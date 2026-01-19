Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így születtek a legendás Wicked-jelmezek – Paul Tazewell divattervező elárulta az Ariana és Cynthia ruháit övező titkokat

mozi divat jelmez Wicked
Pópity Balázs
2026.01.19.
A Wicked-jelmezek nemcsak ruhák, hanem karakterfejlődések is textilbe zárva. A Wicked jelmeztervezője, Paul Tazewell most felfedte, mit gondol Ariana Grande és Cynthia Erivo legendásan túlzó, zöldben úszó szerepéről.

Kevés filmet övez akkora várakozást, mint a Wicked folytatását, és még kevesebb jelmez teremt olyan kultuszt, mint azok, amelyeket Paul Tazewell álmodott vászonra. A Wicked-jelmezek ugyanis Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterének személyiségéről is árulkodnak. A tervező most felfedte, miért kellett 1000 jelmez, 70 szakember és több mint két év ahhoz, hogy a két boszorkány története tényleg életre keljen.

Cynthia Erivo és Ariana Grande a Wicked premierjén egymásr nevetnek.
Ariana Grande és Cynthia Erivo a Wicked premierjén.
Forrás: Shutterstock

 

Wicked: Így születtek a film ikonikus jelmezei – Paul Tazewell elárulja a titkokat

  • A jelmezek két és fél évig készültek, több mint 1000 darabbal
  • Glinda és Elphaba teljes karakterívét a szín és a textúra meséli el
  • Ariana Grande és Cynthia Erivo aktívan beleszóltak a tervezésbe
  • A jelmezeket 70 fős csapat, nyolc műhely és kézi hímzések tették grandiózussá
  • Glinda 25 különböző ruhát kapott, köztük a híres buborékruhát
  • A kosztümök a természet, a Fibonacci-spirál és a Dior-sziluettek inspirációjára készültek

Wicked: Így született meg a Wicked világa

A Wicked folytatása még csak mostrajtolt el, de már visszahozta az árát. A boszorkánysztori univerzumának megteremtése Paul Tazewell jelmeztervező szerint élete legnagyobb kreatív projektje volt. Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterei, Glinda és Elphaba, nem csupán énekelnek és varázsolnak, hanem a jellemfejlődésüket a ruhájuk is leköveti. A jelmezek minden apró részlétnek története van, az első rózsaszín buboréktól az utolsó fekete, természet által inspirált textúráig.

  • Glinda rózsaszínje fokozatosan mattabb és érettebb lesz.
  • Elphaba zöldje sötétebb tónusokból jut el a mély, erőt sugárzó árnyalatig.
  • A díszítések mennyisége és intenzitása a történet súlyával együtt változik.

A jelmezek így nem csupán ékszerei a jeleneteknek – ők maguk a történet narrátorai.

A fekete és rózsaszín csatája – Elphaba és Glinda jelmezei pszichológiai térképek

Tazewell az ellentétekre építette a két főszereplő vizuális világát. Elphaba, a félreértett, zöld bőrű idealista, őszinte jellem, aki természet ihlette textúrákba burkolózik: fekete, szürke és mély tónusok, amelyek visszatükrözik a karakter sérülékenységeit és erősségeit is. A jelmezekre Fibonacci-spirálokat is hímeztek, hogy Elphaba minél inkább azt sugározza magából, hogy ő a természet gyermeke.

Glinda ezzel szemben pont az ellenkezője: ő az, aki szerepet játszik. ő a buborékruhás, tökéletességmániás politikuspalánta, aki vizuálisan is cukormázba van mártva: rózsaszín, levendula lila, irizáló felületek jellemzik a jelmezét, valamint százával felvarrt gyöngyök és kristályok lógnak a ruháján.

1000 jelmez, 70 szakember 

A jelmezeket nyolc külön műhelyben gyártották, köztük textilművészek, kalapkészítők és boszorkányok… mármint varrónők dolgoztak. A színésznők naponta jártak próbára, és közösen alakították a karakter megjelenését. Mindketten magasabb sarkakat kértek, hogy nagyobbnak és erősebbnek érezzék magukat.

A film csúcspontja a híres buborékruha, ami 137 mintadarabból áll, a Fibonacci-spirál ihlette, és több mint 20 000 gyöngyöt varrtak rá 225 óra alatt — írja a Hello! magazin.

Mi már nagyon vártuk a vetítést, szóval ha eddig nem láttad, akkor irány a mozi!

A Wicked-átok: miért néznek ki úgy a főszereplők, mintha kiszívták volna belőlük az életet?

Valami furcsa történik a Wicked főszereplőinek háza táján: a színésznők sorra vesztik el korábbi ragyogásukat és lassan már szinte csak árnyékaik egykori önmaguknak.

Zokognak a rajongók! Ariana Grande bejelentette visszavonulását

A Wicked sztárja megdöbbentő bejelentést tett: a popsztár úgy érzi, elérkezett az idő, hogy háttérbe szorítsa a zenét, és a színészet felé forduljon. Ariana Grande egy podcastben beszélt arról, hogy a 2026-ra tervezett Eternal Sunshine turnéja lesz egy időre az utolsó zenei munkája.

Betegen is tarolt: így szerezte meg Cynthia Erivo a Wicked főszerepét

Cynthia Erivo arról mesélt, hogy a Wicked meghallgatása után napokra ágynak esett.

 

