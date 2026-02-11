Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nyomozás

A kilakoltatás még csak a kezdet: életfogytiglan börtönbe kerülhet András, York volt hercege

nyomozás Epstein-botrány Andrew Mountbatten-Windsor börtön
Andrew Mountbatten-Windsor ellen büntetőeljárás indulhat, ha a hatóságok megalapozottnak találják azokat a feltételezéseket, amelyek szerint bizalmas jelentéseket osztott meg Jeffrey Epsteinnel. Az Epstein-aktákból kiderült információk szerint, nagy eséllyel így történt.

A Thames Valley-i rendőrség vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a kegyvesztett volt herceg hivatalos és bizalmas információkat osztott meg a bűnözővel. Andrew Mountbatten-Windsor tagad, de az Epstein-aktákból más derült ki. 

Az Epstein-akták szerint Andrew Mountbatten-Windsor bizalmas információkat szivárogtatott ki.
Az Epstein-akták szerint Andrew Mountbatten-Windsor bizalmas információkat szivárogtatott ki. 
Forrás: Getty Images Europe
  • A Thames Valley-i rendőrség nyomoz, András minden vádat tagad.
  • Közhivatalban elkövetett visszaélés vádja is felmerülhet.
  • A bűncselekmény maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés lehet.
  • Elképzelhető, hogy András kiadatási egyezmény nélküli országba távozhat.
  • Az ügy középpontjában hongkongi, vietnami és szingapúri hivatalos utak jelentései állnak.
  • A Buckingham-palota kész együttműködni a rendőrséggel.

Milyen vádak merültek fel Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatban az Epstein-akták nyomán?

Az Epstein-akták nemrég nyilvánosságra hozott e-mailjeiből az derült ki, hogy Andrew Mountbatten-Windsor hivatalos hongkongi, vietnami és szingapúri látogatásairól − mint az Egyesült Királyság kereskedelmi küldöttje − bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel. Andrew Lownie, a királyi család életrajzírója – aki a Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyvet is jegyzi – azt mondta, hogy a kegyvesztett Andrást közhivatalban elkövetett visszaéléssel vádolhatják. Ha elítélik, életfogytiglani szabadságvesztést róhatnak ki rá. Lownie hangsúlyozta: semmilyen törvénybe nem ütközik, hogy András ellen per induljon. Az életrajzíró arról is beszélt, elképzelhető, hogy András egy másik országba menekülne, oda, ahol nincs kiadatási egyezmény az Egyesült Királysággal − írja az Express.

A Buckingham-palota reakciója András ügyére

A Buckingham-palota közleményben jelezte, hogy támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsor elleni esetleges nyomozásban. „A király szavakkal és példátlan cselekedetekkel egyértelművé tette mély aggodalmát a Mountbatten-Windsor úr magatartásával kapcsolatban folyamatosan napvilágra kerülő vádak miatt Bár a konkrét állításokkal Mountbatten-Windsor úrnak kell foglalkoznia, ha a Thames Valley-i rendőrség felkeres minket, készek vagyunk támogatni őket, ahogyan az elvárható. Mint korábban már kijelentettük, gondolatainkban a visszaélések áldozatai mellett állunk és együttérzünk velük” − írták. A közleményt megelőzte Károly király és Vilmos herceg döntése, miután Andrást éjszaka, a határidő lejárta előtt kilakoltatták a Royal Lodge-ból és ideiglenes lakhelyére költöztették.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szakértők szerint Kurt Cobaint meggyilkolták, és azt is tudják, hogyan

Harminckét évvel a Nirvana énekesének halála után ismét kérdőjelek merültek fel az ügyben. Kurt Cobain 1994. április 5-én, 27 évesen hunyt el seattle-i otthonában. A hivatalos megállapítás szerint önkezével vetett véget életének, de lehet, hogy ez mégsem így történt.

A viharos múlt után végre megtalálta a biztonságot – Christina Ricci sorsa a számok tükrében

Christina Ricci már fiatalon legendává vált, ám az életét nemcsak a siker, hanem a balsors, a nehéz párkapcsolatok és a mély érzelmi hullámzások is végigkísérték.

Margot Robbie-t több klubból is kidobták: barátaival nem tudtak viselkedni

Ma már a vörös szőnyegek elegáns sztárja, ám nem mindig volt ez így. Margot Robbie egy friss interjúban arról mesélt, hogy londoni évei alatt igen zabolátlan életet élt. A 35 éves színésznő bevallotta: volt idő, amikor rendszeresen kidobták az éjszakai szórakozóhelyekről, és a leánybúcsúja is meglehetősen emlékezetesre sikerült.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu