A Gyűrűk ura korszakának végleg vége − Ez a film lett a történelem legsikeresebb trilógiája

Az Avatar lepipálta a Gyűrűk ura bevételét.
Northfoto - New Line Cinema
film avatar Gyűrűk ura bevétel
Hajdu Viktória
2026.01.04.
Volt idő, amikor azt hittük, A Gyűrűk ura trónja örök. Aztán jött James Cameron, és azt mondta: fogd meg a söröm. Az Avatar lett minden idők legsikeresebb trilógiája.

Volt egy olyan korszak, amikor filmrajongónak lenni egyet jelentett azzal, hogy kívülről fújtuk Aragorn beszédeit, és vitatkoztunk azon, hogy a bővített verzió valójában az igazi. A Gyűrűk ura hosszú ideig nemcsak trilógia volt, hanem etalon. Aztán telt az idő, fejlődött a technológia, és James Cameron csendben, következetesen építette a saját kis kék birodalmát és így született meg az Avatar. 

Az Avatar lett minden idők legjobb trilógiája. 
Forrás: IMDb

Az Avatar lett minden idők legsikeresebb trilógiája

  • Az Avatar-trilógia bevételben és hatásban is megelőzte A Gyűrűk urát.
  • James Cameron nemcsak filmet, hanem korszakot épített.
  • A CGI fejlődése és a 2025-ös filmes trendek mind Cameron malmára hajtják a vizet.

Igen, nehéz elhinni, de egy friss statisztika szerint, az Avatar-sorozat a harmadik résszel – Tűz és hamu – végleg beírta magát a filmtörténelembe. Nemcsak látványban, hanem számokban is

A három film együttes bevétele - 5,7 milliárd dollár vagyis 1,866 billió forint - hivatalosan is lekörözte A Gyűrűk urát, ezzel az Avatar lett minden idők legsikeresebb trilógiája.

 Igen, skacok a Star Warst és a Jurassic Parkot is lepipálta, közel 1 milliárd forinttal. 

Nem hiába került olyan sokba

James Cameron mindig is arról volt híres, hogy nem siet. Várat, csúsztat, tökéletesít – majd amikor végre megérkezik, mindenki másnak újra kell gondolnia, hol is tart a filmipar. A 2025-ös filmes év amúgy is erős volt: látványos blockbusterek, merész rendezői víziók, technológiai újítások jellemezték, de az Avatar még ebből a mezőnyből is kiemelkedett.

A CGI fejlődése külön fejezetet érdemel

Ha egymás mellé tesszük a régi digitális trükköket és a mai megoldásokat, szinte fájdalmas a különbség – az Avatar pedig ennek az evolúciónak az ékköve. Pandora világa már nem „csak” látványos, hanem ijesztően életteli. Olyannyira, hogy néha felmerül a kérdés: biztos, hogy nem létezik valahol?

A Tűz és hamu előzetesei már előre jelezték, hogy Cameron nem ismételni akar, hanem tovább bővíti a világot. 

Új klánok, új konfliktusok, sötétebb tónusok. 

A rajongók pedig pontosan erre vártak. A közösségi médiában terjedő kulisszafotók és filmes statisztikák csak tovább erősítették azt az érzést, hogy itt valami nagy dolog történik – és nem csak marketingszinten.

Ráadásul Cameron már arról is beszélt, hogy tudja, hol lesz a történet vége. Szóval ez mégsem egy végtelenre nyújtott franchise, hanem egy tudatosan felépített ív, aminek most értünk a csúcsára. 

A Gyűrűk ura persze marad, örök klasszikus, már-már filmes szentély. De a trón most másé. Pandora kékje hivatalosan is fényesebben ragyog, mint Középfölde aranya.

