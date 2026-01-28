Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Voith Ági utolsó nekünk adott interjúja: szívszorító múltidézés

gyász interjú Voith Ági
Life.hu
2026.01.28.
Karácsonyról kérdeztük és ő a tőle megszokott kedvességgel, bájjal és nosztalgiával a hangjában mesélt gyerekkori emlékeiről. Voith Ágira emlékezünk utolsó nekünk adott interjújával.

2026. január 28-án, életének 81. évében hunyt el Voith Ági, a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. Decemberben már gyengélkedett, ám erről tudomást sem véve engedett betekintést gyerekkori emlékeibe. Mesélt kedvenc karácsonyairól és családjához fűződő szeretetéről. A legendás művésznőre emlékezve változtatás nélkül közöljük a teljes interjút.

Voith Ágira emlékezünk portréjával
Voith Ági, a legendás magyar színésznő, rendező 81 évesen hunyt el.
Forrás: Bánkúti Sándor

Voith Ági utolsó interjúja

„A Bartók Béla úton laktunk gyerekkoromban egy hatalmas nagypolgári lakásban, csodás miliőben – emlékezik vissza a művésznő. – Szenteste napján mindig vártuk édesanyámat, aki aznap is játszott a színházban, így este 10 után ért haza. Gyönyörű, hatalmas plafonig feldíszített fa állt a szalonban, ahol ünnepekkor nagyon illusztris vendégeink voltak, velük együtt töltöttük a szentestét. Mindig nagyon szépen kiöltöztünk és a pompásan megterített asztal körül költöttük el az ünnepi menüt, ami borleves, rántott hal és krumplisaláta volt.

A színésznő számára nagyon fontos ünnep volt a karácsony, hiszen szülei, mivel folyamatosan dolgoztak, csak nagyon kevés időt tudtak vele tölteni. Az ünnepek alkalmával azonban mindig igyekeztek a közösen megélt perceket melegséggel és meghittséggel megtölteni. Az elfoglalt szülők gondoskodtak arról, hogy kislányuk számára valódi csoda legyen a karácsony.

„Gyerekként még én is úgy hittem, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát. Amíg a felnőttek gondosan feldíszítették, addig én a szobámban füleltem és figyeltem mindenféle neszre, vártam az angyalkákat. Majd megszólalt a csengő és azonnal rohantam megcsodálni az ünnep ékét és a gyönyörű ajándékokat, amik minden évben vártak a fa alatt. Fényárban úszott a fenyőfa, mi pedig körbeálltuk és elénekeltük a Mennyből az angyalt. Úgy fedeztem fel, hogy nem a Jézuska hozza a fát, hogy egyik alkalommal, amikor édesapám a fürdőszobában borotválkozott, az inggallérján egy angyalhajat láttam meg. Ekkor azonnal kinyomoztam, hogy ő és édesanyám állnak a csoda megteremtése mögött.

 A mai napig együtt van a család, gyerekek, unokák. Közösen készítjük el a vacsorát és minden évben elénekeljük a Mennyből az angyalt, ahogyan tettük azt gyerekkoromban is."

Voith Ági, Jászai Mari-díjas színésznő 81 éves korában elhunyt. Hosszú ideig küzdött súlyos betegségével, amelyről korábban úgy tűnt, sikerült legyőznie, állapota azonban az utóbbi időszakban ismét romlani kezdett. A közönség egy markáns, szókimondó és rendkívül tehetséges művészt gyászol, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a hazai kulturális életnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu