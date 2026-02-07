Világsztárokkal erősít a Fehér Lótusz: minden, amit az új évadról tudni lehet

Különös zene, különös szereplők és egy cselekmény, ami olyan finom eszközökkel vált ki a nézőből elképesztő feszültséget, hogy egyszerűen lehetetlen nem ráfüggni: a Fehér Lótusz valami olyat hozott el a streamingre, amit már rég nem tapasztaltunk, a siker pedig nem maradt el. A hatalmas népszerűségnek örvendő sorozat idén folytatást kap, méghozzá nem is akármilyen szereplőgárdával!

Már javában zajlanak a Fehér Lótusz új évadának munkálatai.

Forrás: profimedia

Minden, amit a Fehér Lótusz 4. évadáról tudunk Várhatóan 2027-ben jön az HBO Maxra a Fehér Lótusz új évada.

Az új részek Franciaországban, a Saint Tropezben található Château de La Messardière-ben játszódnak majd.

A cselekményről egyelőre még semmit sem tudni, de a főszereplők nevei a napokban kiderültek.

Talán maguk a készítők sem számítottak arra a döbbenetes hype-ra, ami a Fehér Lótusz körül elindult 2021-ben és 5 évvel később is szüntelenül tart. A sorozat immár a 4. évadához közelít és bár az előkészületek a legnagyobb titokban zajlanak, egyre több részletet lehet tudni az új részekről.

A luxusba csomagolt pszichodráma ezúttal Franciaországban, egy kastélyból átalakított pazar szállodában játszódik majd, így biztosak lehetünk abban, hogy természeti csodákból és gyönyörű enteriőrökből ebben az évadban sem lesz hiány.

A mediterrán napsütést felváltja az európai elegancia: már előre látjuk lelki szemeink előtt a történelmi háttereket, a couture ruhákat, kifinomult eseményeket és azt a bizonyos kimondatlan feszültséget, ami a sorozat védjegyévé vált. A helyszín nemcsak vizualitásban, cselekményben is újdonsággal szolgál: állítólag az old money arisztokrácia és az újgazdag elit konfliktusa áll majd a történet középpontjában.

A szereplőgárda is ennek megfelelően újul meg: Tim Burton múzsája, Helena Bonham Carter kifinomult, mégis veszélyes hangulatot ígér, míg a fiatal generáció hozza a Patrick Schwarzenegger-féle szexi faktort!

Kissé csalódást keltő, hogy a korábbi évadok ikonikus zeneszerzője nem tér vissza, így könnyen búcsút inthetünk a szuggesztív dallamoknak, ami az egész évad hangultatát átformálhatja majd. Ez azonban kiválóan mutatja, hogy a Fehér Lótusz nem ismételni akarja önmagát, hanem minden alkalommal újabb és újabb arcát mutatja meg.

Pontos premierdátumot egyelőre még nem lehet tudni, de az új részek várhatóan 2027-ben kerülnek fel a streamingszolgáltatóra.