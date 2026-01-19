Így születtek a legendás Wicked-jelmezek – Paul Tazewell divattervező elárulta az Ariana és Cynthia ruháit övező titkokat

Kevés filmet övez akkora várakozást, mint a Wicked folytatását, és még kevesebb jelmez teremt olyan kultuszt, mint azok, amelyeket Paul Tazewell álmodott vászonra. A Wicked-jelmezek ugyanis Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterének személyiségéről is árulkodnak. A tervező most felfedte, miért kellett 1000 jelmez, 70 szakember és több mint két év ahhoz, hogy a két boszorkány története tényleg életre keljen.

Ariana Grande és Cynthia Erivo a Wicked premierjén.

Forrás: Shutterstock

Wicked: Így születtek a film ikonikus jelmezei – Paul Tazewell elárulja a titkokat A jelmezek két és fél évig készültek, több mint 1000 darabbal

Glinda és Elphaba teljes karakterívét a szín és a textúra meséli el

Ariana Grande és Cynthia Erivo aktívan beleszóltak a tervezésbe

A jelmezeket 70 fős csapat, nyolc műhely és kézi hímzések tették grandiózussá

Glinda 25 különböző ruhát kapott, köztük a híres buborékruhát

A kosztümök a természet, a Fibonacci-spirál és a Dior-sziluettek inspirációjára készültek

Wicked: Így született meg a Wicked világa

A Wicked folytatása még csak mostrajtolt el, de már visszahozta az árát. A boszorkánysztori univerzumának megteremtése Paul Tazewell jelmeztervező szerint élete legnagyobb kreatív projektje volt. Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterei, Glinda és Elphaba, nem csupán énekelnek és varázsolnak, hanem a jellemfejlődésüket a ruhájuk is leköveti. A jelmezek minden apró részlétnek története van, az első rózsaszín buboréktól az utolsó fekete, természet által inspirált textúráig.

Glinda rózsaszínje fokozatosan mattabb és érettebb lesz.

Elphaba zöldje sötétebb tónusokból jut el a mély, erőt sugárzó árnyalatig.

A díszítések mennyisége és intenzitása a történet súlyával együtt változik.

A jelmezek így nem csupán ékszerei a jeleneteknek – ők maguk a történet narrátorai.

A fekete és rózsaszín csatája – Elphaba és Glinda jelmezei pszichológiai térképek

Tazewell az ellentétekre építette a két főszereplő vizuális világát. Elphaba, a félreértett, zöld bőrű idealista, őszinte jellem, aki természet ihlette textúrákba burkolózik: fekete, szürke és mély tónusok, amelyek visszatükrözik a karakter sérülékenységeit és erősségeit is. A jelmezekre Fibonacci-spirálokat is hímeztek, hogy Elphaba minél inkább azt sugározza magából, hogy ő a természet gyermeke.