Robert Pattinson titkos szerepet kapott Timothée Chalamet Oscar-esélyes filmjében

Robert Pattinson eddig szinte észrevétlen titkos szerepet vállalt Timothée Chalamet egyik legújabb filmjében – egészen mostanáig. A leleplezés egy londoni közönségtalálkozón történt, ahol a rendező egy félmondattal árulta el azt, amiről a rajongók többségének eddig fogalma sem volt...

Robert Pattinson és Timthée Chalamet nem először játszik együtt

Robert Pattinson különleges szerepet kapott Oscar-esélyes Marty Supreme című filmben

Robert Pattinson és Timothée Chalamet nem először dolgoznak együtt: korábban a 2019-es A király című történelmi drámában szerepeltek közösen, és hamarosan újra együtt lesznek láthatóak Denis Villeneuve készülő filmjében, a Dűne 3-ban is. Arra azonban eddig senki sem számított, hogy egy másik produkcióban is együtt dolgoznak, ráadásul teljes titokban.

A jelenleg az Oscar-szezonra készülő Marty Supreme című filmben Pattinson egy rejtett cameoszerepben tűnik fel. A meglepetést Josh Safdie rendező fedte fel kedden a londoni BFI Southbank moziban, ahol a filmről szóló beszélgetésen vett részt. Safdie elárulta: Pattinson kölcsönözte a hangját a film egyik kommentátorának és játékvezetőjének.

„Senki sem tudja ezt, de az a hang – a kommentátor, a játékvezető – Pattinsoné”

– mondta a rendező. Hozzátette, hogy ez afféle filmes húsvéti tojás, amelyről a nézők többsége mit sem sejt. Elmondása szerint Pattinson egyszerűen benézett a forgatásra, és mivel brit akcentusra volt szükség, gyorsan megszületett a döntés: ő lesz a bemondó.

Pattinson rövid, kizárólag hangalapú szerepe a film elején hallható. Ebben a jelenetben Timothée Chalamet karaktere, a címszereplő Marty Mauser, egy feltörekvő pingpongjátékos mérkőzik meg a regnáló magyar bajnokkal, Kletzki Bélával, akit Röhrig Géza alakít. Pattinson a British Open elődöntőjének hivatalos bemondójaként szólal meg.