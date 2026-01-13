Matt Damon vallomása: felesége először Ben Afflecket szúrta ki magának

Ben Affleck és Matt Damon évtizedes barátsága mindig is különleges volt Hollywoodban, és most egy friss interjúban több múltbéli titokra is fény derült. Többek között az, hogy Damon felesége először Ben Afflecket szemelte ki magának.
Matt Damon & Ben Affleck különleges barátsága
- Matt Damon elárulta: felesége, Luciana Barroso kezdetben Ben Afflecket találta vonzóbbnak.
- Damon és Luciana 2003-ban ismerkedtek meg, két évvel később összeházasodtak, három lányuk született.
- A színész szerint a múltbéli vonzalom sosem okozott feszültséget a barátságukban.
- Ben Affleck és Matt Damon évtizedek óta közeli barátok, kapcsolatukat humor és őszinteség jellemzi.
- A két színész legutóbb a Netflixen bemutatott A nagy fogás című filmben dolgozott együtt.
Matt Damon meglepő vallomást tett feleségéről
Matt Damon a The Howard Stern Show-ban mesélt arról, hogy felesége, Luciana Barroso eredetileg a legjobb barátját, Ben Afflecket találta vonzóbbnak. Damon 2003-ban, a Túl közeli rokon forgatásán ismerkedett meg Lucianával, aki akkor egy helyi bárban dolgozott csaposként. A történet igazi romantikus mese: Damon a rajongók elől a pult mögé bújt, és ekkor alakult ki köztük a kapcsolat. Két évvel később összeházasodtak, azóta három lányuk született, és házasságuk mentes a botrányoktól. Damon elmondása szerint Luciana akkor sem küldött félreérthető jeleket, amikor kiderült, hogy korábban Afflecket találta vonzóbbnak.
„Miután már néhány hónapja együtt voltunk, bevallotta, hogy a középiskolai legjobb barátnőjével együtt nézte a Good Will Huntingot, és a barátnő szerint én voltam a cuki, ő pedig Bent találta vonzóbbnak”
– mesélte Damon. Affleck viccesen megjegyezte, hogy valamit elronthatott, mire Damon hozzátette, hogy amikor végül személyesen találkoztak, egyből elmúlt az egész.
Több évtizedes barátság az övéké
Ez a humoros és őszinte történet csak egy újabb bizonyítéka annak, mennyire szoros a kapcsolat a két színész között. A barátságuk már évtizedek óta tart, és Affleck nyíltan beszélt a Today műsorban arról is, hogy Damon rendetlenségét szívleli a legkevésbé, míg Damon Affleck pontatlanságát emelte ki a rossz tulajdonságai közül. A beszélgetés során mindketten hangsúlyozták, hogy ezek az apró különbségek nem befolyásolják a köztük lévő köteléket – írja a People magazin.
Ben Affleck Damonról úgy nyilatkozott, hogy nagyon jó ember, jó apa, jó férj és egyszerűen nagyszerű srác, míg Damon a barátságuk jelentőségét hangsúlyozta: „Én végig ott voltam, és ez sokat jelent.”
Együtt szerepelnek A nagy fogásban
Matt Damon és Ben Affleck újra együtt dolgoztak a Netflixen bemutatott A nagy fogás című filmen, amelyet több interjúban isközösen népszerűsítettek. A közös munka során Damon felesége, Luciana Barroso is szerepet vállalt producerként, Affleck pedig elismerően nyilatkozott róla, hangsúlyozva, hogy barátságuk alapja a kölcsönös tisztelet, a humor és az, hogy a nehezebb időszakokban is számíthatnak egymásra.
A film egy humorral átszőtt krimi-vígjáték, amelyben Matt Damon és Ben Affleck két egymástól teljesen eltérő figurát alakít. Damon egy kétségbeesett, hétköznapi férfit játszik, aki anyagi gondjai miatt belekeveredik egy rosszul elsülő politikai pénzrablásba, míg Affleck egy tapasztalt, de kiégett bűnöző szerepében tűnik fel. A balul sikerült akció után a párosnak menekülnie kell, miközben rendőrök, politikusok és alvilági szereplők erednek a nyomukba. A film január 16-tól látható a Netflixen.
