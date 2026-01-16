Volt fegyenc támadt Timothée Chalamet-ra a Marty Supreme forgatásán: a világsztár teljesen lefagyott

A Marty Supreme című film Marty Reisman, az ikonikus amerikai pingpongjátékos életét mutatja be, a rendezői székben Josh Safdie ült – őt olyan filmek kapcsán ismerhettük meg, mint a Csiszolatlan gyémánt vagy a Jólét. A Marty Supreme esetében Safdie ismét törekedett arra, hogy hiteles figurákat vonultasson fel, így több amatőr színészt is bevont a forgatásba. Ez azonban majdnem botrányt okozott.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Marty Supreme című film Los Angeles-i premierjén

Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet-re förmedt egy statiszta

Timothée Chalamet nemrégiben elárulta, hogy az egyik ilyen jelenet során az egyik statiszta ráförmedt:

„Az egyik motelszobás jelenetben sok olyan emberrel dolgoztunk, akik nem profi színészek. Izgalmas élmény volt, de néha többször is próbálni kellett, hogy kihozzuk belőlük a jelenet érzelmi mélységét” – idézte a színészt a People magazin.

Timothée Chalamet elmondása szerint próbált ösztönzően hatni az egyik statisztára, az volt a cél, hogy ideges legyen rá, de a férfi egy ponton elvesztette a kontrollt: „Egyszer csak rám förmedt, hogy harminc évet húzott le a sitten, és jobb lesz, ha nem szórakozom vele. Teljesen lefagytam, azt se tudtam, Josh mit gondolt, mikor ezt az embert kiválasztotta.”

Az incidens szerencsére nem fajult el, de jól mutatja, milyen kihívásokkal járhat egy filmforgatás, ha a rendező nem csak profikkal dolgozik.

Magyar színész is szerepel a Marty Supreme-ben

A film magyar bemutatója februárra várható, és a hazai közönségnek külön érdekesség lehet, hogy Röhrig Géza is feltűnik benne egy kisebb szerepben. A Saul fiával ismertté vált színész-költő egyike azon karaktereknek, akik színt visznek az amúgy is vibráló történetbe. Röhrig karakterét a huszonkétszeres magyar világbajnok asztaliteniszezőről, Barna Viktorról mintázta a rendező (a filmben Béla Kletzki néven fut a karakter).