A kilakoltatás még csak a kezdet: életfogytiglan börtönbe kerülhet András, York volt hercege

A Thames Valley-i rendőrség vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a kegyvesztett volt herceg hivatalos és bizalmas információkat osztott meg a bűnözővel. Andrew Mountbatten-Windsor tagad, de az Epstein-aktákból más derült ki.

Az Epstein-akták szerint Andrew Mountbatten-Windsor bizalmas információkat szivárogtatott ki.

A Thames Valley-i rendőrség nyomoz, András minden vádat tagad.

Közhivatalban elkövetett visszaélés vádja is felmerülhet.

A bűncselekmény maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés lehet.

Elképzelhető, hogy András kiadatási egyezmény nélküli országba távozhat.

Az ügy középpontjában hongkongi, vietnami és szingapúri hivatalos utak jelentései állnak.

A Buckingham-palota kész együttműködni a rendőrséggel.

Milyen vádak merültek fel Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatban az Epstein-akták nyomán?

Az Epstein-akták nemrég nyilvánosságra hozott e-mailjeiből az derült ki, hogy Andrew Mountbatten-Windsor hivatalos hongkongi, vietnami és szingapúri látogatásairól − mint az Egyesült Királyság kereskedelmi küldöttje − bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel. Andrew Lownie, a királyi család életrajzírója – aki a Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyvet is jegyzi – azt mondta, hogy a kegyvesztett Andrást közhivatalban elkövetett visszaéléssel vádolhatják. Ha elítélik, életfogytiglani szabadságvesztést róhatnak ki rá. Lownie hangsúlyozta: semmilyen törvénybe nem ütközik, hogy András ellen per induljon. Az életrajzíró arról is beszélt, elképzelhető, hogy András egy másik országba menekülne, oda, ahol nincs kiadatási egyezmény az Egyesült Királysággal − írja az Express.

A Buckingham-palota reakciója András ügyére

A Buckingham-palota közleményben jelezte, hogy támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsor elleni esetleges nyomozásban. „A király szavakkal és példátlan cselekedetekkel egyértelművé tette mély aggodalmát a Mountbatten-Windsor úr magatartásával kapcsolatban folyamatosan napvilágra kerülő vádak miatt Bár a konkrét állításokkal Mountbatten-Windsor úrnak kell foglalkoznia, ha a Thames Valley-i rendőrség felkeres minket, készek vagyunk támogatni őket, ahogyan az elvárható. Mint korábban már kijelentettük, gondolatainkban a visszaélések áldozatai mellett állunk és együttérzünk velük” − írták. A közleményt megelőzte Károly király és Vilmos herceg döntése, miután Andrást éjszaka, a határidő lejárta előtt kilakoltatták a Royal Lodge-ból és ideiglenes lakhelyére költöztették.