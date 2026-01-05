A Stranger Things rajongói végre választ kaptak egy kínzó kérdésre: ezt árulták el a terhes nőkről az alkotók

Nem robbanással, hanem könnyekkel búcsúzott a Stranger Things. A sorozat alkotói most elárulták, miért hagyták nyitva Eleven sorsát, mi lett a kísérletekbe bevont terhes nőkkel, és milyen titkokat tartogat a készülő spin-off. Figyelem, a cikk spoilert tartalmazhat.

A Stranger Things jó pár kérdést hagyott megválaszolatlanul.

Forrás: Entertainment Pictures

Könnyekkel ért véget a Stranger Things A Stanger Things 5. évada hatalmas vitát váltott ki a nézőkből.

A Duffer testvérek próbálják kimagyaráznia a kimagyarázhatatlant.

Eleven halála, mint érzelmi kérdés.

A Stranger Things 5. évadának fináléja nem egy újabb látványos szörnycsatával, hanem egy csendes, érzelmekkel teli búcsúval zárult. A Duffer testvérek szerint ez tudatos döntés volt: a Netflix sikersorozata végül nem az Upside Downról, hanem a gyerekkor lezárásáról szólt − vagyis szólt volna, ha nem marad fent ennyi megválaszolatlan kérdés.

A zárójelenet Mike pincéjében játszódik, ahol a jól ismert baráti kör D&D-zik – akárcsak régen, az első évadban.

„A pincés jelenet nyolc éve ott volt a fejünkben. Tudtuk, hogy ott ér véget a sorozat”

– mondta Ross Duffer a TheWrapnek. Testvére, Matt szerint a jelenet lényege az, hogy:

„a gyerekkor lezárul, de az emlékek velünk maradnak”.

A csapatból azonban feltűnően hiányzik Eleven. Millie Bobby Brown karaktere látszólag feláldozta magát az Upside Downban, a sorozat mégsem mondja ki egyértelműen, hogy meghalt-e. Ezért lehet az is, hogy az utolsó jelenetben Mike egy reménytelibb forgatókönyvet vázol fel: talán Eleven „csak” eltűnt, új életet kezdett, és békében él valahol.

„Szándékosan hagytuk nyitva Eleven sorsát. A nézőkre bízzuk, mit hisznek”

– mondta Matt Duffer, hozzátéve, hogy ez volt az ötödik évad legvitatottabb döntése az írók között. Az alkotók szerint Eleven a sorozat „gyerekkori varázsát” testesíti meg.

„Ő a fantasztikum része. Olyan, mintha becsuknád Narnia ajtaját”

– fogalmazott Matt. Hát nem tudjuk Matt, hogy ezt kétes kérdést így kellett-e hagyni a sorozatban. Ha már a TikTokozók egyik teóriája se jött be, valószínűleg ez sem fog.

Eleven döntése azonban nemcsak szimbolikus, hanem erkölcsi kérdés is. A fináléban kiderül, hogy Kay kísérletei során több tucat terhes nőt használtak fel, hogy Eleven véréből új, hozzá hasonló gyerekeket hozzanak létre. A kísérlet azonban kudarcot vallott:

„Az a vér nem működött. Minden terhes nő meghalt”

– árulta el Matt Duffer. Ha a kísérlet sikerrel jár, újabb gyerekeket fegyverré formáltak volna – pontosan úgy, ahogyan Elevennel is történt.

„Eleven döntése önfeláldozó. Lehet, hogy elhagyja a barátait, de ezzel megakadályozza, hogy más gyerekek is azt az életet éljék, amit ő”

– mondta az alkotó.