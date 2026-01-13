Lakodalom lesz az utcájukban: 2026 legnagyobb sztáresküvői

2025-ben annyi régóta várt (és néhány váratlan) eljegyzés történt a celebek háza táján, hogy már előre izgatottan várjuk a fényűző sztáresküvőket idén is, hogy kielemezhessük a menyasszony csodálatos ruháját, a vőlegény öltönyét és persze a meghívott vendégek megjelenését. Hogy kikben gyönyörködhetünk 2026-ban? Mutatjuk!

2025 is bővelkedett a sztáresküvőkben: Selene Gomez lakodalmára voltak legtöbben kíváncsiak

Idén igazán elkényeztettek bennünket a celebjeink: sorra jöttek a hírek a nagyszabású eljegyzésekről.

Többek között Taylor Swift, Dua Lipa és Cristiano Ronaldo fejét is bekötik .

Az emberek már fogadásokat is kötnek az év sztáresküvőinek időpontjaira.

Zenészek, sportolók és színészek menyegzője: a 2026-ban esedékes sztáresküvők

Selena több ruhát is villantott az esküvőjén 2025-ben.

Nincs is szebb annál, amikor egy híres, gyönyörű és sikeres sztárpár egymásba szeret és egy hatalmas, szépséges lakodalom keretében kimondják a boldogító igent. Erre szerencsére idén is rengeteg példát láthattunk: júniusban Jeff Bezos és Lauren Sánchez kelt egybe Velencében az év egyik legfényűzőbb ceremóniáján, majd őket követte Demi Lovato és Jordan Lutes májusi menyegzője.

A leginkább várt esemény azonban mégis Selena Gomez és Benny Blanco szeptemberi esküvője volt: azon a héten mintha megállt volna az idő és mindenki a szépséges menyasszony csodás ruhakölteményeit figyelte.

A jó hír, hogy idén sem kell hanyagolnunk ezeket a pillanatokat: mutatjuk 2026 várva-várt esküvőit!

Taylor Swift és Travis Kelce

Ttravic egy gyönyörű gyűrűvel kérte meg Taylor kezét.

Már jó ideje találgattak a rajongók, hogy az amerikaifutball-játékos mikor kéri meg végre Taylor Swift kezét és augusztus 10-én el is hangzott a nagy kérdés. A lagzi részleteiről egyelőre keveset tudni, de abban biztosak lehetünk, hogy nem egy vidéki sátras lakodalom várható! A rajongók már fogadásokat is kötöttek a nagy nap dátumára, sőt, egy médium már meg is jósolta az időpontot: szerinte június hatodikára várható az esküvő.

Christiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

8 év után bekötik Ronaldo fejét.

Az év egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a sztárfocista egy bolygó méretű gyűrűvel lepte meg szerelmét 8 év és 5 gyermek után: ha az esküvő csak fele ilyen fényűző lesz, már akkor is biztos, hogy gigantikus buli várható!