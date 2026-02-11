Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mindenki Katalin hercegné Valentin-napi nyakláncát akarja: különös titkot is rejt az ékszer

Getty Images Europe - Pool
medál nyaklánc Valentin-nap Katalin hercegné ékszer
Most mindenki Katalin hercegné szívecskemedálos nyakláncáról beszél. A brit királyi család tagja egy különleges, Valentin-napi ihletésű ékszert viselt, ami egy titkot is rejt. Tudj meg mindent a több százezer forintos nyakláncról!

A brit királyi család tagjai minden megjelenésükkel és öltözetükkel üzenetet közvetítenek. Ezért minden ruha, ékszer és frizura taktikus és tudatos lépésnek számít. Katalin hercegné a napokban egy új arany nyakláncot viselt, pont időben a Valentin-nap előtt. Mutatjuk, mit kell tudnod a titkos ékszerről!

Katalin hercegné
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné ismét trendteremtő lett

  • Csupán néhány nappal Valentin-nap előtt Katalin walesi hercegné egy új, szívecskemedálos nyakláncban jelent meg. 
  • Az arany ékszerbe még titkos üzenet is gravíroztatva volt.
  • A különleges nyakék feltehetőleg több mint 750 ezer forintba került. 

Katalin hercegné öltözködése és megjelenései mindig felkavarják a médiát. A brit királyi család tagjaként különös figyelemmel követik minden lépését. A 100 éves gyémánt karkötőtől a fast fashion darabokig minden megtalálható személyes kollekciójában. Pár nappal ezelőtt Katalin hercegné és Vilmos herceg közösen látogatták meg, az új 106. canterburyi érseket, a hercegné pedig ismét magára irányította a figyelmet, ezúttal a medáljával.

katalin hercegné és vilmos herceg
Katalin hercegné, Vilmos herceg és az új canterburyi érsek.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné öltözéke egy letisztult, monokróm, barna összeállítás volt. Midi ruháját Edeline Lee, kabátját pedig Catherine Walker tervezte. Az elegáns öltözethez barna harisnyát és barna Gianvito Rossi stilletto magas sarkút viselt. Az outfit fénypontja a hangsúlyos, arany nyaklánc volt. 

Katalin hercegné
Katalin hercegné Valentin-napi nyaklánca.
Forrás: Getty Images Europe

Az ékszert Daniella Draper tervezte, és a Gold Keeper's Heart Trace Chain Necklace névre hallgat. A Katalin hercegné nyakláncának ára 752.000 Ft a hivatalos weboldal szerint. A nyaklánc Angliában, újrahasznosított 9 karátos sárga aranyból, kézzel készült. Az ékszerész szerint a darab „megragadja a szeretet lényegét, jelentőségteljes emlékeztetőként szolgálva az örök szerelmedre.” Úgy tűnt, hogy Katalin hercegné szívmedáljába gravíroztak is, bár azt egyelőre még a sasszemű rajongók sem tudták megfejteni, hogy mit is írtak az ékszerre. Ki tudja, lehet, hogy Vilmos titkos, szerelmes üzenetét rejtette a medál.

Nézd meg további Katalin hercegnés divat cikkünket is:

Katalin hercegné divatpillanatai, amelyekkel megszegte a brit királyi család etikettjét

Diana hercegné lázadó nyomdokaiba lépett Katalin. Összegyűjtöttük azt az 5 alkalmat, amikor Katalin hercegné megszegte a brit királyi család öltözködési etikettjeit. Nézd meg a rendhagyó divatpillanatokat!

Minden, amit tudnod kell Katalin hercegné 100 éves gyémántkarkötőjéről

Katalin hercegné egy eseményen nemrég egy ritkán látott családi ékszert viselt a kezén: Teck Mária királyné átalakított gyémántnyakláncát. Tudj meg mindent a legendás ékszerről!

Ezt a csizmát már soha nem viselné Katalin hercegné

Katalin hercegné ruhái és öltözködési stílusa legendásak világszerte. Most megmutatjuk, melyik téli csizmát száműzte ruhatárásból a brit királyi család leghíresebb hercegnéje.

 

