Már 7 hónapos korban látható, hogy milyen magas lesz a gyerek IQ-szintje

A Colorado Boulder Egyetem új tanulmánya szerint a gyerek IQ-szintje már 7 hónaposan mutathat jeleket arról, hogy milyen lesz a kognitív teljesítménye felnőttkorban. A kutatók szerint akár az is előre jelezhető, hogy valaki a harmincas éveiben milyen jól szerepel majd egy kognitív teszten.
- Minden szülő szeretné tudni, hogy a gyermeke milyen képeségeket örökölt.
- A kutatók szerint ma már lehetséges gyerek IQ-szintje alapján kimutatni a várható felnőttkori intelligenciát.
- De hogyan jelezheti a baba agya a jövőbeli potenciált?
- Íme a részletek!
Így jelezhető előre a gyerek IQ-szintje a kutatók szerint
A kutatás során 500 ikerpárt vizsgáltak 7 hónapos kortól, majd 9 hónaposan, egyévesen, aztán évente 17 éves korig, egészen a harmincas éveikig. Az adatok elemzésével a kutatók azt próbálták megérteni, hogyan hatnak egymásra a gének, illetve az eltérő szociális környezet a gyermekek fejlődésére.
Az ikrek vizsgálata lehetővé tette a genetikai és a közös környezeti tényezők elkülönítését. Az egypetéjű ikrek 100 százalékban azonos géneket hordoznak, míg a kétpetéjűek körülbelül 50 százalékban. Az IQ-hasonlóságok összehasonlításával a kutatók feltérképezhették, melyek a kognitív képességek genetikai, és melyek a környezeti hatásai. Dr. Daniel Gustavson a Colorado Boulder Egyetem kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint a közös környezet magában foglalja az otthont, a környéket, az iskolát és más mindennapi helyszíneket – számolt be a Parents.
Mit árult el a tanulmány a csecsemők intelligenciájáról?
A kutatás szerint a környezeti hatások – különösen 3 éves kor előtt – mérhető és tartós hatással vannak a későbbi kognitív képességekre, a különbségek kb. 10%-át magyarázza az IQ-ban – állítja Dr. Gustavson. A csecsemők kognitív képességeit 7-9 hónapos korban hétféle módszerrel vizsgálták, úgy mint:
- újdonság preferencia: mennyi ideig néz a baba egy új játékot a megszokott helyett;
- hangadás: gügyögés és babahangok;
- vizualitás: tárgyak követése szemmel;
- szülői értékelések: figyelem, aktivitás, hangulat;
- Bayley-tesztek: a csecsemő és kisgyermek fejlődésének skálái.
Bár ezek a tesztek csak kis mértékben jelezték előre a felnőtt IQ-t, a kutatás kimutatta, hogy 3 éves korra a rendszeres éves vizsgálatok már az IQ 20%-át jelezték előre. Noha a gyerekek intelligenciája nem fix vagy előre meghatározott, azonban a gének jelentősen hozzájárulnak az IQ-hoz. Dr. Gustavson hangsúlyozza: a genetikai öröklődés nem jelenti azt, hogy nem változtathatjuk meg a jövőnket. Mindig van lehetőség új képességek elsajátítására, de 7 hónaposan a kisgyermekek nagy részének a génjeiből már nagyrészt kikövetkeztethető a várható felnőttkori intelligencia.
Hogyan segítheted a gyermeked IQ-jának fejlődését
Nincs olyan bevált gyerek IQ-teszt, ami az intelligens gyerekeket egyértelműen felismerhető teszi vagy annyira fejleszti, hogy felnőttkorban biztosan magas IQ-val bírjanak. Az IQ ugyanis nem csak egy szám, hanem több képesség és tulajdonság együttese. A gazdag környezet segíti ezeket a képességeket. Hagyd, hogy a baba különböző textúrákat tapintson, mintákat lásson, hangokat halljon és különböző emberekkel találkozzon. Adj neki új, változatos élményeket minden héten, hogy mind az első képességet megtanulja, mind a következőt felfedezze. A szülő-gyerek interakciók is kulcsfontosságúak. Az olvasás és a beszélgetés nagyon fejlesztő, hiszen így fejlődnek a nyelvi készségei.
„Ne aggódj, ha a babád nem minden területen fejlett, vagy ha kihagy egy mérföldkövet. A fejlődés egyenetlen, ez teljesen normális” – mondja Dr. Sara Douglas pszichológus, aki szerint „vannak személyiségjegyek – kedvesség, empátia, őszinteség, jó hallgatóság – amelyek nem jelennek meg az IQ-tesztekben, és sok szempontból fontosabbak lehetnek, mint a kognitív képességek”.
