Voith Ági utolsó nekünk adott interjúja: szívszorító múltidézés

2026. január 28-án, életének 81. évében hunyt el Voith Ági, a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. Decemberben már gyengélkedett, ám erről tudomást sem véve engedett betekintést gyerekkori emlékeibe. Mesélt kedvenc karácsonyairól és családjához fűződő szeretetéről. A legendás művésznőre emlékezve változtatás nélkül közöljük a teljes interjút.

Voith Ági, a legendás magyar színésznő, rendező 81 évesen hunyt el.

Forrás: Bánkúti Sándor

Voith Ági utolsó interjúja

„A Bartók Béla úton laktunk gyerekkoromban egy hatalmas nagypolgári lakásban, csodás miliőben – emlékezik vissza a művésznő. – Szenteste napján mindig vártuk édesanyámat, aki aznap is játszott a színházban, így este 10 után ért haza. Gyönyörű, hatalmas plafonig feldíszített fa állt a szalonban, ahol ünnepekkor nagyon illusztris vendégeink voltak, velük együtt töltöttük a szentestét. Mindig nagyon szépen kiöltöztünk és a pompásan megterített asztal körül költöttük el az ünnepi menüt, ami borleves, rántott hal és krumplisaláta volt.

A színésznő számára nagyon fontos ünnep volt a karácsony, hiszen szülei, mivel folyamatosan dolgoztak, csak nagyon kevés időt tudtak vele tölteni. Az ünnepek alkalmával azonban mindig igyekeztek a közösen megélt perceket melegséggel és meghittséggel megtölteni. Az elfoglalt szülők gondoskodtak arról, hogy kislányuk számára valódi csoda legyen a karácsony.

„Gyerekként még én is úgy hittem, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát. Amíg a felnőttek gondosan feldíszítették, addig én a szobámban füleltem és figyeltem mindenféle neszre, vártam az angyalkákat. Majd megszólalt a csengő és azonnal rohantam megcsodálni az ünnep ékét és a gyönyörű ajándékokat, amik minden évben vártak a fa alatt. Fényárban úszott a fenyőfa, mi pedig körbeálltuk és elénekeltük a Mennyből az angyalt. Úgy fedeztem fel, hogy nem a Jézuska hozza a fát, hogy egyik alkalommal, amikor édesapám a fürdőszobában borotválkozott, az inggallérján egy angyalhajat láttam meg. Ekkor azonnal kinyomoztam, hogy ő és édesanyám állnak a csoda megteremtése mögött.

A mai napig együtt van a család, gyerekek, unokák. Közösen készítjük el a vacsorát és minden évben elénekeljük a Mennyből az angyalt, ahogyan tettük azt gyerekkoromban is."