Édesanyja kényszerítette Hollywoodba, ahol összetörték: Jean Harlow volt az első szexszimbólumok egyike

Mielőtt Marilyn Monroe betört a popkultúrába, volt még egy platinaszőke színésznő, aki rabul ejtette a szíveket: ő nem volt más, mint Jean Harlow. A sikerért viszont túl nagy árat fizetett. Kevés színésznő sínylette meg jobban az Álomgyár mindent bedaráló gépezetét, mint a bájos színésznő, akit ahol csak tudtak, kihasználtak. Szigorú szerződések, egy basáskodó anya, toxikus házasságok jellemezték életét, alig 26 éves volt, amikor távozott. Ismerd meg a színésznő tragikus történetét.

Jean Harlow életét megkeserítette édesanyja.

Jean Harlow élete Egy erőszakos anya forszírozta színészi karrierjét.

Jean Harlow három tragikus házasságot is kötött, amik menekülőutak voltak számára.

Szigorú szerződések és diéták sanyargatták. 26 évesen halt meg veseelégtelenségben.

Eredetileg nem is színésznő akart lenni

Harlean Harlow Carpenter, azaz Jean Harlow egy boldogtalan, elrendezett házasságba született 1911. március 3-án, szülei a lány tizenegy éves korában el is váltak. A színésznőnek bizarr, túlságosan is bensőséges viszonya volt édesanyjával, Jean Carpenterrel, aki rendkívüli módon kontrollálta életét. Például ötéves koráig mindenki Baby, magyarul baba néven szólította a későbbi szőke ciklont, de még felnőttkorában sem engedte ki karmaiból.

Édesanyja legnagyobb bűne talán mégis az volt, hogy lányán keresztül élte meg saját álmait. Jean Harlow igen kiválóan fogalmazott, író is szeretett volna lenni, anyja viszont színészkarriert dédelgetett mindkettejük számára. Mivel neki nem jött össze, így gyerekére tolta a felelősséget, aki végül feláldozta saját ambícióit.

A nő mindig lánya orra alá dörgölte, hogy mindent neki köszönhet, felnőttként is kontrollálta, akinek basáskodása elől Jean Harlow már tinédzserként házasságba menekült.

Jean Harlow 3 házassága

Annak ellenére, hogy a stúdióval kötött szerződése tiltotta, hogy férjhez menjen, a színésznő végül mégis oltár elé állt. Azonban a házasság számára a fogság és bántalmazás egy más köntösbe csavart formáját jelentette.

Charles McGrew

Alig 16 évesen, 1926-ban ment hozzá egy vagyonos chicagói család örököséhez, akivel rövidesen Los Angelesbe költöztek. Házasságuk azonban rövid életűnek bizonyult, amit nemcsak édesanyjával való egészségtelen kapcsolata, de induló karrierje is tönkretett.