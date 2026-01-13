Matt Damon vallomása: felesége először Ben Afflecket szúrta ki magának

Ben Affleck és Matt Damon évtizedes barátsága mindig is különleges volt Hollywoodban, és most egy friss interjúban több múltbéli titokra is fény derült. Többek között az, hogy Damon felesége először Ben Afflecket szemelte ki magának.

Matt Damon őszintén vallott felesége és Ben Affleck különleges viszonyáról

Forrás: Variety

Matt Damon & Ben Affleck különleges barátsága Matt Damon elárulta: felesége, Luciana Barroso kezdetben Ben Afflecket találta vonzóbbnak.

Damon és Luciana 2003-ban ismerkedtek meg, két évvel később összeházasodtak, három lányuk született.

A színész szerint a múltbéli vonzalom sosem okozott feszültséget a barátságukban.

Ben Affleck és Matt Damon évtizedek óta közeli barátok, kapcsolatukat humor és őszinteség jellemzi.

A két színész legutóbb a Netflixen bemutatott A nagy fogás című filmben dolgozott együtt.

Matt Damon meglepő vallomást tett feleségéről

Matt Damon a The Howard Stern Show-ban mesélt arról, hogy felesége, Luciana Barroso eredetileg a legjobb barátját, Ben Afflecket találta vonzóbbnak. Damon 2003-ban, a Túl közeli rokon forgatásán ismerkedett meg Lucianával, aki akkor egy helyi bárban dolgozott csaposként. A történet igazi romantikus mese: Damon a rajongók elől a pult mögé bújt, és ekkor alakult ki köztük a kapcsolat. Két évvel később összeházasodtak, azóta három lányuk született, és házasságuk mentes a botrányoktól. Damon elmondása szerint Luciana akkor sem küldött félreérthető jeleket, amikor kiderült, hogy korábban Afflecket találta vonzóbbnak.

„Miután már néhány hónapja együtt voltunk, bevallotta, hogy a középiskolai legjobb barátnőjével együtt nézte a Good Will Huntingot, és a barátnő szerint én voltam a cuki, ő pedig Bent találta vonzóbbnak”

– mesélte Damon. Affleck viccesen megjegyezte, hogy valamit elronthatott, mire Damon hozzátette, hogy amikor végül személyesen találkoztak, egyből elmúlt az egész.

Több évtizedes barátság az övéké

Ez a humoros és őszinte történet csak egy újabb bizonyítéka annak, mennyire szoros a kapcsolat a két színész között. A barátságuk már évtizedek óta tart, és Affleck nyíltan beszélt a Today műsorban arról is, hogy Damon rendetlenségét szívleli a legkevésbé, míg Damon Affleck pontatlanságát emelte ki a rossz tulajdonságai közül. A beszélgetés során mindketten hangsúlyozták, hogy ezek az apró különbségek nem befolyásolják a köztük lévő köteléket – írja a People magazin.