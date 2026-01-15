Robert Pattinson titkos szerepet kapott Timothée Chalamet Oscar-esélyes filmjében

Robert Pattinson eddig szinte észrevétlen titkos szerepet vállalt Timothée Chalamet egyik legújabb filmjében – egészen mostanáig. A leleplezés egy londoni közönségtalálkozón történt, ahol a rendező egy félmondattal árulta el azt, amiről a rajongók többségének eddig fogalma sem volt...
Az Alkonyat sztárjának titkos cameo-jelenete
- Robert Pattinson rövid cameószerepet vállalt a Marty Supreme című filmben
- A rejtett szerepet Josh Safdie rendező leplezte le egy londoni közönségtalálkozón
- A Marty Supremeben Timothée Chalamet egy pingpongjátékost alakít
- Pattinson és Chalamet korábban A király című filmben dolgoztak együtt
- Hamarosan a Dűne 3-ban is újra közösen láthatók
- A filmben több váratlan cameo is feltűnik, köztük Kevin O’Leary és Isaac Mizrahi
- A Marty Supreme február 5-től kerül a magyar mozikba
Robert Pattinson különleges szerepet kapott Oscar-esélyes Marty Supreme című filmben
Robert Pattinson és Timothée Chalamet nem először dolgoznak együtt: korábban a 2019-es A király című történelmi drámában szerepeltek közösen, és hamarosan újra együtt lesznek láthatóak Denis Villeneuve készülő filmjében, a Dűne 3-ban is. Arra azonban eddig senki sem számított, hogy egy másik produkcióban is együtt dolgoznak, ráadásul teljes titokban.
A jelenleg az Oscar-szezonra készülő Marty Supreme című filmben Pattinson egy rejtett cameoszerepben tűnik fel. A meglepetést Josh Safdie rendező fedte fel kedden a londoni BFI Southbank moziban, ahol a filmről szóló beszélgetésen vett részt. Safdie elárulta: Pattinson kölcsönözte a hangját a film egyik kommentátorának és játékvezetőjének.
„Senki sem tudja ezt, de az a hang – a kommentátor, a játékvezető – Pattinsoné”
– mondta a rendező. Hozzátette, hogy ez afféle filmes húsvéti tojás, amelyről a nézők többsége mit sem sejt. Elmondása szerint Pattinson egyszerűen benézett a forgatásra, és mivel brit akcentusra volt szükség, gyorsan megszületett a döntés: ő lesz a bemondó.
Pattinson rövid, kizárólag hangalapú szerepe a film elején hallható. Ebben a jelenetben Timothée Chalamet karaktere, a címszereplő Marty Mauser, egy feltörekvő pingpongjátékos mérkőzik meg a regnáló magyar bajnokkal, Kletzki Bélával, akit Röhrig Géza alakít. Pattinson a British Open elődöntőjének hivatalos bemondójaként szólal meg.
A filmben számos híresség feltűnik
A Marty Supreme szereplőgárdája egyébként is tele van szokatlan választásokkal és váratlan cameo-feltűnésekkel. A filmben rövid szerepben látható Isaac Mizrahi divattervező, Penn Jillette bűvész és Naomi Fry, a The New Yorker munkatársa is. Josh Safdie még Kevin O’Learyt, a Shark Tank című műsorból ismert üzletembert is beválogatta: ő alakítja Milton Rockwellt, Marty egyik fő szponzorát – írja az Entertainment Weekly.
O’Leary neve a közelmúltban a Golden Globe-gálán is elhangzott, amikor Timothée Chalamet elnyerte a legjobb férfi színész díját film, musical/vígjáték kategóriában. Köszönőbeszédében tréfásan odaszólt az üzletembernek, amit a kamera O’Leary lelkes tapsával kísért.
A magyar nézők február 5-től élvezhetik a filmet a mozikban.
Robert Pattinson karrierje az Alkonyattal indult be igazán
Robert Pattinson karrierjének egyik legnagyobb fordulópontját az Alkonyat-filmek hozták meg, amelyekben Edward Cullen, a halhatatlan vámpír szerepét alakította. Bár azóta tudatosan eltávolodott a franchise-tól, nemrég meglepő nyitottságot mutatott a témával kapcsolatban. Legújabb filmje, Lynne Ramsay Die My Love című, sötét hangulatú drámájának promóciója során Jennifer Lawrence tréfásan rákérdezett, visszatérne-e valaha az Alkonyat világába, ha a Safdie testvérek rendeznék az új részt.
Pattinson válasza még Lawrence-t is meglepte: gondolkodás nélkül igennel felelt, ezzel is jelezve, mennyire nagyra tartja a Safdie fivérek munkáját.
Ezek is érdekelhetnek: