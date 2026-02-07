Beatrix és Eugénia az összeomlás határán: úgy érzik, mindenki hazudott nekik, át lettek verve

Az Epstein-aktákból nyilvánosságra került tények szöges ellentétben vannak Andrew Mountbatten-Windsor korábbi beszámolójával. A királyi család egykori tagja azt állította, hogy 2010-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, az új információk szerint azonban 2011-ben is leveleztek és talán találkoztak is egymással.

Az Epstein-akták új fejezete különösen sokkoló András lányai, Beatrix és Eugénia számára.

Forrás: Getty Images Europe

Robert Jobson királyi szakértő szerint Beatrix és Eugénia hercegnők összeomlottak az apjuk hazugságai miatt.

Eugéniát különösen megviselték a történtek.

Az Epstein-aktákból származó új információk ellentmondanak Andrew Mountbatten-Windsor beszámolójának.

A yorki hercegnők úgy érzik, mindenki átverte őket.

Az Epstein-akták új fejezetei minden eddignél sötétebb részleteket tartalmaznak

Andrew Mountbatten-Windsor vélhetően nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy 2010-ben megszakította a kapcsolatot a pedofíliábal vádolt, az azóta rejtélyes körülmények között, a börtönben elhunyt pénzemberrel. Az Epstein-aktákból ugyanis az derült ki, hogy hogy 2011-ben is kapcsolatban álltak: nyilvánosságra került az a fénykép, amelyen Mountbatten-Windsor Virginia Giuffre-t átkarolja, és mellé állítólag a következő üzenetet írta Epsteinnek: „Úgy tűnik, együtt vagyunk ebben az ügyben, és felül kell emelkednünk rajta!” Az új információk megrázták Beatrixet és Eugéniát. „Összetörtek, mert hittek neki. Akárcsak a néhai királynő és Károly király, András is ugyanazt a történetet mesélte el nekik, nevezetesen, hogy semmi rosszat nem tett. Úgy érzik, átverték őket és ez most visszaüt. Különösen Eugéniát viseli meg” − nyilatkozta Robert Jobson a People-nek.

András az éj leple alatt menekült, a rendőrség nyomoz

A brit sajtó információi szerint a vártnál korábban, éjszaka küldték el a Royal Lodge-ból Andrew Mountbatten-Windsort, miután új fejezet nyílt meg az Epstein-aktákban és nyilvánosságra került egy e-mail. Többek között kiderült, hogy Epstein Virginia Giuffre-on kívül egy másik nőt is Nagy-Britanniába küldött, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen az akkor még hercegi rangot viselő Andrással. A rendőrség vizsgálja az új Epstein-akták nyomán napvilágot látott ügyeket, köztük egy állítólagos, 2010-ben a Royal Lodge-ban történt incidenst.