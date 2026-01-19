Így születtek a legendás Wicked-jelmezek – Paul Tazewell divattervező elárulta az Ariana és Cynthia ruháit övező titkokat

Kevés filmet övez akkora várakozást, mint a Wicked folytatását, és még kevesebb jelmez teremt olyan kultuszt, mint azok, amelyeket Paul Tazewell álmodott vászonra. A Wicked-jelmezek ugyanis Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterének személyiségéről is árulkodnak. A tervező most felfedte, miért kellett 1000 jelmez, 70 szakember és több mint két év ahhoz, hogy a két boszorkány története tényleg életre keljen.
Wicked: Így születtek a film ikonikus jelmezei – Paul Tazewell elárulja a titkokat
- A jelmezek két és fél évig készültek, több mint 1000 darabbal
- Glinda és Elphaba teljes karakterívét a szín és a textúra meséli el
- Ariana Grande és Cynthia Erivo aktívan beleszóltak a tervezésbe
- A jelmezeket 70 fős csapat, nyolc műhely és kézi hímzések tették grandiózussá
- Glinda 25 különböző ruhát kapott, köztük a híres buborékruhát
- A kosztümök a természet, a Fibonacci-spirál és a Dior-sziluettek inspirációjára készültek
Wicked: Így született meg a Wicked világa
A Wicked folytatása még csak mostrajtolt el, de már visszahozta az árát. A boszorkánysztori univerzumának megteremtése Paul Tazewell jelmeztervező szerint élete legnagyobb kreatív projektje volt. Ariana Grande és Cynthia Erivo karakterei, Glinda és Elphaba, nem csupán énekelnek és varázsolnak, hanem a jellemfejlődésüket a ruhájuk is leköveti. A jelmezek minden apró részlétnek története van, az első rózsaszín buboréktól az utolsó fekete, természet által inspirált textúráig.
- Glinda rózsaszínje fokozatosan mattabb és érettebb lesz.
- Elphaba zöldje sötétebb tónusokból jut el a mély, erőt sugárzó árnyalatig.
- A díszítések mennyisége és intenzitása a történet súlyával együtt változik.
A jelmezek így nem csupán ékszerei a jeleneteknek – ők maguk a történet narrátorai.
A fekete és rózsaszín csatája – Elphaba és Glinda jelmezei pszichológiai térképek
Tazewell az ellentétekre építette a két főszereplő vizuális világát. Elphaba, a félreértett, zöld bőrű idealista, őszinte jellem, aki természet ihlette textúrákba burkolózik: fekete, szürke és mély tónusok, amelyek visszatükrözik a karakter sérülékenységeit és erősségeit is. A jelmezekre Fibonacci-spirálokat is hímeztek, hogy Elphaba minél inkább azt sugározza magából, hogy ő a természet gyermeke.
Glinda ezzel szemben pont az ellenkezője: ő az, aki szerepet játszik. ő a buborékruhás, tökéletességmániás politikuspalánta, aki vizuálisan is cukormázba van mártva: rózsaszín, levendula lila, irizáló felületek jellemzik a jelmezét, valamint százával felvarrt gyöngyök és kristályok lógnak a ruháján.
1000 jelmez, 70 szakember
A jelmezeket nyolc külön műhelyben gyártották, köztük textilművészek, kalapkészítők és boszorkányok… mármint varrónők dolgoztak. A színésznők naponta jártak próbára, és közösen alakították a karakter megjelenését. Mindketten magasabb sarkakat kértek, hogy nagyobbnak és erősebbnek érezzék magukat.
A film csúcspontja a híres buborékruha, ami 137 mintadarabból áll, a Fibonacci-spirál ihlette, és több mint 20 000 gyöngyöt varrtak rá 225 óra alatt — írja a Hello! magazin.
Mi már nagyon vártuk a vetítést, szóval ha eddig nem láttad, akkor irány a mozi!