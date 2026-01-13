Lakodalom lesz az utcájukban: 2026 legnagyobb sztáresküvői

2025-ben annyi régóta várt (és néhány váratlan) eljegyzés történt a celebek háza táján, hogy már előre izgatottan várjuk a fényűző sztáresküvőket idén is, hogy kielemezhessük a menyasszony csodálatos ruháját, a vőlegény öltönyét és persze a meghívott vendégek megjelenését. Hogy kikben gyönyörködhetünk 2026-ban? Mutatjuk!
- Idén igazán elkényeztettek bennünket a celebjeink: sorra jöttek a hírek a nagyszabású eljegyzésekről.
- Többek között Taylor Swift, Dua Lipa és Cristiano Ronaldo fejét is bekötik .
- Az emberek már fogadásokat is kötnek az év sztáresküvőinek időpontjaira.
Zenészek, sportolók és színészek menyegzője: a 2026-ban esedékes sztáresküvők
Nincs is szebb annál, amikor egy híres, gyönyörű és sikeres sztárpár egymásba szeret és egy hatalmas, szépséges lakodalom keretében kimondják a boldogító igent. Erre szerencsére idén is rengeteg példát láthattunk: júniusban Jeff Bezos és Lauren Sánchez kelt egybe Velencében az év egyik legfényűzőbb ceremóniáján, majd őket követte Demi Lovato és Jordan Lutes májusi menyegzője.
A leginkább várt esemény azonban mégis Selena Gomez és Benny Blanco szeptemberi esküvője volt: azon a héten mintha megállt volna az idő és mindenki a szépséges menyasszony csodás ruhakölteményeit figyelte.
A jó hír, hogy idén sem kell hanyagolnunk ezeket a pillanatokat: mutatjuk 2026 várva-várt esküvőit!
Taylor Swift és Travis Kelce
Már jó ideje találgattak a rajongók, hogy az amerikaifutball-játékos mikor kéri meg végre Taylor Swift kezét és augusztus 10-én el is hangzott a nagy kérdés. A lagzi részleteiről egyelőre keveset tudni, de abban biztosak lehetünk, hogy nem egy vidéki sátras lakodalom várható! A rajongók már fogadásokat is kötöttek a nagy nap dátumára, sőt, egy médium már meg is jósolta az időpontot: szerinte június hatodikára várható az esküvő.
Christiano Ronaldo és Georgina Rodríguez
Az év egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a sztárfocista egy bolygó méretű gyűrűvel lepte meg szerelmét 8 év és 5 gyermek után: ha az esküvő csak fele ilyen fényűző lesz, már akkor is biztos, hogy gigantikus buli várható!
Zendaya és Tom Holland
Hollywood egyik legcukibb párosa, Zendaya és Tom Holland is eljegyezte egymást idén. Bár őket ismerve valószínűleg nem sok részletet tudunk meg a nagy napról, azért reméljük, hogy néhány fotó kiszivárog majd!
Dua Lipa és Callum Turner
A gyönyörű Dua Lipát júniusban jegyezte el színész szerelme egy egyedi készítésű, csodálatos gyűrűvel. Bár állításuk szerint nem sürgetik az esküvői készületeket, azért mi bízunk benne, hogy minél előbb kimondják a boldogító igent!
Ha szeretnél még további esküvőkről olvasni, ezek a cikkek is érdekelhetnek: