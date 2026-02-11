Mindenki Katalin hercegné Valentin-napi nyakláncát akarja: különös titkot is rejt az ékszer

A brit királyi család tagjai minden megjelenésükkel és öltözetükkel üzenetet közvetítenek. Ezért minden ruha, ékszer és frizura taktikus és tudatos lépésnek számít. Katalin hercegné a napokban egy új arany nyakláncot viselt, pont időben a Valentin-nap előtt. Mutatjuk, mit kell tudnod a titkos ékszerről!

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné ismét trendteremtő lett Csupán néhány nappal Valentin-nap előtt Katalin walesi hercegné egy új, szívecskemedálos nyakláncban jelent meg.

Az arany ékszerbe még titkos üzenet is gravíroztatva volt.

A különleges nyakék feltehetőleg több mint 750 ezer forintba került.

Katalin hercegné öltözködése és megjelenései mindig felkavarják a médiát. A brit királyi család tagjaként különös figyelemmel követik minden lépését. A 100 éves gyémánt karkötőtől a fast fashion darabokig minden megtalálható személyes kollekciójában. Pár nappal ezelőtt Katalin hercegné és Vilmos herceg közösen látogatták meg, az új 106. canterburyi érseket, a hercegné pedig ismét magára irányította a figyelmet, ezúttal a medáljával.

Katalin hercegné, Vilmos herceg és az új canterburyi érsek.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné öltözéke egy letisztult, monokróm, barna összeállítás volt. Midi ruháját Edeline Lee, kabátját pedig Catherine Walker tervezte. Az elegáns öltözethez barna harisnyát és barna Gianvito Rossi stilletto magas sarkút viselt. Az outfit fénypontja a hangsúlyos, arany nyaklánc volt.

Katalin hercegné Valentin-napi nyaklánca.

Forrás: Getty Images Europe

Az ékszert Daniella Draper tervezte, és a Gold Keeper's Heart Trace Chain Necklace névre hallgat. A Katalin hercegné nyakláncának ára 752.000 Ft a hivatalos weboldal szerint. A nyaklánc Angliában, újrahasznosított 9 karátos sárga aranyból, kézzel készült. Az ékszerész szerint a darab „megragadja a szeretet lényegét, jelentőségteljes emlékeztetőként szolgálva az örök szerelmedre.” Úgy tűnt, hogy Katalin hercegné szívmedáljába gravíroztak is, bár azt egyelőre még a sasszemű rajongók sem tudták megfejteni, hogy mit is írtak az ékszerre. Ki tudja, lehet, hogy Vilmos titkos, szerelmes üzenetét rejtette a medál.

