Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Visszatér a Disney+ sikersorozata: minden, amit a Tell Me Lies harmadik évadáról tudni lehet

IMDb -
párkapcsolat Tell Me Lies sorozat
Nagy Kata
2026.01.04.
Soha egyetlen sorozat nem mutatta be olyan pontosan a toxikus párkapcsolatokat, mint a Tell Me Lies, ami a fiatal lányok modernkori bibliája lett. A Disney+ nagy sikerű sorozata januárban ismét elstartol, hogy libabőrös és szájtátós pillanatokat okozzon nekünk: lássuk, mint lehet tudni a Tell Me Lies 3. évadáról!

Már csak pár napot kell várni, amíg újra átélhetjük a Tell Me Lies ikonikus jeleneteit és ismét meggyőződhetünk arról, hogy Stephen még mindig a legnagyobb létező két lábon járó red flag, akit valaha láttunk. 

Jelenet a Tell Me Lies sorozatból
A Tell Me Lies a Disney+ egyik legnépszerűbb sorozata. 
Forrás: IMDb

Mit kell tudni a Tell Me Lies-ról? 

  • A Disney + A Tell Me Lies című sorozata Carola Lovering 2018-as regényén alapul.
  • A sorozatnak eddig két évada jelent meg, a 2. évad 2024 októberében ért véget. 
  • A drámai sorozat több mint 50 napon át szerepelt a Disney+ legnépszerűbb tartalmai között. 

Folytatódik a Tell Me Lies: minden, amit a 3. évadról tudunk 

Január 13-án folytatódik a Tell Me Lies (magyarul Hazudj!), ami olyan pontosan és szívbe markolóan mutatja be a modern párkapcsolatokat, ahogy arra csak kevés televíziós alkotás volt eddig képes. A történet középpontjában Lucy és Stephen kapcsolata áll, akik a New York állambeli Baird College egyetemre járnak és szinte első pillantásra egymásba szeretnek. 

A sorozat két idősíkban követi a szereplőket: 2008-ban és 2016-ban, bemutatva, hogyan formálódik a kapcsolatuk, valamint a hozzájuk közel álló barátaik és családtagjaik életének fontos eseményeit. 

A főszereplő szerelmespár egyáltalán nem olyan, mint amit eddig  megszokhattunk: folyamatosan becsapják és megalázzák egymást, majd újra kibékülnek, mintha mi sem történt volna, ez a párkapcsolati dinamika pedig hol elképesztően dühíti a nézőt, hol pedig teljesen magába szippantja. A sorozat főhősnőjét alakító Grace Van Patten szerint az új évad is tele lesz érzelmi hullámvasúttal és konfliktusokkal, ami minden eddiginél jobban bemutatja majd, hogy milyen romboló hatással lehet az emberre egy olyan párkapcsolat, ami nem egészséges alapokon nyugszik.

Ismét nyomon követhetjük Lucy Albright párkapcsolatának alakulását. 
Forrás: IMDb

Ha tehát egy könnyed, feel good csajos sorozatra vágysz, akkor valószínűleg nem a Tell Me Lies lesz a legjobb választás a számodra, ha viszont valami szívbe markolóan nyerset és igazat szeretnél látni, akkor semmiképp se hagyd ki!

 Mutatjuk, mit lehet tudni az új évadról: 

  • A Tell Me Lies 3. évad január 13-tól látható a Disney+ kínálatában. 
  • Az első 2 rész egyszerre jön majd ki, a további részeket pedig hetente kapjuk majd. 
  • A történet tovább követi Lucy és Stephen bonyolult kapcsolatát, amely most a tavaszi szemeszterben folytatódik a Baird College-on.
  • A jól megszokott szereplők mellett új arcokat is köszönthetünk majd: Amanda (Iris Apatow) és Alex (Costa D’Angelo) is felkavarják majd az egyébként sem egyszerű helyzetet. 
  • A készítők szerint ez az évad minden eddiginél sötétebb, bonyolultabb és fordulatosabb lesz. 

Ha érdekelnek a sorozatok, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

Szexi Hamupipőke-sztorival tér vissza A Bridgerton család: íme minden, amit tudnod kell az új évadról

Egy titokzatos idegen, egy rejtélyes szerelem és a Hamupipőke történetének újragondolása. Megérkezett A Bridgerton család 4. évadának előzetese, és első sorozatképei. Íme minden, amit tudnod kell!

Kiderült: ennyit kaszált Lily Collins az Emily Párizsban című sorozattal

Az Emily Párizsban főszereplője nemcsak stílusikonként és Netflix-sztárként tarol, hanem pénzügyileg is elképesztő magasságokba jutott.

Szakítások, súlyos betegség, könnyek, újraalkotott szettek és a nagy szerelem: Taylor Swift dokuja megmutatja, mi van a csillogás mögött

Az énekesnő minden eddiginél őszintébben beszél magánélete legnehezebb időszakairól, kapcsolatairól és fizikai határairól a Disney+-on futó The End of an Era című dokumentumfilm-sorozatban. Taylor Swift és csapata bepillantást engednek a The Eras Tour kulisszái mögé.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu