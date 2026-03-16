Újra divat Diana hercegné tavaszi overálos outfitje − Alkosd meg idén te is!

Úgy tűnik, a „szívek királynője” már negyven éve tudta, mi lesz a jövő slágere. Diana hercegné ekkoriban még nem tartotta magát divatikonnak, mégis jó érzékkel tudta ötvözni a hétköznapi darabokat az egyedi kiegészítőkkel. Görgess tovább és eláruljuk, milyen ruhákban gondolkozz, ha utánozni szeretnéd a híres outfitet.

Diana hercegné előszeretettel mutatta meg kísérletező, játékos oldalát is, ha öltözködésről volt szó.

Diana hercegné híres tavaszi öltözéke 1981 tavaszán olyan szettben jelent meg, ami egyaránt volt játékos, bohó és stílusos.

Az általa viselt overál és éktalpú cipő újra divatba jött − nők milliói veszik elő ismét a hercegné régi fotóit, hogy koppinthassák az ikonikus outfitet.

Hoztunk egy szupertrendi összeállítást, amelynek alapján te is megalkodhatod a saját tavaszi Diana-szettedet.

Az összeállítás kulcsdarabja egy vajsárga kantáros farmernadrág volt, amely alá egy virágmintás blúzt választott. Az összhatás vidám, tavaszias és kissé bohém.

A megjelenést azonban igazán különlegessé az tette, hogy a szetthez Diana egy málnapiros espadrilles éktalpú cipőt viselt – finoman szólva is merész húzás volt, gyakorlatilag szembement a királyi család által előírt öltözködési szabályokkal.

Gondolta, ha már úgyis felment Károly herceg és II. Erzsébet királynő vérnyomása, egy kicsit még tetézi a helyzetet nagy méretű pilótaszemüveggel, vastag arany karika fülbevalóval, valamint egy téglalap alakú, virágmintás, steppelt táskával. Utóbbit a francia Souleiado márka készítette – a hercegné ezt a kilencvenes években többször is viselte.

Málnaszínű éktalpú cipőben és vajsárga kantáros nadrágban Diana hercegné 1981-ben is nagy sikert aratott.

A közönségnek és a stylistoknak nagyon bejött ez a kedves tavaszi összeállítás, de igazából bármelyik szettjét is vesszük alapul, mind telitalálat volt. Diana öltözködését azóta világsztárok is utánozzák. A hercegné olyannyira meghaladta korát, hogy az overál és az espadrilles cipő 2026 tavaszán is teljesen modernnek és trendinek hat.

Alkosd meg Diana hercegné tavaszi overálos outfitjét − Inspirálódj összeállításunkból

Szupertrendi overál és a megunhatatlan espadrilles, amelyet háncsolt éktalpa tesz egyedivé. Optikailag nyújtja és slankítja a lábat, éppen ezért áll jól mindenkinek, így neked is.