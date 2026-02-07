Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Világsztárokkal erősít a Fehér Lótusz: minden, amit az új évadról tudni lehet

dráma Fehér Lótusz HBO Max
Nagy Kata
2026.02.07.
Az elmúlt évek egyik legsikeresebb televíziós drámája, a Fehér Lótusz immár a negyedik évadához közeledik: mutatunk mindent, amit eddig tudunk az új szezonról!

Különös zene, különös szereplők és egy cselekmény, ami olyan finom eszközökkel vált ki a nézőből elképesztő feszültséget, hogy egyszerűen lehetetlen nem ráfüggni: a Fehér Lótusz valami olyat hozott el a streamingre, amit már rég nem tapasztaltunk, a siker pedig nem maradt el. A hatalmas népszerűségnek örvendő sorozat idén folytatást kap, méghozzá nem is akármilyen szereplőgárdával! 

Részlet a Fehér Lótusz című sorozatból
Már javában zajlanak a Fehér Lótusz új évadának munkálatai. 
Forrás: profimedia

Minden, amit a Fehér Lótusz 4. évadáról tudunk

  • Várhatóan 2027-ben jön az HBO Maxra a Fehér Lótusz új évada. 
  • Az új részek Franciaországban, a Saint Tropezben található Château de La Messardière-ben játszódnak majd. 
  • A cselekményről egyelőre még semmit sem tudni, de a főszereplők nevei a napokban kiderültek. 

Talán maguk a készítők sem számítottak arra a döbbenetes hype-ra, ami a Fehér Lótusz körül elindult 2021-ben és 5 évvel később is szüntelenül tart. A sorozat immár a 4. évadához közelít és bár az előkészületek a legnagyobb titokban zajlanak, egyre több részletet lehet tudni az új részekről. 

A luxusba csomagolt pszichodráma ezúttal Franciaországban, egy kastélyból átalakított pazar szállodában játszódik majd, így biztosak lehetünk abban, hogy természeti csodákból és gyönyörű enteriőrökből ebben az évadban sem lesz hiány.

A mediterrán napsütést felváltja az európai elegancia: már előre látjuk lelki szemeink előtt a történelmi háttereket, a couture ruhákat, kifinomult eseményeket és azt a bizonyos kimondatlan feszültséget, ami a sorozat védjegyévé vált. A helyszín nemcsak vizualitásban, cselekményben is újdonsággal szolgál: állítólag az old money arisztokrácia és az újgazdag elit konfliktusa áll majd a történet középpontjában. 

A szereplőgárda is ennek megfelelően újul meg: Tim Burton múzsája, Helena Bonham Carter kifinomult, mégis veszélyes hangulatot ígér, míg a fiatal generáció hozza a Patrick Schwarzenegger-féle szexi faktort!

Kissé csalódást keltő, hogy a korábbi évadok ikonikus zeneszerzője nem tér vissza, így könnyen búcsút inthetünk a szuggesztív dallamoknak, ami az egész évad hangultatát átformálhatja majd. Ez azonban kiválóan mutatja, hogy a Fehér Lótusz nem ismételni akarja önmagát, hanem minden alkalommal újabb és újabb arcát mutatja meg.

 Pontos premierdátumot egyelőre még nem lehet tudni, de az új részek várhatóan 2027-ben kerülnek fel a streamingszolgáltatóra. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
