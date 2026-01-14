Rács mögé került Kiefer Sutherland: emiatt került bajba

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.01.14.
Kiefer Sutherlandet nem sokkal éjfél után vették őrizetbe Los Angelesbe, miután összetűzésbe került egy telekocsi-sofőrrel.

A hollywoodi színészt a hírek szerint azért tartóztatták le, mert megtámadott egy telekocsi-sofőrt. Kiefer Sutherlandet később óvadék ellenében szabadon engedték, az ügyét februárban tárgyalják.

Bajba került az amerikai színész

  • Kiefer Sutherlandet hétfőn, nem sokkal éjfél után tartóztatta le a Los Angeles-i Rendőrkapitányság
  • A rendőrség a Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue környékére vonult ki egy bejelentés nyomán
  • A vád szerint a színész beszállt egy telekocsiba, fizikailag bántalmazta a sofőrt, majd bűncselekménnyel fenyegette meg
  • Sutherlandet az incidens után őrizetbe vették, majd még aznap 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték
  • A színésznek február 2-án kell megjelennie a Los Angeles megyei felsőbíróságon

Letartóztatták Kiefer Sutherlandet

Az 59 éves színészt röviddel éjfél után vették őrizetbe hétfőn, miután a Los Angeles-i Rendőrkapitányság (LAPD) járőrei egy bejelentés nyomán a hollywoodi Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue környékére vonultak ki. Az esetről elsőként az NBC Los Angeles számolt be.

Kevin Terzes, az LAPD szóvivője a PEOPLE magazinnak elmondta: január 12-én hajnali 0:15 körül érkezett rádióhívás a rendőrséghez, amely szerint egy fuvarmegosztó szolgáltatás sofőrjét támadás érte. A nyomozás megállapította, hogy a gyanúsított – akit később Kiefer Sutherlandként azonosítottak – beszállt egy telekocsiba, fizikailag bántalmazta a sofőrt, majd megfenyegette.

Sutherlandet a helyszínen letartóztatták bűncselekménnyel való fenyegetés miatt, amely a kaliforniai büntető törvénykönyv 422. paragrafusába ütközik – közölte a szóvívő. A PEOPLE magazin megkereste a színész képviselőjét, hogy reagáljon az ügyre, de egyelőre nem érkezett válasz.

A rendőrség tájékoztatása szerint az állítólagos áldozat nem szenvedett olyan sérüléseket, amelyek a helyszínen orvosi ellátást igényeltek volna.

A PEOPLE által megtekintett börtönnyilvántartások szerint Sutherlandet az incidens után őrizetbe vették, majd még aznap 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A letartóztatási iratok alapján a színésznek legközelebb február 2-án kell megjelennie a Los Angeles megyei felsőbíróságon.

