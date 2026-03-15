Kis híján elesett a színpadon Jennifer Lopez − Videón a kínos pillanat

Jennifer Lopez az Up All Night című show-jával lépett fel a Las Vegas-i The Colosseum at Caesars Palace színpadán. Az egyik legismertebb slágerét, a 2011-es On The Floor című dalt adta elő, amikor megbotlott a színpadon.

Forrás: Getty Images/Europa Press

Az énekesnő megszakítás nélkül folytatta a műsort.

Az Up All Night-fellépések során választott ruháit sokan kritizálják.

Jennifer Lopez nem jött zavarba

Jennifer Lopez a Las Vegas-i koncertjén az On The Floor koreográfiája egyik mozdulatánál megbotlott, és majdnem arcra esett a színpadon. Az énekesnő a pillanatnyi megingás után nevetett az eseten, majd zökkenőmentesen folytatta az előadást.

Ruhái miatt sok kritikát kapott

Bár Jennifer Lopez mindig látványos show-t ad, a közönség egy része nem először kritizálta az énekesnő ruhaválasztását. A fellépések során viselt szettek feltűnőek és merészek, amelyek sokaknak nem tetszenek. A sztár azonban határozottan reagált a bírálatokra, és egyértelműen üzent kritikusainak:

„Ha ilyen tested lenne, te is megmutatnád” − idézi a Mirror.

