Matt Duffer, hozzátéve, hogy ez volt az ötödik évad legvitatottabb döntése az írók között. Az alkotók szerint Eleven a sorozat „gyerekkori varázsát” testesíti meg.
„Ő a fantasztikum része. Olyan, mintha becsuknád Narnia ajtaját”
– fogalmazott Matt. Hát nem tudjuk Matt, hogy ezt kétes kérdést így kellett-e hagyni a sorozatban. Ha már a TikTokozók egyik teóriája se jött be, valószínűleg ez sem fog.
Eleven döntése azonban nemcsak szimbolikus, hanem erkölcsi kérdés is. A fináléban kiderül, hogy Kay kísérletei során több tucat terhes nőt használtak fel, hogy Eleven véréből új, hozzá hasonló gyerekeket hozzanak létre. A kísérlet azonban kudarcot vallott:
„Az a vér nem működött. Minden terhes nő meghalt”
– árulta el Matt Duffer. Ha a kísérlet sikerrel jár, újabb gyerekeket fegyverré formáltak volna – pontosan úgy, ahogyan Elevennel is történt.
„Eleven döntése önfeláldozó. Lehet, hogy elhagyja a barátait, de ezzel megakadályozza, hogy más gyerekek is azt az életet éljék, amit ő”
– mondta az alkotó.
A forgatás érzelmileg is rendkívül megterhelő volt
A készítők szerint Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin és Sadie Sink könnyei nem színészkedésből fakadtak az utolsó jelenetekben.
„A második forgatási napon mindenki sírva érkezett a díszletbe. Ez volt a legérzelmesebb nap az egész sorozat alatt”
– mesélték.
A gonosz oldal sem kapott klasszikus megváltást
Sokan számítottak rá, hogy Vecna/Henry a végén megváltást nyer, de ez végül elmaradt.
„Lehet, hogy van benne jóság, de már túl messzire ment. Képtelen elfogadni, hogy amit tett, az helytelen volt”
– mondta Matt Duffer. A titokzatos kő, amely Henry erejének forrása lehetett, szándékosan maradt megválaszolatlan kérdés. Nem véletlenül, hisz ez már a készülő Stranger Things spin-off felé mutat.
„A spin-off válaszol majd néhány nyitott kérdésre, de teljesen önálló történet és saját mitológia lesz”
– hangsúlyozták az alkotók.
A végső kép jelentése
Az utolsó jelenetben Mike becsukja a pincében az ajtót.
„Ez Mike számára a gyerekkor lezárása”
– mondta Matt Duffer.
„Az emlékek megmaradnak, de tovább kell lépnie.”
A Stranger Things ezzel nemcsak egy sorozatot, hanem egy egész generáció gyerekkorát is lezárta. Viszont, ha még te nem tudod ezt lezárni, íme egy üzenet, amit a szereplők kimondottan a magyar rajongóknak küldtek:
Ezek is érdekelhetnek: