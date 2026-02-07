Gyárban takarított, szívét ikertestvérének akarta adni – 10 dolog, amit tudnod kell a szülinapos Ashton Kutcherről

Sokan csak Demi Moore hűtlen gazembereként, egykori szépfiúként vagy Mila Kunis férjeként ismerik. Most azonban bebizonyítjuk, hogy Ashton Kutcher sokkal több ezeknél a címkéknél. Ünnepeld velünk születésnapját azzal, hogy teret engedsz a valódi megismerésére.

Ashton Kutcher 1978. február 7-én született. Alig hisszük, hogy a fiatal szépfiú már 48 éves.

Forrás: Getty/Mondadori Portfolio Editorial

Ashton Kutcher több mint egy hollywoodi szépfiú Gyerekkorát komoly családi kihívások határozták meg.

Nemcsak színész, de producer és befektető is.

A magánéleti botrányok ellenére megtalálta az igaz szerelmet.

Aktívan kiáll a társadalmilag fontos ügyek mellett.

Szinte hihetetlen, de 48 éves lett Ashton Kutcher, aki a kétezres évek elején Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb szépfiújának számított. Azóta nemcsak a filmvásznon, hanem az üzleti életben és a közéletben is meglepően komoly utat járt be. Ashton Kutcher, aki mára kétgyermekes apává vált, egy időre eltűnt, de Ryan Murphy új testhorror-sorozatában, A szépségben nyújtott alakításával újra reflektorfénybe került. A kérdés azonban adott: te mennyire ismered a színész életét?

Ashton Kutcher Mila Kunis oldalán találta meg a boldogságot. Két gyermeket nevelnek közösen.

Forrás: Getty Images North America/ Kevork Djansezian

10 érdekesség Ashton Kutcherről

1. Kemény fizikai munkából tartotta fenn magát

Mielőtt a reflektorfény rátalált volna, Ashton Kutcher egy gyárban takarított, és még véradásból is próbált pénzt szerezni. Ezek az évek megtanították neki, mennyit ér a kitartás és a felelősség.

2. Ikertestvére betegsége mély nyomot hagyott benne

Ashton Kutcher ikertestvére, Michael agyi bénulással és szívizombetegséggel született, emiatt pedig sokáig élet és halál között lebegett. Állapota az egész család életét meghatározta, a színész még a saját életét is eldobta volna, hogy segítsen testvérén. A Pillangó-hatás sztárja – saját bevallása szerint – ennek a küzdelemnek köszönheti a nagy fokú empátiáját.

Ashton Kutcher ikertestvére, Michael Kutcher.

Forrás: Getty/Adam Bettcher/Stringer

3. Biokémikusnak készült, nem színésznek

Az Iowai Egyetemen biokémiai mérnöki tanulmányokat folytatott, mert szerette volna megérteni testvére betegségét. Sőt, céljai között az is szerepelt, hogy gyógymódot találjon rá. Tehát hiába játszott Ashton Kutcher a középiskolai színjátszókörben, komoly tervei között hosszú ideig nem szerepelt a színészet.

4. A modellkedés sodorta Hollywood felé

Egy egyetemi modellverseny után fedezték fel, majd New York, Milánó és Párizs kifutóin dolgozott, és több nagynevű márka reklámkampányában is részt vett. Lehetséges, hogy ez a közeg kellett ahhoz, hogy végül a színészet felé forduljon, ugyanis ebben az időszakban kezdett el filmes meghallgatásokra járni.

5. Fiatalkori botlása majdnem mindent tönkretett

Ashton Kutcher lázadó tinédzser volt, ami egyrészt ikertestvére betegségének és szülei válásának volt köszönhető. Egyszer azonban messzire ment, ugyanis betört az iskolájába, hogy pénzt lopjon. Három év próbaidőt és 180 óra közmunkát kapott. Saját bevallása szerint ez volt az a pont, amikor eldöntötte, irányt vált, és komolyabban veszi az életét.

6. Sportoló múltja máig elkíséri

A középiskolában elkapóként amerikai focizott, később pedig edzőként is segített egy csapatot. A sport fegyelme a mai napig kapaszkodót jelent számára.

7. Az igazság Demi Moore és Ashton Kutcher kapcsolatáról

Első házassága nagyon erősen formálta a színészt. A nagy korkülönbség miatt sok támadást kapott, többen azzal vádolták, csak a hírnév miatt van együtt Bruce Willis egykori feleségével. Demi Moore és Ashton Kutcher házassága a férfi hűtlensége miatt ért véget, nyolc együtt töltött év után. A színész később újra megtalálta a boldogságot, míg Demi Moore jelenleg szingliként él. Mila Kunis Ashton Kutcher feleségeként nemrég megvédte férjét. Azt nyilatkozta, hogy Ashton Kutcher nagyon szerette Demit és a gyerekeit is, egyáltalán nem a médiavisszhang miatt volt együtt a nála 15 évvel idősebb színésznővel.