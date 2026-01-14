Micsoda? Összeházasodott Kylie Jenner és Timothée Chalamet? – A Golden Globe-on buktatták le őket

Ajaj, a 2026-os Golden Globe a sztárpletykák gőzölgő táptalaja lett! Most épp Kylie Jenner és Timothée Chalamet került górcső alá, hiszen megdöbbentő dolog szerepelt az asztalukon!

Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Golden Globe 2026-os díjátadóján

A 2026-os Golden Globe-díjátadó igazán emlékezetesnek bizonyult: hódított a vintage frizura, régi és új barátok pózoltak együtt ikonikus képeken, szinte alig takartak valamit a ruhák, Leonardo DiCaprióból pedig egy élő mém lett. Mégis az egyik legnagyobb rivaldafényt kapó páros a kihívó ruhában megjelenő Kylie Jenner, és a legjobb színész díját bezsebelő Timothée Chalamet lett.

A 2026-os Golden Globe-gála után beindult az internet: egy fotó ugyanis gyorsan bejárta a közösségi médiát. A fotón úgy tűnt, mintha Kylie Jenner helyén a „Kylie Jenner-Chalamet” névkártya lett volna elhelyezve – ezzel implikálva, hogy a sztárpár már hivatalosan is egybekelt.

Ez a megszerkesztett kép körbejárta az internetet, ami ahhoz a tévhithez vezetett, hogy a sztárpár már hivatalosan is férj és feleség.

Forrás: X / moonroses

Ez persze azért volt meglepő a rajongóknak, mert a sztárok még az eljegyzésükről sem számoltak be, a páros pedig nem a privát életmódjáról híres.

Timothée Chalamet tényleg Kylie Jenner férje lett?

A valóság viszont egészen más: a gála hivatalos ülésrendjén és asztalkártyáin nem szerepelt Chalamet vezetékneve Kylie neve mellett – a „Jenner-Chalamet” verzió egész egyszerűen csak photoshop volt.

Ha jól megnézed, akkor láthatod, hogy az eredeti névkártyán csak annyi szerepel, hogy Kylie Jenner.

Forrás: Getty Images

Tehát mindenki nyugodjon meg: nem maradtunk le a sztárpár esküvőjéről! Máskülönben pedig ha egyszer valóban eljön Kylie Jenner és Timothée Chalamet esküvője, az egész biztosan nem privát módon fog lezajlani a sajtó és a közösségi média tudta nélkül! A pár kapcsolata még a szakítási pletykákat is túlélte, és reméljük, a leánykérés is hamarosan eljön. Egyszer már bedőltünk az eljegyzési gyűrűjüknek, most már igazán jöhetne a valódi esemény is!

Timothée Chalamet és Kylie Jenner esküvője Bár a virálissá vált fotóról kiderült, hogy nem valódi felvétel volt, egy dolog biztos: a sztárpáros így is elbűvölte a rajongókat a 2026-os Golden Globe-díjátadón. Az este számukra igazi ünnepként zárult, hiszen Timothée élete első Golden Globe-díjával térhetett haza – méghozzá kedvese oldalán. És ha hihetünk a rajongói reményeknek, talán nem sokáig maradnak meg „csak” barát és barátnő szerepben.

