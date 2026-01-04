Visszatér a Disney+ sikersorozata: minden, amit a Tell Me Lies harmadik évadáról tudni lehet

Már csak pár napot kell várni, amíg újra átélhetjük a Tell Me Lies ikonikus jeleneteit és ismét meggyőződhetünk arról, hogy Stephen még mindig a legnagyobb létező két lábon járó red flag, akit valaha láttunk.

A Tell Me Lies a Disney+ egyik legnépszerűbb sorozata.

Forrás: IMDb

Mit kell tudni a Tell Me Lies-ról?

A Disney + A Tell Me Lies című sorozata Carola Lovering 2018-as regényén alapul.

A sorozatnak eddig két évada jelent meg, a 2. évad 2024 októberében ért véget.

A drámai sorozat több mint 50 napon át szerepelt a Disney+ legnépszerűbb tartalmai között.

Folytatódik a Tell Me Lies: minden, amit a 3. évadról tudunk

Január 13-án folytatódik a Tell Me Lies (magyarul Hazudj!), ami olyan pontosan és szívbe markolóan mutatja be a modern párkapcsolatokat, ahogy arra csak kevés televíziós alkotás volt eddig képes. A történet középpontjában Lucy és Stephen kapcsolata áll, akik a New York állambeli Baird College egyetemre járnak és szinte első pillantásra egymásba szeretnek.

A sorozat két idősíkban követi a szereplőket: 2008-ban és 2016-ban, bemutatva, hogyan formálódik a kapcsolatuk, valamint a hozzájuk közel álló barátaik és családtagjaik életének fontos eseményeit.

A főszereplő szerelmespár egyáltalán nem olyan, mint amit eddig megszokhattunk: folyamatosan becsapják és megalázzák egymást, majd újra kibékülnek, mintha mi sem történt volna, ez a párkapcsolati dinamika pedig hol elképesztően dühíti a nézőt, hol pedig teljesen magába szippantja. A sorozat főhősnőjét alakító Grace Van Patten szerint az új évad is tele lesz érzelmi hullámvasúttal és konfliktusokkal, ami minden eddiginél jobban bemutatja majd, hogy milyen romboló hatással lehet az emberre egy olyan párkapcsolat, ami nem egészséges alapokon nyugszik.

Ismét nyomon követhetjük Lucy Albright párkapcsolatának alakulását.

Forrás: IMDb

Ha tehát egy könnyed, feel good csajos sorozatra vágysz, akkor valószínűleg nem a Tell Me Lies lesz a legjobb választás a számodra, ha viszont valami szívbe markolóan nyerset és igazat szeretnél látni, akkor semmiképp se hagyd ki!

Mutatjuk, mit lehet tudni az új évadról:

A Tell Me Lies 3. évad január 13-tól látható a Disney+ kínálatában.

Az első 2 rész egyszerre jön majd ki, a további részeket pedig hetente kapjuk majd.

A történet tovább követi Lucy és Stephen bonyolult kapcsolatát, amely most a tavaszi szemeszterben folytatódik a Baird College-on.

A jól megszokott szereplők mellett új arcokat is köszönthetünk majd: Amanda (Iris Apatow) és Alex (Costa D’Angelo) is felkavarják majd az egyébként sem egyszerű helyzetet.

A készítők szerint ez az évad minden eddiginél sötétebb, bonyolultabb és fordulatosabb lesz.

