A Stranger Things az a sorozat, amit már rég el kellett volna engedni, mégis jól búcsúzott – Spoileres kritika

Az 5. évad majdnem azt bizonyította be, hogy a Stranger Things már nem tudja, miért indult el anno. A finálé viszont emlékeztetett minket arra, hogy miért szerettünk bele először ebbe a furcsa és izgalmakkal teli történetbe. A cikk spoilert tartalmaz!

A Stranger Things története 10 év után végleg lezárult.

Stranger Things 5. évad kritika: fárasztó az út Hawkinsból, de végül jó helyre érkezünk Az 5. évad nagy része túlírt, lassú és elveszik a saját mitológiájában.

A finálé tudatosan fordít ezen: gyors csata, hosszú érzelmi lezárás.

Nem hibátlan a befejezés, de méltóbb, mint amit az évad nagy része ígért.

Kevés sorozat mondhatja el magáról, hogy egy teljes generáció kollektív popkulturális emlékezetébe égett bele. A Stranger Things ilyen. Amikor 2016-ban berobbant, még friss volt, játékos, és pontosan annyit mert mutatni, amennyit kellett. A nyolcvanas évek filmes öröksége nem teherként, hanem inspirációként volt jelen, a gyerekek pedig valódi gyerekek voltak – törékenyek, szerethetők, na és persze pótolhatók, de ne szaladjunk ennyire előre.

Aztán telt az idő. És nem csak Hawkinsban.

A Stranger Things ötödik, egyben utolsó évada már egy teljesen másmilyen sorozat terhét cipelte magán. Ahogy már az első kritikánkban is említettük, ez már nem az a Stranger Things, ami egykor mert egyszerű lenni. A mitológia túlburjánzott, a szereplőgárda kezelhetetlenül megnőtt, és az epizódok játékideje lassan egy Marvel-végjáték hosszával kezdett vetekedni. Az egész olyan lett, mintha a Netflix és a Duffer testvérek egyszerre félnének elengedni és képtelenek lennének rövidre zárni.

A hosszú gyártási szünetek sem segítettek. Miközben a történet papíron öt évet ölel fel, a szereplők közben felnőttek, kiöregedtek a saját karakterükből, és ezzel együtt megváltozott a dinamika is. Nehéz komolyan venni a „világvége” fenyegetését, amikor a főhősökön vastagabb a plot armor – amikor a cselekmény megkívánja a szereplő túlélését − , mint Hopper dzsekije.

A Stranger Things 5. évada: elcsépelt szereplők, elcsépelt jelenetekben

A Stranger Things egyik legnagyobb erénye mindig az volt, hogy nem magyarázott túl. Megmutatta a szörnyet, hagyta, hogy féljünk tőle, majd továbblépett. Az 5. évadra ez az ösztönösség szinte teljesen eltűnt. A sorozat elkezdett saját magának is magyarázni.