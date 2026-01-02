Gyászol Tommy Lee Jones: egy hotelben találtak rá 34 éves lánya holttestére

Ennél szörnyűbb évkezdést aligha lehet elképzelni: újév napján elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones. A 34 éves nőt egy San Franciscó-i szállodában találták holtan a kora reggeli órákban.

Szörnyű tragédia: meghalt Tommy Lee Jones lánya

Forrás: FilmMagic

Újévi tragédia Tommy Lee Jones lánya meghalt: holttestét egy hotelben találták meg.

A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

A színész egyelőre nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban.

A 34 éves Victoria fiatalon színészként is kipróbálta magát.

Egyelőre nem tudni, mi okozta Tommy Lee Jones lányának halálát

Az első információk szerint a mentőszolgálat orvosi vészhelyzethez érkezett a belvárosi, Mason Street környékén található hotelbe. A helyszínen azonban már nem tudtak segíteni: a fiatal nőt halottnak nyilvánították. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az ügy körülményeit vizsgálják.

Egy, az esettel kapcsolatban megszólaló forrás szerint a szálloda személyzete értesítette a hatóságokat. A mentők megpróbálták újraéleszteni Victoriát, de az életét már nem tudták megmenteni. Az esetet ezt követően a rendőrség vette át – írja a Mirror.

A San Franciscó-i rendőrség szóvivője közölte: 2026. január 1-jén hajnali 3 óra után nem sokkal kaptak bejelentést egy elhunyt személyről. A kiérkező járőrök a mentősökkel együtt találták meg a nőt, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak. Az igazságügyi orvosszakértő vizsgálatot indított, az ügy jelenleg is folyamatban van.

A színésznek két gyermeke született

Tommy Lee Jonesnak két gyermeke született második feleségétől, Kimberlea Cloughley-től. Lánya, Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született, és fiatalon színészként is kipróbálta magát: gyerekszerepeket vállalt, többek között a Men in Black II-ben és A Melquiades Estrada három temetése című filmben. Felnőttkorára azonban egyre inkább visszahúzódott a nyilvánosságtól, és ritkán vállalt filmes munkát. Ennek ellenére időről időre megjelent apja oldalán különböző filmes eseményeken és vörös szőnyeges rendezvényeken.

Fia, Austin Leonard Jones 1997-ben született. Ő tudatosan kerülte a reflektorfényt, nem követte édesapját a színészi pályán, és magánéletét szinte teljesen távol tartja a nyilvánosságtól.