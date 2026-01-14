Rács mögé került Kiefer Sutherland: emiatt került bajba

A hollywoodi színészt a hírek szerint azért tartóztatták le, mert megtámadott egy telekocsi-sofőrt. Kiefer Sutherlandet később óvadék ellenében szabadon engedték, az ügyét februárban tárgyalják.

Őrizetbe vették Kiefer Sutherlandet: egy taxi sofőrt bántalmazott

Forrás: Getty Images Europe

Bajba került az amerikai színész Kiefer Sutherlandet hétfőn, nem sokkal éjfél után tartóztatta le a Los Angeles-i Rendőrkapitányság

A rendőrség a Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue környékére vonult ki egy bejelentés nyomán

A vád szerint a színész beszállt egy telekocsiba, fizikailag bántalmazta a sofőrt, majd bűncselekménnyel fenyegette meg

Sutherlandet az incidens után őrizetbe vették, majd még aznap 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték

A színésznek február 2-án kell megjelennie a Los Angeles megyei felsőbíróságon

Letartóztatták Kiefer Sutherlandet

Az 59 éves színészt röviddel éjfél után vették őrizetbe hétfőn, miután a Los Angeles-i Rendőrkapitányság (LAPD) járőrei egy bejelentés nyomán a hollywoodi Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue környékére vonultak ki. Az esetről elsőként az NBC Los Angeles számolt be.

Kevin Terzes, az LAPD szóvivője a PEOPLE magazinnak elmondta: január 12-én hajnali 0:15 körül érkezett rádióhívás a rendőrséghez, amely szerint egy fuvarmegosztó szolgáltatás sofőrjét támadás érte. A nyomozás megállapította, hogy a gyanúsított – akit később Kiefer Sutherlandként azonosítottak – beszállt egy telekocsiba, fizikailag bántalmazta a sofőrt, majd megfenyegette.

Sutherlandet a helyszínen letartóztatták bűncselekménnyel való fenyegetés miatt, amely a kaliforniai büntető törvénykönyv 422. paragrafusába ütközik – közölte a szóvívő. A PEOPLE magazin megkereste a színész képviselőjét, hogy reagáljon az ügyre, de egyelőre nem érkezett válasz.

A rendőrség tájékoztatása szerint az állítólagos áldozat nem szenvedett olyan sérüléseket, amelyek a helyszínen orvosi ellátást igényeltek volna.

A PEOPLE által megtekintett börtönnyilvántartások szerint Sutherlandet az incidens után őrizetbe vették, majd még aznap 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A letartóztatási iratok alapján a színésznek legközelebb február 2-án kell megjelennie a Los Angeles megyei felsőbíróságon.