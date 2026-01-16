Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
incidens

Volt fegyenc támadt Timothée Chalamet-ra a Marty Supreme forgatásán: a világsztár teljesen lefagyott

incidens fegyenc Timothée Chalamet
Szabados Dániel
2026.01.16.
Timothée Chalamet legújabb filmje, a Marty Supreme óriási figyelmet kapott az Egyesült Államokban. A 30 éves színész a Golden Globe-díjat is megkapta – ezt sokan az Oscar előszobájaként emlegetik. A sikerfilm forgatása azonban nem volt zökkenőmentes: Chalamet nemrég elárulta, hogy egy statiszta a kelleténél sokkal komolyabban vette a szerepét.

A Marty Supreme című film Marty Reisman, az ikonikus amerikai pingpongjátékos életét mutatja be, a rendezői székben Josh Safdie ült – őt olyan filmek kapcsán ismerhettük meg, mint a Csiszolatlan gyémánt vagy a Jólét. A Marty Supreme esetében Safdie ismét törekedett arra, hogy hiteles figurákat vonultasson fel, így több amatőr színészt is bevont a forgatásba. Ez azonban majdnem botrányt okozott. 

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Marty Supreme című film Los Angeles-i premierjén
Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Marty Supreme című film Los Angeles-i premierjén
Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet-re förmedt egy statiszta

Timothée Chalamet nemrégiben elárulta, hogy az egyik ilyen jelenet során az egyik statiszta ráförmedt:

„Az egyik motelszobás jelenetben sok olyan emberrel dolgoztunk, akik nem profi színészek. Izgalmas élmény volt, de néha többször is próbálni kellett, hogy kihozzuk belőlük a jelenet érzelmi mélységét” – idézte a színészt a People magazin.

Timothée Chalamet elmondása szerint próbált ösztönzően hatni az egyik statisztára, az volt a cél, hogy ideges legyen rá, de a férfi egy ponton elvesztette a kontrollt: „Egyszer csak rám förmedt, hogy harminc évet húzott le a sitten, és jobb lesz, ha nem szórakozom vele. Teljesen lefagytam, azt se tudtam, Josh mit gondolt, mikor ezt az embert kiválasztotta.”

Az incidens szerencsére nem fajult el, de jól mutatja, milyen kihívásokkal járhat egy filmforgatás, ha a rendező nem csak profikkal dolgozik.

Magyar színész is szerepel a Marty Supreme-ben

A film magyar bemutatója februárra várható, és a hazai közönségnek külön érdekesség lehet, hogy Röhrig Géza is feltűnik benne egy kisebb szerepben. A Saul fiával ismertté vált színész-költő egyike azon karaktereknek, akik színt visznek az amúgy is vibráló történetbe. Röhrig karakterét a huszonkétszeres magyar világbajnok asztaliteniszezőről, Barna Viktorról mintázta a rendező (a filmben Béla Kletzki néven fut a karakter).

Robert Pattinson titkos szerepet kapott Timothée Chalamet Oscar-esélyes filmjében

A Marty Supreme című filmben az Alkonyat sztárja is szerepel. Robert Pattinson cameószerepéről az Oscar-esélyes film rendezője rántotta le a leplet.

Micsoda? Összeházasodott Kylie Jenner és Timothée Chalamet? – A Golden Globe-on buktatták le őket

Elkezdett terjedni egy kép Kylie Jenner névkártyájáról, melyen bizony a Chalamet vezetéknév is szerepelt.

Kylie Jenner 9 millió dollárt érő gyémántékszerekben tündökölt a Golden Globe-on – Fotó

Timothée Chalamet szerelme nem bízta a véletlenre Golden Globe-os megjelenését. Kylie Jenner a díjátadón 100 karátos gyémántban ragyogott párja mellett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu