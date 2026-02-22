Édesanyja kényszerítette Hollywoodba, ahol összetörték: Jean Harlow volt az első szexszimbólumok egyike

Mielőtt Marilyn Monroe betört a popkultúrába, volt még egy platinaszőke színésznő, aki rabul ejtette a szíveket: ő nem volt más, mint Jean Harlow. A sikerért viszont túl nagy árat fizetett. Kevés színésznő sínylette meg jobban az Álomgyár mindent bedaráló gépezetét, mint a bájos színésznő, akit ahol csak tudtak, kihasználtak. Szigorú szerződések, egy basáskodó anya, toxikus házasságok jellemezték életét, alig 26 éves volt, amikor távozott. Ismerd meg a színésznő tragikus történetét.
Jean Harlow élete
- Egy erőszakos anya forszírozta színészi karrierjét.
- Jean Harlow három tragikus házasságot is kötött, amik menekülőutak voltak számára.
- Szigorú szerződések és diéták sanyargatták. 26 évesen halt meg veseelégtelenségben.
Eredetileg nem is színésznő akart lenni
Harlean Harlow Carpenter, azaz Jean Harlow egy boldogtalan, elrendezett házasságba született 1911. március 3-án, szülei a lány tizenegy éves korában el is váltak. A színésznőnek bizarr, túlságosan is bensőséges viszonya volt édesanyjával, Jean Carpenterrel, aki rendkívüli módon kontrollálta életét. Például ötéves koráig mindenki Baby, magyarul baba néven szólította a későbbi szőke ciklont, de még felnőttkorában sem engedte ki karmaiból.
Édesanyja legnagyobb bűne talán mégis az volt, hogy lányán keresztül élte meg saját álmait. Jean Harlow igen kiválóan fogalmazott, író is szeretett volna lenni, anyja viszont színészkarriert dédelgetett mindkettejük számára. Mivel neki nem jött össze, így gyerekére tolta a felelősséget, aki végül feláldozta saját ambícióit.
A nő mindig lánya orra alá dörgölte, hogy mindent neki köszönhet, felnőttként is kontrollálta, akinek basáskodása elől Jean Harlow már tinédzserként házasságba menekült.
Jean Harlow 3 házassága
Annak ellenére, hogy a stúdióval kötött szerződése tiltotta, hogy férjhez menjen, a színésznő végül mégis oltár elé állt. Azonban a házasság számára a fogság és bántalmazás egy más köntösbe csavart formáját jelentette.
Charles McGrew
Alig 16 évesen, 1926-ban ment hozzá egy vagyonos chicagói család örököséhez, akivel rövidesen Los Angelesbe költöztek. Házasságuk azonban rövid életűnek bizonyult, amit nemcsak édesanyjával való egészségtelen kapcsolata, de induló karrierje is tönkretett.
Paul Bern
Az MGM akkori igazgatójának jelentős szerepe volt abban, hogy Jean Harlow megvesse lábát Hollywoodban, a pár 1932-ben össze is házasodott. Azonban a boldogság kérészéletűnek bizonyult, mivel a házasságkötés után két hónappal holtan találták férjét. Noha a férfi hivatalosan önkezével vetett véget életének, a közvélemény a színésznőt vádolta férje meggyilkolásával. Még készülő filmjéből is ki akarták túrni, azonban kitartott, és népszerűbb lett, mint valaha.
Harold Rosson
Mivel Paul Bern halála nagyobb botrányt kavart, mint amit a stúdió elbírt, így egy újabb házasság lett a megoldás. Éppen ezért a szőke színésznő 1933-ban feleségül ment Harold Rosson operatőrhöz, akivel ugyan barátok voltak, de szerelem nem szövődött köztük. Elrendezett házasságuk nyolc hónap után, csendben ért véget.
Hollywoodi rémálom és a tragikusan korai halál
A szőke bombázó eleinte rosszul fizetett statisztaszerepekkel kezdte karrierjét, az igazi áttörést végül A pokol angyalai c. 1930-as film hozta meg számára. A közönség azonnal szívébe zárta, akinek karrierje ettől kezdve felfele ívelt. Ismertebb filmjei még a Platinaszőke (1931), A vöröshajú asszony (1932) Ezt a férjet akarom (1933).
A siker érdekében sanyargató diétákra fogták, forgatások előtt négy napig kávén, narancson és két paradicsomon kívül nem evett mást. Ez már csak azért is volt veszélyes, mert az ifjú színésznő gyerekkora óta küszködött az egészségével. Ezen felül szerződése tiltotta, hogy férjhez menjen, mivel kívánatosabbnak tűnt szingliként.
Élete utolsó nagy szerelme William Powell színész volt, ám a románc nem teljesedhetett be. Ugyanis Jean Harlow a Saratoga c. mozija forgatásán rosszul lett, majd nem sokkal később elhunyt veseelégtelenségben. A beszámolók szerint Jean Harlow halála után anyja teljesen összetört, lánya ruháit viselte. A bájos színésznő hatását jól jelzi, hogy ő volt Marilyn Monroe és Madonna egyik példaképe és csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.
Jean Harlow, akinek túl erős volt a reflektorfény
A színésznő életében talán az volt a legtragikusabb, hogy nem ő volt az egyetlen, akit megrágott és kiköpött az álomgyár. Rita Hayworth, Judy Garland és más sorstársai szintén feláldozták életüket a siker oltárán.
